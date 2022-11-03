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台積電1奈米傳落腳龍潭 蘋果新技術開發基地也在這！謝金河：看出深耕台戰略布局

聯合新聞網／ 今周刊
近來晶片去台化、美國財政部長葉倫將摧毀台積電的流言不斷，不過財訊科技董事長謝金河樂觀表示，千萬不要小看台積電！ 美聯社
近來晶片去台化、美國財政部長葉倫將摧毀台積電的流言不斷，不過財訊科技董事長謝金河樂觀表示，千萬不要小看台積電！ 美聯社

【撰文・謝金河】

在美中角力愈演愈烈，晶片戰爭方興未艾的情況下，不少紅媒及紅統人士猛力唱衰台積電，連執行長魏哲家的休假說都被放大解讀。也有人不斷強調美國的半導體產業政策正加速「去台化」，又説台積電是另一個東芝，甚至網路假消息說美國財政部長葉倫將摧毀台積電。但在這麼多流言中，台積電拍板一奈米龍潭設廠計劃，雖然有選戰造勢味，但也可以看出台積電全球布局及深耕台灣的戰略布局。

經過一年七個月的建廠，台積電的亞利桑那新廠即將啟動新機裝置儀式，拜登及斐洛西議長可能都會親臨致詞，這是台積電邁出海外設廠的第一步！接下來是台積電和日本政府及Sony合作的熊本新廠也正加快腳步興建中。美，日都是晶片四方聯盟的重要成員，台積電正扮演最核心的關鍵角色。

這次一奈米建廠也是台積電深耕台灣的重大宣示！稍早之前，魏哲家已宣布寶山二奈米製程將在2025量產，這是效能最好的新製程技術。二奈米底定後，現在一奈米又有重大宣示，這次選定龍潭科技園區，這也可能是台積電最大規模的投資案。

到今年上半年為止，台積電有1.253兆元現金及1221億金融資產，準現金有1.3752兆元，不但有雄厚配息能力，也有深耕台灣的擴建新廠能力，未來將加大台灣護國群山的能量。這次選在龍潭，這個地方有蘋果的新技術開發基地，背後更隠含深意。鄭文燦市長在第一時間公布這個消息，也把功勞歸給鄭運鵬，也可以看出他的用心。

台積電深耕台灣，新製程先是落腳南科，接著ASML也來設研發基地，台南也從文化古都蛻變為科技新都。接著陳其邁市長以高雄煉油廠迎來台積電設廠，打通了高雄經濟的任督二脈，這次龍潭一奈米計劃一定攸關大桃園未來長遠發展，千萬不要小看！

本文授權自今周刊，原文見此

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