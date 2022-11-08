台積電將成下一個東芝？ 「2理由」美打壓日半導體的歷史不會發生在台

【撰文・林宏文】

最近看到許多論戰，討論有關美國發動晶片戰爭後，對於台灣半導體業及台積電的衝擊，還有ASML是否拒絕配合美國政府對禁止光刻機輸出中國的政治施壓等。

有關ASML到底有沒有拒絕配合，有許多人已經出面駁斥，我就不多說明。但針對美中科技對戰，未來對台灣及台積電會造成什麼影響，還有「台積電會不會是下一個東芝？」的論證，我想提出我的幾點看法。

主張台積電會成為下一個東芝的人，理由是美國發動對中國的新一波禁令，全球半導體市場將「去台化」，過去日本企業東芝也是世界第一，但當東芝成為美國的國安問題後，就受到大力制裁，現在美國官員都說美國過度依賴台積電，是國安問題，那台積電恐怕就會成為下一個東芝。

我不是政治評論專家，但我跑半導體產業30年，我不同意這種看法。

美國此次目標是打中國，台灣是被美國拉著一起打中國的小老弟，至於80年代是日本登頂世界第一的時刻，那時日本已經威脅到美國龍頭地位，因此當年美國的首要目標就是打日本，兩者狀況完全不同。台積電或許會在此次美中晶片戰爭中受到些許打擊，但不可能走向日本半導體產業「被消失」的地步。

成熟製程廠商會受惠？錯！反而受害

先談台積電會受到什麼衝擊。在美國強力禁止高階晶片賣至中國下，輝達、超微的高階晶片不能銷售，這些公司高階製程都在台積電做，當然會受到影響。

但是，台積電受到的衝擊，和應材、科林、科磊等美國半導體設備商不能賣中國是一樣的，美國決心打中國，即使美國企業或聯盟廠商業績受到打擊，也完全不能阻止美國的決心。

至於成熟製程部分，10月7日的新一波禁令出來後，有些人說，大陸會想辦法用更多顆成熟製程IC，來取代先進製程產品，例如用更多顆28奈米製程IC，來取代一顆5奈米IC能夠做的工作。

另外，力積電董事長黃崇仁也多次強調，相較台積電高階製程受到衝擊，但台灣成熟製程廠商會因禍得福，例如一些外商像高通不敢在大陸下單，會轉單到台灣，所以像聯電、力積電及世界先進這種公司，不會像台積電受到衝擊，反而會受惠。

我認為，用多顆成熟製程IC來取代先進製程產品，這種可能性不能說沒有，在某些軍事、工業、車用等市場應用是有可能的，例如最近中國上海兆芯發布新款x86處理器，此技術是由台灣威盛電子兩年前所授權的，相當受目前極缺晶片的俄羅斯歡迎。但是，這顆晶片經專家確認後，與超微10年前推出的產品功能差不多。

因此，用多顆成熟製程IC來取代先進製程產品，在某些利基產品上是有可能的，但這不會是市場的主流，產業發展不斷往前邁進，對晶片的需求愈來愈輕薄短小、功能要更強大、性價比要更高，只有靠製程技術不斷往前推進才能做到。

另外，我認為黃崇仁董事長說的只是部分事實，大陸在高階製程被禁止後，一定拼命衝刺成熟製程，過去大陸在成熟產業如LED、面板、太陽能都是全力發展並造成產業衝擊，如今為了求生存，在沒有被禁止的半導體成熟製程一定會努力爭取，即使外商不去下單，但大陸本地市場那麼大，一定想盡辦法做進口取代，本地晶圓代工廠也會盡全力把這些訂單留在大陸。

談完美中對抗對台灣及大陸晶圓代工產業的影響後，也可以談談美中晶片大戰對南韓的衝擊。其實，南韓在這波晶片大戰受到的衝擊，並不比台灣小，甚至可以說影響範圍更大更廣。

主要原因當然是三星及海力士在大陸布局很深，拿了中國許多補貼，而且南韓整體有六成半導體出口是以大陸市場為主，台積電大陸營收佔比不到一成，但美國市場則佔六成以上。南韓依賴中國市場的程度顯然比台灣深，此波受到大陸市場被打壓，對南韓的衝擊一定比台灣大。

