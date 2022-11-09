「一卡打天下」會影響評分？幾張算太多？專家曝：辦信用卡前必知的2件事

【撰文・翁申霖】

打開錢包，你的信用卡有幾張呢？如果翻開一名美國人的皮夾，通常裡面大約會有4張信用卡；而台灣的話，根據聯合徵信中心資料統計，台灣男性每人平均持卡3.94張，女性4.34張，而這樣的平均持卡數就是最理想的嗎？一個人到底需要幾張信用卡？有一張以上信用卡是好是壞？辦幾張卡算太多呢？一文帶大家了解信用卡對於理財的重要性。

根據《CNBC》報導，從調查報告中發現，一名美國人平均擁有4張信用卡，而這樣的持卡張數會太多嗎？還是剛剛好呢？報導中指出，倘若「你能夠妥善地管理好每一張卡片，並善用信用卡將回饋最大化，以及帳單退額（Statement Credit；美國信用卡專有福利）、0利率分期付款的功能」，那麼在使用信用卡上便不會出現太大問題。

一旦你擁有一張以上的信用卡，好處在於有機會快速累積個人信用分數等，藉由準時繳卡費、提升額度等，證明你有償還負債的財務能力，這樣便可增加信用分數、信譽度和未來借貸的機會；但另一方面也有可能幫倒忙，只要漏繳其中一張信用卡的卡費，就很有可能會對信用分數產生負面影響。

擁有「超過負荷」信用卡張數的缺點： 1.降低信用分數風險– 只要你有遲繳卡費等違約情形出現，信用分數就很有可能被降低，進而加深日後新辦卡、貸款等項目的困難度。 2.容易忘記還款日期– 舉例來說，當你手上持有5張信用卡，且經常在使用，但每張卡的繳費日期都不一樣時便不容易記住，導致無意間造成違約的狀況，進而對信用分數產生不利影響。 3.一不小心過度消費– 擁有多張信用卡的另一個大問題在於，容易使人過度消費。

持有幾張信用卡算太多？

看到這邊，大家可能會疑惑，「我應該擁有多少張信用卡？」幾張以上就算太多了？根據《富比世》（Forbes）報導，財經專欄作家Chauncey Crail指出，「信用卡的數量完全端看一個人的財務狀況及消費歷史。在辦卡之前得先捫心自問，你是否有能力還清『每張卡、每個月』的須繳卡費」。

此外，Chauncey Crail表示， 擁有多張卡是一項很大的責任，「如果你對於自己每月還款的能力尚有質疑，最好暫時避免收集多張信用卡。」 從長遠來看，最好還是先學會克制住不斷消費的誘惑。

而根據《Fortune Recommends》報導，美國市場研調機構《J.D. Power》智慧支付部門總經理John Cabell認為，「你應該擁有的信用卡數量，最終取決於『個人需求』與『消費習慣』，有些消費者只需要一張卡來建立信用紀錄，也另有些人需要有不同功能的的卡片，用於個人、商務、旅行、航空公司等」，先釐清自己為何而用，再去辦信用卡或許才是明智之舉。

也因此，信用卡要辦幾張沒有一定的標準答案，專家們一致指出，用卡人應專注在信用卡提供的財務管理好處，並清楚地掌握每一筆支出，才是正確使用信用卡的方式。

迷思：不辦卡、不貸款，信用評分就會很好？

答案是「錯！」

假設你從未和金融機構有信用或借貸關係，或者往來期間少於3個月的「信用小白」，銀行將無從判斷你的還款能力，並標註為「暫時無法評分」。

也就是說，合理使用信用，並且有借有還，信用評分也才能慢慢累積。

迷思：只有1張、或太多張信用卡會不利信用評分？

信用額度不是評分的判準之一。

而信用卡只是支付工具，不論有幾張，都不會影響信用評分。

本文授權自今周刊，原文見此。

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