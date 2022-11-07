快訊

最新民調／桃園市長選戰藍綠僅差0.5個百分點 這選區最喜歡張善政

房市降溫年輕人仍買不起？民團點出關鍵政策問題

中英飛行員雙面諜 退役英飛官知識恐被用在對台戰？

33歲竹科男「沒三高」血管堵塞90％…2習慣險致命！醫：這症狀恐沒急救機會

聯合新聞網／ 今周刊
東元醫院家庭醫學科醫師黃彗倫指出，即使沒有三高等慢性疾病，也可能因「2大壞習慣」導致心血管疾病。示意圖／ingimage
東元醫院家庭醫學科醫師黃彗倫指出，即使沒有三高等慢性疾病，也可能因「2大壞習慣」導致心血管疾病。示意圖／ingimage

【撰文・翁申霖】

提到心絞痛、心肌梗塞、腦中風等心血管疾病，就令人立刻聯想到「三高（高血壓、高血脂、高血糖）」慢性病，但若本身沒有慢性病史，是否就能脫離心血管疾病的高風險族群？有醫師以一名年輕的工程師為例，指對方沒有三高、年紀尚輕，但其中一條供應心臟血液的冠狀動脈竟已堵塞90％，經搶救後才撿回一命，什麼原因導致這種情況發生？

一名年僅33歲的竹科工程師在某一日突然出現頭暈、噁心想吐、心臟及胸口疼痛等症狀，於是自行前往醫院掛急診，由於該工程師從沒想過自己有心臟問題，也因此壓根不知道身體出了什麼狀況，東元醫院家庭醫學科醫師黃彗倫在「醫師好辣」節目上分享這一案例，他表示，經診斷發現這名工程師罹患「心肌梗塞」，必須把握黃金90分鐘接受心導管治療。

黃彗倫表示，該工程師主要供應心臟血液的3條冠狀動脈「其中1條已90%阻塞」，透過心導管治療緊急打通血管放上支架，才搶回一命，但令人意外的是，黃彗倫指患者並無高血壓、糖尿病等三高慢性疾病，一問診之下才發現有「2大壞習慣」，那就是平時酷愛吃高油、高鹽、高糖的食物，飲食極度不健康，以及非常少運動，2大因素成為罹病關鍵。

心臟外科名醫、中山醫學大學附設醫院心臟外科主治醫師蘇上豪過去就曾表示，「心肌梗塞」是造成猝死最常見的原因，一般來說，心肌梗塞患者在到院後90分鐘內應接受心導管治療，即所謂的「到院至灌流時間（door-to-balloon time）」，以減少心肌缺血的時間。

【到院至灌流時間（door-to-balloon time）】

到院至灌流時間是到院後緊急心導管的重要品管指標，為美國心臟協會/美國心臟學院（AHA/ACC）及美國醫療機構聯合評鑑委員會(JACHO)證據強度頂級IA的再灌流時間的品管指標。

根據醫學統計，若是「ST段上升型心肌梗塞」病人在到院的90分鐘內能夠進行心導管治療將血管疏通，將可改善死亡率。現今美國心臟學會律定心肌梗塞患者在到院後的90分鐘內應接受心導管治療，即所謂的「到院至灌流時間」(door-to-balloon time)，以減少心肌缺血的時間。

蘇上豪也指出，讓醫師更害怕的是「惡性心律不整」，很可能連送醫急救的時間都沒有，到院前即發生OHCA（心肺功能停止）的狀況，「心臟亂跳使得血液打不出去，失去心輸出量就會快速死亡」；他強調，毫無預警是心血管疾病最可怕的地方！

想要強健心肺功能，黃彗倫表示，有愈來愈多研究顯示，只要肌肉強度愈強、心血管就愈健康。肌耐力愈強也可降低三高罹患率與猝死率，「所以心肌和骨骼肌是有關連的」，日常維持運動好習慣有益健康。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

醫院代掛號爆卡位亂象！真正要看病的進不來，台大醫喊話：拜託放過我門診　院方1策略阻黃牛

怨「直接被拖吊會火氣很大！」這縣市「先做1件事」再拖車…違停車主叫好，最快年底上路

全台僅1縣市沒有「犯罪前科」議員！恐嚇、竊盜、殺人未遂…一表看哪個黨候選人前科最多

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

日圓大跳水解封瘋日本！外幣專家：「分階段」這樣換匯最划算

2022年在美國聯準會強力升息下，新台幣今年以來貶值幅度已高達17%，不少投資人選擇換美元來賺取利差；適逢台灣邊境解封，出國旅遊人潮湧現，日圓也在此時大幅走貶，來到近30年低點，外匯投資專家李其展，在「毛利小姐變有錢」節目中，分享他對美元、新台幣及日圓後續走勢看法。

33歲竹科男「沒三高」血管堵塞90％…2習慣險致命！醫：這症狀恐沒急救機會

提到心絞痛、心肌梗塞、腦中風等心血管疾病，就令人立刻聯想到「三高（高血壓、高血脂、高血糖）」慢性病，但若本身沒有慢性病史，是否就能脫離心血管疾病的高風險族群？有醫師以一名年輕的工程師為例，指對方沒有三高、年紀尚輕，但其中一條供應心臟血液的冠狀動脈竟已堵塞90％，經搶救後才撿回一命，什麼原因導致這種情況發生？

習近平報告讓全球地緣政治指數翻快2倍…風雨中如何避險？「3經典配置」公開

國際投資者究竟如何評估台灣地緣政治風險？從聯準會與資產管理龍頭貝萊德編製的三個指數，可概略掌握當下國際媒體、權威智庫與券商報告當中，對台灣風險的擔憂程度。

我不是來爭取生意是來求婚的！義美公主砸千萬標下大鵬灣賽車場 背後盤算是…

閒置3年的大鵬灣賽車場，今年終於重啟招標，共有五組人馬投標。最終，義美公主領軍的尚騰汽車脫穎而出，未來不只賣跑車，還要賣賽道體驗。

國寶事件一發生北京趁勢吃豆腐…故宮出包真的關「大台獨」館長的事？

外傳總價高達25億的故宮3件文物破損案，引發各界高度關注，一張張破碎陶瓷照片，再度摔出台灣與中國敏感的國族認同。

梨泰院悲劇像打在傷口上的重拳！南韓疫後景氣屢受挫 近7成新鮮人幾乎放棄求職…

10月29日晚間，南韓首爾梨泰院湧入約10萬人潮，參加萬聖節派對活動，卻因人數過多，於窄巷內發生嚴重推擠、踩踏意外，導致總計（截至11月1日上午）156人死亡的慘劇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。