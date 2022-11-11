台成衣業不景氣中奮起 全靠張忠謀「這2字」 謝金河：未來十年經濟成長重要元素

【撰文・謝金河】

今天金融市場又出現大變化，美國10月CPI回落到7.7%，等於回到俄烏戰爭前，道瓊工業指數大漲1201，費城半導體指數大漲10.21%，台積電adr上漲8.98%，聯電上漲11.54%，日月光也大漲9.62%⋯⋯跌了近一年的台股烏雲漸散去。

這次台股公布季報，除了大家熟知的半導體，貨櫃航運外，傳統產業的成衣代工表現令人驚豔。像生產基地在越南的廣越，第三季Eps8.94元，前三季12.27元，比去年全年6.1元多一倍。儒鴻前三季eps21.86元，已經超過去年全年，聚陽11.32也超過去年全年。還有冠星，光隆等都表現可圈可點。

反而是號稱成衣業富士康的申洲國際今年急轉直下。今年中國封控影響生產，加上美國致力調整供應鏈，以前申洲是NIKE，Uniqlo最大代工廠商，今年很多單子轉移到台灣，成衣業今年在景氣持續下滑中，卻交出歷史上最好的成績，而受到轉單效應影響的申洲國際股價從207.6跌到53.1港元，跌幅高達74.46%，這是成衣業今年出現的最大生態變化。

台灣的成衣業在不景氣中大起，也像台灣的命運一樣，很多人都說，中國經濟不好，台灣經濟也會急轉直下，這是針對雞蛋全放在中國籃子的台商說的。其實兩岸產業很早就從互補轉向競爭，尤其，很多產業挾國家補貼，摧毀了競爭生態系，像太陽能模組，LED，到面板，台厰從此一蹶不振。

這次成衣業崛起，很重要的元素是張忠謀先生不斷強調的信賴（Trust）！除了晶圓代工需要信任元素外，成衣，鞋業也需要，假如品牌客戶拿著打樣，代工廠又拿到自己在外面開的廠複製，這是中國很多代工產業被詬病的話題。

美中角力，美國要求供應鏈要放在友善國家，台廠的靈活移動，信賴元素將是未來十年台灣經濟成長的最重要元素，台灣除了半導體產業外，會出現很多信賴產業，有好的品格，恪守商業競賽原則，這個元素會帶領台灣經濟奔馳！

本文授權自今周刊，原文見此。

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