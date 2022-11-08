他吃完羊肉爐隔天竟「叫不醒」...醫提醒：冬天進補1類人不適合

【撰文・黃明惠】

隨著天氣轉涼，冬天的腳步也近了，許多民眾喜歡相約去吃羊肉爐或是薑母鴨進補，但不是每個人都適合，醫師也提醒，本身肝有問題的人更要特別注意。

一名罹患酒精性肝炎的60多歲男性，冬天常和朋友相約吃羊肉爐，沒想到某天肝昏迷暈倒家中，緊急送醫才發現攝取過量高蛋白；還有一名47歲男性本身有肝硬化，居然在喝完雞湯後吐血，送醫後判斷是靜脈瘤出血。

秋冬進補要注意 補錯腸胃恐失血

肝膽腸胃科醫師錢政弘在「醫師好辣」的影片中提醒，有肝硬化或是肝臟比較不好的人，在冬天天氣冷的時候要特別注意，「這時候血管壓力會上升，容易破裂出血」。

他分享曾遇過一名47歲男性患有肝硬化，平時都有定期追蹤，但有次冬天喝完媽媽替他燉補的人蔘雞湯後，出現胸悶、冒冷汗狀況，後來更大量吐血，在急診室吐血情況更嚴重到「嘴巴一張開就會吐血」。

醫師解釋此狀況為「靜脈瘤出血」，一般是說流血，但其實像是噴血，就像血柱一樣狂噴。醫師也提到，因為人蔘反而會讓血壓上升，是在氣虛的時候才比較適合食用。

吃羊肉爐配酒暖身 竟重度肝昏迷

胃腸肝膽科醫師張振榕在「健康2.0」影片分享，曾有酒精性肝炎的病患，本身就愛喝酒，冬令進補更會相約朋友一邊喝酒一邊吃羊肉爐。

某天他吃完後，回家倒頭就睡，隔天中午家人發現不管怎麼樣都叫不醒他，送醫才知道原來是因為前一晚吃過多羊肉爐，攝取過量的高蛋白質才產生肝昏迷。

肝硬化有哪些症狀？預防方式有哪些？

根據中山醫學大學附設醫院網站提供的衛教資訊，肝硬化早期症狀有：感冒、軟弱、疲倦無力、厭食、消化不良，有時會合併腸胃道的問題如：便秘、腹瀉、腹脹、噁心、嘔吐及伴隨右上腹部疼痛。

晚期症狀則為：腹水、黃疸、下肢水腫、腹壁靜脈曲張、食道靜脈曲張出血、肝性腦病變、蜘蛛狀血管瘤（俗稱蜘蛛痣），有時也會有紅斑（或稱硃砂掌或肝掌）。

預防方式：

1. 多休息：可限制身體的需求及增加肝臟的血液供應

2. 補充營養：採取適當均衡飲食

3. B型肝炎帶原者須定期做追蹤檢查

飲食治療：

1. 採「適當蛋白質」、「高熱量」、「低脂肪」之飲食：儘量以攝取動物性蛋白質為主如：雞蛋、牛奶、瘦肉，乳酪奶酥不宜多吃。

2. 禁止酒精攝取

3. 補充綜合維他命

4. 減少使用含鈉調味品：鹽、烏醋、豆瓣醬、味精、醬油、番茄醬、沙茶醬、味增。

5. 避免加鹽製成的加工品及醃製食品：鹹麵包、洋芋片、鹹蛋、皮蛋、泡菜、醃肉、臘腸、豆腐乳、醬菜、榨菜、冷凍蔬菜等。

何謂食道靜脈瘤?

馬偕醫院衛教資訊顯示，食道靜脈瘤是門脈高壓疾病的併發症，而在台灣，最常見的原因是肝硬化。肝硬化後，血液無法順利由肝臟血流系統回到心臟，只好另闢新通道，其中一條通道便是從胃部往上經食道的靜脈，會使靜脈薄壁膨脹曲張宛如腫瘤，這就是食道靜脈瘤，也叫作食道靜脈曲張。

食道靜脈瘤出血會有那些症狀?如何預防？

大部分肝硬化病人終其一生會產生食道靜脈瘤，而以胃鏡可以觀察到食道靜脈瘤，故有肝硬化的病患應該要作胃鏡檢查。

通常在出血前，病人多無警兆。大部份的人會突然吐血、解血便、黑便、心跳加速、血壓下降、暈眩甚至昏迷。

食道靜脈瘤因為肝硬化引起，而肝硬化的產生主要是因為感染如B、C型病毒肝炎或是飲酒過量，造成慢性肝炎所致。可以由注射B型肝炎疫苗，保持良好個人衛生習慣，避免飲酒過量，來預防肝炎的發生。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

散戶注意！不敵陸廠削價競爭、Q2財報淨值為負數 「2家LED廠」面臨下市命運

蔣家DNA、律師資格停權，甚至還有「那隻手」…人設毀滅戰藍綠互毆，圖的是什麼？

台積1奈米新廠傳落腳！蘇揆宣布龍潭科學園區第3期計畫啟動…專家：2關鍵讓國外難做到「去台化」

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】