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麥當勞店面縮水有內幕？門市「整修、座位砍半」全因不符合1法規

聯合新聞網／ 今周刊
全台有超過4百家門市的麥當勞。聯合報系資料照
全台有超過4百家門市的麥當勞。聯合報系資料照

【撰文・黃明惠整理】

全台有超過4百家門市的麥當勞，近期北部有多家分店宣布停業，也有不少門市重新整修，有不少民眾發現整修後的門市空間、座位都大縮水，有網友分析原因，認為疑似是因為違反了地方政府的土地使用分區規定，才會導致此現象。

有網友在PTT發文表示，麥當勞三重正義店貼出了一張公告，上面寫著根據「新北市土地使用分區管制規則」，3樓用餐區不得做為餐廳或飲食店使用，後來查法規才發現，原來是《都市計劃法新北市施行細則》中的第14條修正條文，住宅區飲食店面積不得超過300平方公尺，且只能使用地下室及1、2樓，而台北市的麥當勞也遇到同樣狀況。

此外，過去也有網友曾發文表示麥當勞新莊中正店就是受限相同法規，因此1樓面積已有180平方公尺，2樓座位區才會剩一半（加起來不得超過300平方公尺）。有分享，內政部的「國土測繪圖資服務雲系統」，選擇套疊，就可以看出該區域是否為住宅區。

台灣麥當勞證實，根據「土地使用分區管制規則」，部份餐廳的2樓或3樓以上，不能做為餐廳或飲食店使用，因此1樓合法使用空間有所限制，導致內用座位減少，甚至無法提供內用。

麥當勞目前共有6家餐廳未提供內用服務，全部在台北市，包括指南、南港、復興二、民生二、麟光、木新，暫時沒有開「純外帶」分店的計劃。

不少網友回應，「之前台南的麥當勞也有看到3樓封掉，把這個公告貼出來」、「高雄五福路文化中心2樓也封一陣子了」、「現在居然有這種規定唷！難怪很少有整棟的麥了」，但也有人認為此舉只是在節省疫情成本，或是不想開放座位讓人久佔，直言「那怎麼沒看其他速食業跟進」。

天母麥當勞重新開幕 「座位僅6個」

麥當勞天母新店今年8月在中山北路六段、蘭雅派出所對面重新開幕，當時室內用餐區僅6個座位曾引來民眾討論，民眾猜測店內座位這麼少，可能是因為門市將朝外帶、外送模式經營，同時省下不少成本。

三立新聞報導，當時台灣麥當勞回應：「餐廳不開內用也是一樣的租金，其實沒省到成本，主要是為了合規。」也解釋座位這麼少的原因，是因為該路段二樓不能做為餐廳或飮食店使用，且一樓可合法使用的空間有所限制，致內用座位較少。

本文授權自今周刊，原文見此

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