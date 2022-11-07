33歲竹科男「沒三高」血管堵塞90％…2習慣險致命！醫：這症狀恐沒急救機會

【撰文・翁申霖】

提到心絞痛、心肌梗塞、腦中風等心血管疾病，就令人立刻聯想到「三高（高血壓、高血脂、高血糖）」慢性病，但若本身沒有慢性病史，是否就能脫離心血管疾病的高風險族群？有醫師以一名年輕的工程師為例，指對方沒有三高、年紀尚輕，但其中一條供應心臟血液的冠狀動脈竟已堵塞90％，經搶救後才撿回一命，什麼原因導致這種情況發生？

一名年僅33歲的竹科工程師在某一日突然出現頭暈、噁心想吐、心臟及胸口疼痛等症狀，於是自行前往醫院掛急診，由於該工程師從沒想過自己有心臟問題，也因此壓根不知道身體出了什麼狀況，東元醫院家庭醫學科醫師黃彗倫在「醫師好辣」節目上分享這一案例，他表示，經診斷發現這名工程師罹患「心肌梗塞」，必須把握黃金90分鐘接受心導管治療。

黃彗倫表示，該工程師主要供應心臟血液的3條冠狀動脈「其中1條已90%阻塞」，透過心導管治療緊急打通血管放上支架，才搶回一命，但令人意外的是，黃彗倫指患者並無高血壓、糖尿病等三高慢性疾病，一問診之下才發現有「2大壞習慣」，那就是平時酷愛吃高油、高鹽、高糖的食物，飲食極度不健康，以及非常少運動，2大因素成為罹病關鍵。

心臟外科名醫、中山醫學大學附設醫院心臟外科主治醫師蘇上豪過去就曾表示，「心肌梗塞」是造成猝死最常見的原因，一般來說，心肌梗塞患者在到院後90分鐘內應接受心導管治療，即所謂的「到院至灌流時間（door-to-balloon time）」，以減少心肌缺血的時間。

【到院至灌流時間（door-to-balloon time）】

到院至灌流時間是到院後緊急心導管的重要品管指標，為美國心臟協會/美國心臟學院（AHA/ACC）及美國醫療機構聯合評鑑委員會(JACHO)證據強度頂級IA的再灌流時間的品管指標。

根據醫學統計，若是「ST段上升型心肌梗塞」病人在到院的90分鐘內能夠進行心導管治療將血管疏通，將可改善死亡率。現今美國心臟學會律定心肌梗塞患者在到院後的90分鐘內應接受心導管治療，即所謂的「到院至灌流時間」(door-to-balloon time)，以減少心肌缺血的時間。

蘇上豪也指出，讓醫師更害怕的是「惡性心律不整」，很可能連送醫急救的時間都沒有，到院前即發生OHCA（心肺功能停止）的狀況，「心臟亂跳使得血液打不出去，失去心輸出量就會快速死亡」；他強調，毫無預警是心血管疾病最可怕的地方！

想要強健心肺功能，黃彗倫表示，有愈來愈多研究顯示，只要肌肉強度愈強、心血管就愈健康。肌耐力愈強也可降低三高罹患率與猝死率，「所以心肌和骨骼肌是有關連的」，日常維持運動好習慣有益健康。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

醫院代掛號爆卡位亂象！真正要看病的進不來，台大醫喊話：拜託放過我門診 院方1策略阻黃牛

怨「直接被拖吊會火氣很大！」這縣市「先做1件事」再拖車…違停車主叫好，最快年底上路

全台僅1縣市沒有「犯罪前科」議員！恐嚇、竊盜、殺人未遂…一表看哪個黨候選人前科最多

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】