快訊

趙少康提「竹市換北市」 朱立倫曝「一前提」揭可能性

央行Q3理監事會鷹鴿分明 理事因「這理由」疾呼升息1碼

來台11天！沒聽過人講話大聲、大家都很悠閒 彭博專欄作家：旅遊推薦首選

聯合新聞網／ 今周刊
彭博專欄作家諾亞史密斯(Noah Smith)日前台旅遊11天，並盛讚台灣會是他推薦旅遊地的首選。圖為台灣街景。示意圖／ingimage
彭博專欄作家諾亞史密斯(Noah Smith)日前台旅遊11天，並盛讚台灣會是他推薦旅遊地的首選。圖為台灣街景。示意圖／ingimage

【撰文・李易紓 整理】

彭博專欄作家諾亞史密斯(Noah Smith)去年疫情期間，在自己的部落格寫了台灣是一種文明（Taiwan is a civilization），日前他來台旅遊11天後，週二(11/1)再發布：台灣11天（Eleven days in Taiwan），裡面描述了他眼中的台灣。

史密斯說，如果想出國旅行去看看一個很酷的地方，台灣會是他推薦名單上的第一名，但他也說自己不解，像台灣這樣一個和平、繁榮、溫和的國家，為何要被迫為中國可能的入侵和流血威脅做準備？

比起紐約東京上海，台北人似乎不緊張也不過度忙碌

台灣11天這篇文章寫道，「關於台灣，我第一感覺是每個人看起來都很悠閒」，因為在紐約、東京和上海等城市都是充滿狂熱能量，但在台北，每個人似乎都在閒逛，不緊張也不過度忙碌。

「在這11天裡，我沒聽到過有人提高嗓門大聲說話，也沒看到任何形式的爭吵；而在日本，會看到民眾打扮才去便利商店，但在台灣，即便是繁華的街上，大家看起來就像在Target超市購物一樣的打扮」。

重視平權、犯罪率低...「台灣很像是亞洲版的荷蘭」

這趟旅程中，史密斯是從荷蘭阿姆斯特丹直接飛來台灣，他說台灣像是擁有大城市便利設施的小鎮：安靜悠閒、社會擁有包容性，以及滿街的機車，加上台灣與荷蘭都很重視性別平等和同性戀權利、犯罪率極低，「台灣很像是亞洲版的荷蘭」！

而當史密斯見到數位發展部長部長唐鳳，也問了唐鳳為什麼台北不將老舊建築翻新，唐鳳對他說「因為台灣沒有這麼做的社會壓力」。

另外從文化上來看，他認為台灣非常不同於中國，尤其是食物雖然源自中國，但實際上已經發展成台灣特有，像是台北的手搖杯早就超越經典的波霸奶茶，但他也坦言，「才11天能對整個文明說些什麼？也許沒有人真正知道任何地方是什麼樣，只能說是一種感覺」。

中國入侵台灣不緊張？唐鳳：就像地震一樣某個時候就會發生

史密斯也問了一些台灣民眾有關中共武力威脅的問題，得到的答案是：中國入侵威脅一直存在、這不是什麼新鮮事！「遇到威脅我們會戰鬥，就像烏克蘭人一樣，但在那之前，何必擔心呢？」

史密斯跟唐鳳分享這個說法時，唐鳳聳聳肩說：「這就像地震一樣，災害某個時候就是會發生。」

他也質疑，為什麼像台灣這樣一個和平、繁榮、溫和的國家，要被迫為入侵和流血的威脅做準備？「中國領導人想征服台灣，不僅是因為他們想在領土範圍內和清朝時代抗衡，更因為台灣對他們來說代表著他們無法忍受的東西——亞洲的另類藍圖，一種人們可以過自己的生活方式，而不是為偉大的帝國服務」。

台灣沒外力協助，不可能無限期抵抗大60倍的國家

只是面對威嚇，史密斯說，不管台灣做什麼準備，如果沒有外力協助，台灣不可能無限期抵抗一個比他們大60倍的國家。

最後他提到，台灣還沒成為美國民眾最常去的旅遊目的地，部分原因是因為沒有像南韓和日本的流行文化具吸引力，但史密斯說：「如果美國人想出國旅行去看看一個很酷的新地方，台灣會在我的推薦名單上排在首位。我很喜歡、這裡很酷，也希望台灣能長長久久」。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

地震幫忙間隔？9年來台灣遠離中國「悄悄在移動」…氣象局一圖顯示：番薯正往這裡去

6度出任APEC代表，張忠謀：會充分傳達台灣立場！晶片戰制裁如何突圍？教父談話洩端倪

梨泰院萬聖節踩踏悲劇，反觀台灣跨年為何鮮少推擠衝突？過來人曝原因　6教戰守則安全避人潮

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

習近平報告讓全球地緣政治指數翻快2倍…風雨中如何避險？「3經典配置」公開

國際投資者究竟如何評估台灣地緣政治風險？從聯準會與資產管理龍頭貝萊德編製的三個指數，可概略掌握當下國際媒體、權威智庫與券商報告當中，對台灣風險的擔憂程度。

面板雙虎減資進場時機到？第一金投顧董座：法人鎖定這6檔跌深反彈股

面板、記憶體等景氣循環電子股，經過大半年的庫存調整，報價跌幅似乎有趨緩的跡象。景氣已經逐漸回春？還是短期反彈？專家深入解析現時投資策略。

我不是來爭取生意是來求婚的！義美公主砸千萬標下大鵬灣賽車場 背後盤算是…

閒置3年的大鵬灣賽車場，今年終於重啟招標，共有五組人馬投標。最終，義美公主領軍的尚騰汽車脫穎而出，未來不只賣跑車，還要賣賽道體驗。

國寶事件一發生北京趁勢吃豆腐…故宮出包真的關「大台獨」館長的事？

外傳總價高達25億的故宮3件文物破損案，引發各界高度關注，一張張破碎陶瓷照片，再度摔出台灣與中國敏感的國族認同。

梨泰院悲劇像打在傷口上的重拳！南韓疫後景氣屢受挫 近7成新鮮人幾乎放棄求職…

10月29日晚間，南韓首爾梨泰院湧入約10萬人潮，參加萬聖節派對活動，卻因人數過多，於窄巷內發生嚴重推擠、踩踏意外，導致總計（截至11月1日上午）156人死亡的慘劇。

做不到這點 你這輩子只能當青貧族！巴菲特點出一般人「最大錯誤」

國內「青貧族」問題逐漸加劇，根據人力銀行2021年調查，39歲以下青年平均存款僅有13.3萬元，甚至有近2成的人沒有存款；時間拉近到今年的調查，結果顯示，39歲以下有超過2成青年沒有存款，讓「零存族」比例又破紀錄，甚至有36.3％屬於「出現財務赤字」的狀況。存錢的重要性人人都知道，但為什麼多數人存錢是困難的？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。