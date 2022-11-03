來台11天！沒聽過人講話大聲、大家都很悠閒 彭博專欄作家：旅遊推薦首選

【撰文・李易紓 整理】

彭博專欄作家諾亞史密斯(Noah Smith)去年疫情期間，在自己的部落格寫了台灣是一種文明（Taiwan is a civilization），日前他來台旅遊11天後，週二(11/1)再發布：台灣11天（Eleven days in Taiwan），裡面描述了他眼中的台灣。

史密斯說，如果想出國旅行去看看一個很酷的地方，台灣會是他推薦名單上的第一名，但他也說自己不解，像台灣這樣一個和平、繁榮、溫和的國家，為何要被迫為中國可能的入侵和流血威脅做準備？

比起紐約東京上海，台北人似乎不緊張也不過度忙碌

台灣11天這篇文章寫道，「關於台灣，我第一感覺是每個人看起來都很悠閒」，因為在紐約、東京和上海等城市都是充滿狂熱能量，但在台北，每個人似乎都在閒逛，不緊張也不過度忙碌。

「在這11天裡，我沒聽到過有人提高嗓門大聲說話，也沒看到任何形式的爭吵；而在日本，會看到民眾打扮才去便利商店，但在台灣，即便是繁華的街上，大家看起來就像在Target超市購物一樣的打扮」。

重視平權、犯罪率低...「台灣很像是亞洲版的荷蘭」

這趟旅程中，史密斯是從荷蘭阿姆斯特丹直接飛來台灣，他說台灣像是擁有大城市便利設施的小鎮：安靜悠閒、社會擁有包容性，以及滿街的機車，加上台灣與荷蘭都很重視性別平等和同性戀權利、犯罪率極低，「台灣很像是亞洲版的荷蘭」！

而當史密斯見到數位發展部長部長唐鳳，也問了唐鳳為什麼台北不將老舊建築翻新，唐鳳對他說「因為台灣沒有這麼做的社會壓力」。

另外從文化上來看，他認為台灣非常不同於中國，尤其是食物雖然源自中國，但實際上已經發展成台灣特有，像是台北的手搖杯早就超越經典的波霸奶茶，但他也坦言，「才11天能對整個文明說些什麼？也許沒有人真正知道任何地方是什麼樣，只能說是一種感覺」。

中國入侵台灣不緊張？唐鳳：就像地震一樣某個時候就會發生

史密斯也問了一些台灣民眾有關中共武力威脅的問題，得到的答案是：中國入侵威脅一直存在、這不是什麼新鮮事！「遇到威脅我們會戰鬥，就像烏克蘭人一樣，但在那之前，何必擔心呢？」

史密斯跟唐鳳分享這個說法時，唐鳳聳聳肩說：「這就像地震一樣，災害某個時候就是會發生。」

他也質疑，為什麼像台灣這樣一個和平、繁榮、溫和的國家，要被迫為入侵和流血的威脅做準備？「中國領導人想征服台灣，不僅是因為他們想在領土範圍內和清朝時代抗衡，更因為台灣對他們來說代表著他們無法忍受的東西——亞洲的另類藍圖，一種人們可以過自己的生活方式，而不是為偉大的帝國服務」。

台灣沒外力協助，不可能無限期抵抗大60倍的國家

只是面對威嚇，史密斯說，不管台灣做什麼準備，如果沒有外力協助，台灣不可能無限期抵抗一個比他們大60倍的國家。

最後他提到，台灣還沒成為美國民眾最常去的旅遊目的地，部分原因是因為沒有像南韓和日本的流行文化具吸引力，但史密斯說：「如果美國人想出國旅行去看看一個很酷的新地方，台灣會在我的推薦名單上排在首位。我很喜歡、這裡很酷，也希望台灣能長長久久」。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

地震幫忙間隔？9年來台灣遠離中國「悄悄在移動」…氣象局一圖顯示：番薯正往這裡去

6度出任APEC代表，張忠謀：會充分傳達台灣立場！晶片戰制裁如何突圍？教父談話洩端倪

梨泰院萬聖節踩踏悲劇，反觀台灣跨年為何鮮少推擠衝突？過來人曝原因 6教戰守則安全避人潮

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】