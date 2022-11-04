Fed如預期升息3碼 為何美股大跌台股挫？投資人忽略後續另一變數

【撰文・林信男】

美國聯準會（Fed）於美東時間2日下午2時（台灣時間3日凌晨2時），宣布升息3碼（0.75個百分點），也是連續第4度升息3碼，使聯邦資金利率區間來到3.75至4%，為2008年1月以來最高水準。

雖然本次Fed利率決議，符合市場預期，昨日美股一度翻紅，但Fed主席鮑爾（Jerome Powell），在記者會上預告，升息循環頂點，可能高於預估，且現在談停止升息，似乎言之過早，「我們還有一段路要走，自上次會議以來，新的經濟數據顯示，最終利率水平，會比先前預期要高。」

受上述言論影響，美股應聲走跌，道瓊工業指數終場收跌1.55%，標普500指數跌2.5%，那斯達克指數下挫3.36%。截稿前，台股加權指數下跌153.28點（跌幅1.17%），至12946.89點。 Fed再度宣布升息3碼，美股、台股皆走跌。圖擷自Google Finance

Fed何時放緩升息步調？市場聚焦12月會議

至於Fed何時才會放緩升息步調？鮑爾僅稱，「時間點可能出現在下次，或之後的會議上，目前尚未做出任何決定。」

美國銀行（BofA）首席美國經濟學家加彭（Michael Gapen）研判，Fed這趟「長征」，就是為了達成通膨目標，在4度升息3碼後，「我認為，他們為12月開始逐步降低升息幅度，開了大門。」

中華經濟研究院院長張傳章分析，從2個數據來看，本次Fed升息3碼，本就是「毫無懸念」。

首先，美國9月消費者物價指數（CPI）年增率為8.2%，核心CPI高達6.6%，創近40年新高；其次，Fed偏好的通膨指標、（9月）核心個人消費支出（PCE）年增幅達5.1%，直逼40年高點，由此可見，「這個（通膨率）還沒達到Fed的預期（長期通膨目標2%）。」張傳章強調。

「他（鮑爾）要consistent（前後一致），現在距離當時宣示的目標區間，都還很遠，也有很多經濟學家警告，如果政策半途而廢，未來問題會更大，因此政策必須從一而終，至少先達成目標，後面再看看。」張傳章說。

張傳章不諱言，美國經濟看起來並不好，「要『軟著陸』不容易，只好先把通膨壓下來再說，應該就是這方向，不會改變。」

Fed處於「彌補政策落後」尷尬期 投資人應留意期中選舉影響

由於即將到來的期中選舉（Midterm Elections），通膨被視為左右選民投票意向的重點議題，鮑爾同時面臨來自華府與華爾街的壓力，在拜登政府選情不被看好，面臨「跛腳政府」風險的情形下，抑制通膨，就成了Fed必須完成的任務。

根據元大寶華綜合經濟研究院分析，這次期中選舉，與過往最大的不同，在於Fed處於「彌補政策落後」的尷尬時期，「正常情況下，當一國經濟開始衰退時，央行多會減緩或停止升息，但目前美國政府為了壓制通膨巨獸，不惜冒著經濟可能衰退的風險，進行強升息，導致目前金融市場對利率走向非常敏感。」

此外，Fed本月會議時間（11月1至2日），早於期中選舉（11月8日），市場高度聚焦Fed動向，因此，「市場對本次期中選舉的反應，會較過往略有不同。」元大寶華綜合經濟研究院指出。

元大寶華綜合經濟研究院預估，期中選舉機率最高的情境，是執政黨（民主黨）保住參議院主導權，在野的共和黨拿下眾議院多數席次，導致拜登政府「跛腳」，若前述情況成真，金融市場應不須太過擔憂。

元大寶華綜合經濟研究院解釋，倘若拜登政府在期中選舉後，輸掉參議院或眾議院其中之一，將使政府無法大力推動刺激性財政政策，通膨不會有進一步拉升風險，Fed可維持其升息步調，就以往經驗來看，估計短期內，美股仍有望上漲，只是波動較大。

本文授權自今周刊，原文見此。

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