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雙11買到失心瘋！網購「2超夯商品」加收43%稅金、買這類產品恐吃牢飯

聯合新聞網／ 今周刊
不少消費者都會在雙11瘋狂購物。 示意圖／ingimage
不少消費者都會在雙11瘋狂購物。 示意圖／ingimage

【撰文・林依榕】

今天就是雙11了，不少網購族摩拳擦掌，等待凌晨一到要狂買到「剁手指」，不過注意囉！關務署提醒，有11類貨物進口價格如果低於同類貨物正常輸入價格，會向民眾補徵收最高43%的「反傾銷稅」，甚至可能還得繳交罰金。另外，財政部也再次提醒，雙11購物下單前一定要切記3件事，保護自己的荷包也免於被判有期徒刑。

財政部關務署高雄關表示，依《關稅法》第68條第1項及第69條第3項規定，進口貨物以低於同類貨物的正常價格輸入，以致損害我國產業時，除依海關進口稅則徵收關稅外，得另適當徵收「反傾銷稅」。

目前公告應課徵反傾銷稅貨物共11類產品，包括陶瓷面磚、特定鋁箔、特定不銹鋼熱軋鋼品、特定碳鋼冷軋鋼品、不銹鋼冷軋鋼品（300系）、鞋靴、毛巾、卜特蘭水泥及其熟料、碳鋼鋼板、過氧化苯甲醯及特定鍍鋅、鋅合金扁軋鋼品。

關務署舉例提醒，民眾常在海外平台購物時，經常購買的鞋靴、毛巾就是屬於須申報的產品，如果未事先申報遭海關檢驗，像是毛巾最高可被課徵29％稅金，靴鞋則是最重會被課徵43％稅金。

關務署呼籲，購買國外進口貨物時，應主動查明該貨物是否應課徵反傾銷稅，並正確申報避免延宕通關，以維護自身權益。

若集運商、快遞主打「包稅、包郵」要當心 拿不到商品恐再挨刑責

基隆關表示，「雙11」網購節即將開跑，少數集運商及部分快遞業者為了爭取利潤，以「包稅」方式承攬進口快遞貨物，將運費與稅費採定額方式計算，甚至宣稱只要民眾多負擔一些費用，管制物品（俗稱特貨）也可包辦進口。

但是每樣進口貨物適用的稅則、稅率不盡相同，輸入規定也可能有異，一經海關查獲以化整為零、虛報貨物名稱、低報價格等不實申報方式，規避輸入規定或應課徵的稅費，進口人不但貨物可能無法提領，所衍生的相關裁罰或刑事責任也須承擔。

基隆關呼籲民眾，訂購海外商品前，可參閱關務署基隆關網站張貼的「海運快遞跨境網購須知」，並確實遵守進口的程序及規範、慎選快遞業者，切勿聽信包稅或違禁品特貨說法，以免因小失大，得不償失。

請搖醒下單下到失心瘋的親友 財政部：切記3件事

最後財政部也再次提醒網購族，在網購下單前，一定要先確認三件事：

1.出貨地點在「境外」嗎？

2.產品有涉及「輸入規定」嗎？

3.荷包HP值還在安全範圍嗎？

不只上述「反傾銷稅」、「包稅」事項要注意，財政部表示，若從境外買到管制物品或應檢疫產品等，違規輸入可是會被罰款甚至有刑責，像是購買需要檢疫的動植物，違者最高可處7年以下有期徒刑，得併科300萬以下罰金。

財政部強調下單前一定要提高警覺，注意產品輸入規定，任何疑問可向產品主管機關或海關洽詢，也打趣表示「如果發現發現親友失心瘋，就請大力搖晃他的肩膀！」

本文授權自今周刊，原文見此

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