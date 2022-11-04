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「大潤潮」陸房地產大亨紛紛跳船！民企龍頭股價暴跌 謝金河：沒跑的跑不掉了

聯合新聞網／ 今周刊
財訊傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照
財訊傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照

【撰文・謝金河】

10月最後一個交易日，中國房地產績優民企龍頭，以重慶、成都為主要基地的龍湖地產，股價單日暴跌23.78%，原來是一手創辦龍湖集團的董事長吳亞軍請辭。次日吳亞軍赴美新聞見報，這位中國女首富稱她患有糖尿病，到美國去養病，大家趕緊清查哪些房企大老闆跑了！

除了吳亞軍，最早跑到美國的是SOHO中國的潘石屹夫婦，老闆跑了，Soho中國股價從4.78跌到1.13港元。再來也是中國首富榜上的碧桂園楊國強、楊惠妍父女，帳上負債逾2兆港元的碧桂園，股價從19.16跌到剩下1港元，市值剩下283億港元，幾乎只剩下一個殼子，現在他們父女也在大潤潮的榜單上。

也在榜上的還有股票停牌的世茂房地產的許榮茂，富力的李思廉也走了！富力地產算是中國績優地產公司，過去幾年，每年獲利都超過百億人民幣，這回股價從23.85港元跌到1.08港元，看起來也是快挺不住了。沒有跑的，像許家印、王健林，可能是跑不掉了。

這幾天，我把中國地產公司股價看一下，像在上海掛牌的華夏幸福從64.5跌到2.14人民幣，綠地控股從42.98跌到2.55人民幣，在香港的萬科集團從42.85跌到9.87港元，大多數地產股股價都跌80%到90%，大多數的公司都頂著龐大無比的債務，但股價市值剩下一點點，在一般正常經濟體系，這些資不抵債的企業老早就倒了，但在中國卻仍撐著，這是中國特殊的官商體制。

大多數地產大亨都不是從經營獲利，而是透過良好的政商關係向銀行搬錢，借得愈多，企業滾得愈大，弄到的錢，再匯至海外，這個大洞先是王健林被堵住，現在許家印就近看管還債，他們該倒不倒，只是在清理資產而已。現在看企業快頂不住，選擇跑路的愈來愈多，但也愈來愈困難，吳亞軍的出逃，勢必又吹起中國房地產業的漣漪！

本文授權自今周刊，原文見此

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