快訊

中職／二連霸！吳哲源7局好投鎖猿 兄弟8連勝史上唯一

聽新聞
test
0:00 / 0:00

休息站吃便當 電動車電力從10→80％！3年產值翻倍 充電樁兆元商機解密

聯合新聞網／ 今周刊
攝影／蕭芃凱
攝影／蕭芃凱

【撰文‧今周刊編輯團隊】

從韓國首爾上車，這天，我們沿著市區的43號公路行駛。韓國是目前全球電動車充電樁建置數量排名第四的國度，在亞洲僅次於中國，而關於「充電時代」的移動生活樣貌，沿著這條公路，也讓我們逐漸從想像變成具象。

約莫20分鐘後，我們來到一座劃分成4大區域的加油站；視線中間的兩區，是加汽柴油及液化石油氣的泵島，而視線最左與最右的兩個區域，一側，是氫氣補充站，另一側，是為電動車「加電」的充電樁。一站滿足4種能源，多少已看出這個國家力拚新能源車的企圖。

接著，我們駛進江南區，直下COEX綜合貿易中心的地下3樓。這裡，是韓國最大充電站，45個充電樁，可同時提供超過50輛電動車充電，比台灣目前最大充電站的規模還多出一倍。

坐上座車，司機開上全長417公里的京釜高速公路。距離首爾最近的安城休息站，有一座由韓國第一大車廠現代（Hyundai）興建、一次可充6輛電動車的充電站，只要18分鐘，差不多吃個便當再上個廁所的時間，你的電動車，電力就能從10％到80％。

「不只現代，過去兩年，韓國的幾個大集團，像SK、樂天（Lotte）、LG，都在併購充電樁公司！」為現代汽車供應樁內主機板的研華韓國分公司銷售經理安東煥向我們表示。

研調機構Precedence Research預估，全球充電樁市場產值，將從去年的355億美元，以每年至少成長31％的速度，在2030年暴增至4173億美元，換算新台幣約13.4兆元。

「未來5年，充電樁產業將進入『跑馬圈地』的盛況！」台經院分析師楊家豪指出，驅動這股需求的第一股力量，就是過去3年全球銷量翻了兩倍的電動車，帶動全球充電樁的裝置量，從2019年起正式進入爆發期。

第二股力量，就是各國政府的政策補貼。以歐盟為例，其在宣示2035年禁售燃油車後，歐盟執委會同步祭出至少800億歐元的預算，目標在2030年設置350萬座公共充電站。

美國，這個正在號召製造業回流的國家，目標更積極。拜登總統去年宣布的大基建計畫裡，就有75億美元的預算，要用在未來8年安裝至少500萬個充電樁。

韓國則預計未來3年要將充電站數量，增至50萬站，就總量來看，未來韓國每一年將新增十餘萬座充電站。

至於台灣，經濟部計畫在未來3年內，將充電樁數量從目前的2000個擴至7800個，同樣將在公有停車場、大賣場、加油站、台鐵高鐵、高速公路設置。

然而，單就高速公路的充電站設置量，韓國今年已有58個休息站設有充電站，當中充電樁的數量將在年底達1千個。但台灣從南到北，目前僅在5個休息站設有44個充電樁。

「國外（充電樁）設備廠現在勝過台灣，是他們經驗累積得多，這是因為他們國家的電動車多、充電樁也多，」11年前就投入充電站營運、華城電機執行長許逸晟點出一國充電樁製造業的強弱，與該國電動車及充電樁數量，兩者間「雞生蛋、蛋生雞」的關係。

畢竟，這是一個各國政策全力加持、各路大咖不敢缺席的未來重要基礎建設，其所引爆的13兆元商機更是具體明確，而技術不落人後的台灣業者，能否充分抓住這場近乎革命性的商機大餅，現在，已是關鍵時刻。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1351期)

延伸閱讀》

她存股1500張00878，42歲提早退休，年領160萬股息曝「除了金錢，退休前該準備的5件事」

不養雞父親就放生他！29歲工程師無奈返鄉…砸2千萬買設備、更在雞舍蓋錄音間「養出搖滾雞」

下雨天除濕機「水多到像倒不完」！台電除濕妙招：除濕機放3地方＋1神器　除濕效果快又好

延伸閱讀

MIH開放電動車聯盟公布Project X計畫 將以模組化形式打造微型電動車

鴻海攻電動皮卡 再跨大步

MIH三人座車款 明年底亮相

電動車族群 反彈可期

相關新聞

他驚覺在大陸「沒法賺錢」...砍掉貢獻營收7成客戶 群光小金雞脫中翻身記

成立25年的網通台廠展達通訊，在經歷2018年的巨額虧損後，如今站穩成長態勢。其中，反轉營運的關鍵，是一趟擺脫中國毒客戶、借力使力轉進歐美的精采籌謀。

已經可以被抓去關了為何不能投票？奧地利16歲就可投票 跟這社會制度有關

奧地利是世界上第一個將投票年齡下修至16歲的國家。而台灣的18歲公民權修憲複決案即將登場，我們能從奧國經驗學到什麼？

休息站吃便當 電動車電力從10→80％！3年產值翻倍 充電樁兆元商機解密

從韓國首爾上車，這天，我們沿著市區的43號公路行駛。韓國是目前全球電動車充電樁建置數量排名第四的國度，在亞洲僅次於中國，而關於「充電時代」的移動生活樣貌，沿著這條公路，也讓我們逐漸從想像變成具象。

台積電將成下一個東芝？ 「2理由」美打壓日半導體的歷史不會發生在台

最近看到許多論戰，討論有關美國發動晶片戰爭後，對於台灣半導體業及台積電的衝擊，還有ASML是否拒絕配合美國政府對禁止光刻機輸出中國的政治施壓等。有關ASML到底有沒有拒絕配合，有許多人已經出面駁斥，我就不多說明。但針對美中科技對戰，未來對台灣及台積電會造成什麼影響，還有「台積電會不會是下一個東芝？」的論證，我想提出我的幾點看法。

做不到這點 你這輩子只能當青貧族！巴菲特點出一般人「最大錯誤」

國內「青貧族」問題逐漸加劇，根據人力銀行2021年調查，39歲以下青年平均存款僅有13.3萬元，甚至有近2成的人沒有存款；時間拉近到今年的調查，結果顯示，39歲以下有超過2成青年沒有存款，讓「零存族」比例又破紀錄，甚至有36.3％屬於「出現財務赤字」的狀況。存錢的重要性人人都知道，但為什麼多數人存錢是困難的？

比吃太鹹還恐怖！這口味更容易洗腎、6成活不過十年 醫警告：兇手就是它

台灣洗腎人口超過9萬人，堪稱是「洗腎王國」，甚至每年都在虧損的健保，花最多錢就是洗腎，可說是最燒錢的疾病，相較於癌症花費來得更多，不少人以為這是跟台灣人嗜吃重鹹、重口味食物有關，但事實上並非如此，有家醫科醫師直言，吃太鹹固然會影響腎功能，但吃甜的更容易步上洗腎的後塵，到後來10年的存活率僅剩35%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。