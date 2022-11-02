習近平報告讓全球地緣政治指數翻快2倍…風雨中如何避險？「3經典配置」公開

【撰文‧陳怡芬】

國際投資者究竟如何評估台灣地緣政治風險？從聯準會與資產管理龍頭貝萊德編製的三個指數，可概略掌握當下國際媒體、權威智庫與券商報告當中，對台灣風險的擔憂程度。

俗稱「20大」的中共第20次全國代表大會落幕，中共總書記習近平如願獲得第三任期，這個世界則迎來一個「完全貫徹習近平意志」的新中國。經濟上，更加左傾的政策宣示，意味著增速驟減的中國經濟格局；地緣政治上，即使不看台海情勢，《華爾街日報》也已認定「中國將做好與美國衝突的準備」。

換言之，地緣政治風險，或者更乾脆直白地說，這個世界的戰爭風險，對投資市場的影響，固然還不到兵凶戰危的階段，但對投資者而言，至少也已經到了必須「搞懂如何評估政治風險變動」的時刻。

所有投資機構都會認同，在各式各樣的投資風險中，地緣政治一向都是最難量化、最難估算影響程度的風險，不過，美國金融機構終究努力開發出幾項指數化的地緣政治風險指標。

其中，包括本刊曾介紹過、外資券商龍頭高盛在今年6月專為台海所開發的兩項指數，也就是「海峽兩岸風險指數」及「海峽兩岸風險晴雨表」，但對一般投資人而言，高盛編製的指數相對取得不易，而若希望能持續緊盯風險變動狀況，其實，全球最有權勢的金融機構，也就是美國聯準會，也早已開發出兩項能夠公開查詢的指數可供參考。

看台灣地緣政治風險 前9月均值高於近3年均值

首先，是「全球地緣政治指數（GPR）」，這是由兩位美國聯準會經濟學家卡爾達拉（Dario Caldara）和艾柯維羅（Matteo Iacoviello）所編製，透過《華爾街日報》、《紐約時報》等十家國際報社的新聞報導，對「戰爭威脅」、「軍備」、「核威脅」等八大類主題進行關鍵字分析，藉此判斷當前全球地緣政治風險。根據回測數據的實證研究，每當GPR指數飆升時，確實也是經濟、股市動盪加劇的時刻。

與其他類似的指數相比，全球GPR指數的一大優點，在於「每日更新」，也就是投資者可以即時透過這個指數，判斷各大媒體對當下地緣政治相關風險的報導溫度，某種程度，也可藉此評估國際投資者對相關風險的關注、或者擔憂程度。舉例來說，在今年2月底俄羅斯入侵烏克蘭前後一個月，該指數就有9天飆高到4百點以上，而自1985年以來，指數達到4百點以上的天數也不過僅有82天。

那麼，在近期國際媒體紛紛報導中國20大後「習帝國」對世界的威脅後，指數變化程度如何？20大是在10月16日開幕，而在美國時間10月16日所呈現的全球GPR指數是63.8點；但到了17日，指數快速飆高到161點以上，並且維持高檔數日。看得出來，習近平的一趟報告，乃至於連串「重國安、輕專業」的人事安排，確實撩撥了市場對於政治風險的憂慮。

不過，若以整個10月的指數平均值約146點來看，固然高於1985年以來的指數平均值1百點，但其實還低於今年年初以來的平均值165點，或也代表市場的憂慮程度遠低於俄烏戰爭當時帶來的恐懼。

值得注意的是，GPR指數除了針對全球局勢進行分析，也有提供個別國家的指數，當然，台灣就在其中。可惜，個別國家指數僅有「每月」變動，目前仍看不出20大後各媒體對台灣地緣政治風險的整體擔憂狀態。不過，就今年前9月的整體來看，台灣風險指數確實明顯高於以往，今年以來各月的平均值為0.37點，而近3年的平均值則為0.17點。

看台灣不確定性 Q2創2016年Q3以來新高

除了GPR指數，聯準會也開發另一項相關指標，稱為「全球不確定指數（WUI）」，這個每季公布的指數，是透過對英國《經濟學人》智庫（EIU）例行公布的國家報告內容分析，計算「不確定」這個字眼的出現頻率進行編製。同樣地，該指數也提供台灣數據，可在聯準會聖路易分行官網中查得。

因為是按季公布，目前最新數字只揭露到今年第二季，不過，台灣的不確定指數在今年第二季來到0.37點，這個數字，為2016年第三季以來的新高。

整體而言，目前所有關於地緣政治風險的量化指標，幾乎均以「關鍵字搜尋」為分析基礎，前面兩項由聯準會所開發的指數，分別以國際媒體、經濟智庫報告作為搜尋來源，那麼，若要更直接地貼近市場情緒，是否也有可供查詢的類似指標？

這部分，或許可參考全球資產管理龍頭貝萊德提供的「地緣政治風險儀表板（Geopolitical risk dashboard）」。在這個儀表板上，貝萊德除了提供自行編製的全球性指數變動狀況之外，也針對特定的十個「風險主題」進行個別說明，而其分析來源，據貝萊德解析，是從「券商報告」與「金融新聞」作為基礎，或許更加貼近金融市場參與者的實際情緒。

看美中競爭風險 中國對台軍事脅迫機率增

貝萊德目前選定的十個風險主題中，包括「俄羅斯與北約衝突」、「全球科技脫鉤」、「網路攻擊」，甚至連「氣候政策」也納入，乍看之下似與台灣無關，不過，其中一項「美中競爭」，在說明中直接寫著，此項目關注重點在於「中國採取軍事行動加速與台灣的統一，或在南海強行主張主權。」

在這個儀表板中，貝萊德也針對各項風險惡化的機率提出「升高」或「降低」的概略判斷；以最新公布9月份報告來看，與台海情勢高度相關的「美中競爭」，貝萊德所給予的評價是「中等」，當然，由於是9月的報告，尚未將20大後的中國變化納入考慮。

但即使是9月的報告，且給予的風險評價是「中等」，但在此項風險的最新描述當中，貝萊德仍然強調：「在我們看來，中國的行動已經改變了台灣周圍的現狀，更有可能採取進一步措施向台灣施壓。」至於結論：「我們認為中短期內不會出現軍事對抗，但若以長期而論，風險將顯著增加。」

以上三個指標，雖然多數屬於「落後」指標，但從中多少可以感受，國際媒體、權威智庫、投資機構當下對全球甚或台灣的風險情緒，那麼，若地緣政治風險瞬間飆高，投資人該怎麼因應？

在今年三月俄羅斯入侵烏克蘭的初期階段，美國那斯達克交易所引用了一份由專業財經分析資料庫Y Chart所提供的試算報告，其中一個部分，就是「如何為地緣政治避險」。

報告以前面提到的GPR指數為基礎，挑出2010年以來，三段GPR指數飆升的時期，計算「黃金ETF」、「白銀ETF」、「貴金屬ETF」在這三段時期的避險效果。結果發現，對比於「股六債四」的經典配置，若另外加入15％的黃金ETF或貴金屬ETF，投資人即能在其中兩個高風險時期達到有效避險。至於白銀，則只能在其中一段時期達到避險效果。

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