而且，最近大家看到北韓不斷試射飛彈，南北韓緊張關係顯然也不輸海峽兩岸，三星大部分晶圓代工產能也都設在南韓，美方對三星赴美國建廠的壓力也不會小。

理由一：台積電與美國客戶是命運共同體

談到這裡，我想就可以進入「台積電會是下一個東芝」的討論了。

我想先談一下，80至90年代，美國打日本是什麼樣的情境。大家都知道，當時的日本第一，是從鋼鐵、造船等傳統產業，再到汽車、半導體等，都是全面崛起，日本GDP竄到全球第二，人均所得全球第一，股市房市大漲，一個東京的房地產就可以買下全美國，而日本也真的買下紐約地標洛克斐勒大樓。

若單獨看半導體產業，80年代的產業結構與現在很不同，當年是以記憶體為發展主流，日本DRAM產業勢如破竹，嚴重威脅到原本龍頭企業英特爾及德儀等美商公司，有一年包括NEC、東芝、日立、富士通、三菱、松下全部擠進全球前十大半導體廠之列，讓原本擁有半導體霸權的美國嚇壞了。

不過，那時的日本是全面崛起，半導體只是其中一項，其他許多產業表現也都很好，因此日本威脅到的是美國各產業的龍頭地位，因此對付日本的作法，除了在半導體政策上祭出高額關稅、扶植南韓企業外，更重要且影響更深遠的是廣場協議，逼日圓強力升值，讓日本企業陷入外銷困境，才把日本第一打下來。

換句話說，美國當年打日本，是因為日本已經強大到威脅美國，就像美國與蘇聯的冷戰，是國家對國家的戰爭，但今天美國與台灣的關係，當然不是這樣，這次美國打的是中國，台灣是被美國拉在同一陣營的小弟，而且台積電是代工廠，與美國客戶是命運共同體，沒有要取代誰的問題，與當年日本情況很不同。

若再單就半導體產業來看，當年日本與現在的台灣，在半導體產業的影響力也有不同。當年的日本第一，不只是DRAM強，從光學、設備、化工、材料等上中下游，都全面威脅到美國，但如今台積電雖然晶圓代工很強，但在設備、材料、化學等都未跨足，在美國牢牢掌控的半導體霸權中，台積電只是供應鏈中的一個環節而已。

做這麼多對比，我只是想強調，如今台積電雖然很強大，但並非當年日本給美國帶來的嚴重威脅，反而是美國主導晶片聯盟體系中的一個成員，美國對台灣的態度不可能惡意。

若過度強調台積電是美國的國安問題，甚至可能把台積電炸掉搬到美國，都是太過離譜而且天馬行空的想法，太多說法充斥著認知作戰與政治意圖，恐怕需要更深思明辯才行。

理由二：「美國打壓」不是日本半導體落敗的全部原因

另外還有一個重點不能不提，到底日本半導體產業是被美國打下去的？還是因為自己做不好而被台、韓超越的？這也是一個重要的觀察角度。

我覺得，美國當年確實用很多關稅及政策打擊日本半導體產業，但是在後續的DRAM研發與投資上，南韓以超越日本的決心及更大的投資力道切入，才是日本落敗的關鍵。

此外，在全世界從IDM（整合設計與製造在同一家公司）轉型到IC設計與代工分家的過程中，日本IDM廠也沒有轉身，處於明顯的落後態勢，讓後來的台積電、聯電等台灣公司，得以持續投資且後來居上。日本半導體產業的落敗，不能完全歸咎於美國的打壓。

最後總結一下，我認為台積電面對此次地緣政治的衝擊，當然絕對是不輕鬆的，但台積電及台灣整體半導體產業，40年來透過一點一滴的努力，建立起全球半導體供應鏈的矽島優勢，如今最大的威脅不是美國會給什麼壓力，而是來自對岸武統的企圖。

兩岸會不會開戰，才是台灣最大的罩門，這考驗兩岸領導人智慧，尤其是決定按下攻擊鍵的「那個人」，才是左右台積電命運的最大變數。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

外資狂殺台積電、釀非理性下跌！楊應超：美中晶片戰爭下，台灣還有這些機會

印度為什麼沒有台積電？很少人知道...印度差一點就變半導體製造大國，發生一件意外永遠改變歷史

「10幾年的薪水就這麼賠光」航運股、破600元的台積電，他融資買股慘賠數百萬...不甘心停損怎麼辦？

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】