特斯拉銷陸受限 股東憂「無人駕駛」紛跳車！謝金河：馬斯克面臨「轉大人」考驗

【撰文・謝金河】

電動車的殺戮時刻。電動車是這些年領航世界的明星產業，最近卻成了資本市場最殺戮的行業！自從馬斯克併下Twitter之後，Tesla已經重挫38.7%，市場有人形容：Tesla股東擔心「無人駕駛」，紛紛跳車！

這兩天，馬斯克申報賣出1,950萬股，至少套現39.5億美元（約1,253億元新台幣），Tesla股價繼續重挫13.71美元，收盤最低跌到177.12美元，市值剩下5607.85億美元（約17.79兆元新台幣）。Tesla股價最高1243.49美元，市值1.2487兆美元，一年來股價重挫55%，繼Meta之後，Tesla也成為腰斬一族。

這些年，馬斯克成為全球超級巨星，也搖身變成美國首富，不過他喜歡即興演出，他說世界經濟蕭條是好事，因為賺錢太容易了！他也對中國房地產市場比手畫腳，對俄羅斯入侵烏克蘭，他也對他提供的星鏈計劃要求付費，甚至，他也對台灣主權很有看法⋯⋯國際機構受不了他的行徑，把Tesla從ESG踢出。

這次他拿下推特，又繼續揮舞指揮棒，很多大企業受不了，紛紛發表拒絕在推特上刊登廣告。馬斯克入主推特後，推特股價上漲至53.7美元，市值191.38億美元（約6,075億元新台幣），但Tesla市值卻蒸發6,879億美元（約21.83兆元新台幣），這個得失不知如何衡量？

馬斯克下一個挑戰是中國市場，今年比亞迪來勢洶洶，銷售的車輛總數已超過Tesla，上海仍然是Tesla主要生產基地，現在美中角力愈演愈烈，從晶片戰爭，下一個一定延伸到AI，量子科技，生技醫療，無人車領域，中國已限制Tesla銷售，軍工人員不得購買Tesla，而且，中國會持續加大力道扶植本土的比亞迪，小鵬，理想，蔚來及相關的供應鏈，像寧德時代，贛鋒鋰業，馬斯克的中國發展策略，正面臨強力挑戰。

這些年，要風得風，要雨得雨的新世紀奇才，今年50歲盛壯之齡，正面對「轉大人」的巨大考驗！

本文授權自今周刊，原文見此。

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