面板雙虎減資進場時機到？第一金投顧董座：法人鎖定這6檔跌深反彈股

【撰文‧呂玨陞、唐祖貽】

面板、記憶體等景氣循環電子股，經過大半年的庫存調整，報價跌幅似乎有趨緩的跡象。景氣已經逐漸回春？還是短期反彈？專家深入解析現時投資策略。

新冠疫情逐漸走到各國大解封的階段，全球電子產業的「長新冠」症狀卻仍然嚴峻。

半年多來，過多的庫存持續導致電子產品訂單紛紛削減，尤其是屬於景氣循環股的產業，影響更加嚴重，從面板到記憶體，報價在短短一年左右，如雪崩式下跌，如今不少產品報價已經低於2020年第一季的疫情前夕。

雖然各方對於景氣的預測，普遍認為還未到低點，庫存調整也在明年第一季末至第二季才會結束，但兆豐投顧研究部協理黃國偉表示，股價通常會領先基本面表現一季，也就是說，第四季已經可以慢慢布局跌深的景氣循環股。

從最早開始進行庫存調整的面板、記憶體來看，價格的跌勢似乎有慢慢減緩的跡象；同時，這兩項產業也在近期各有利多消息，刺激股價在短期內領先反彈。

面板》減產策略奏效 等待需求提升

戰爭、疫情和通膨，造成消費電子產品需求驟降，這對面板業的影響有多大？從友達（2409）公布的財報就可看出，第三季單季稅後純益虧損超過百億元，是近10年來單季新高。

友達董事長彭双浪在近期的法說會中表示，這一波景氣循環低潮是過去十年以來最嚴重的一次，以往不景氣的主因在於（中國）廠商大幅擴產，導致價格滑落、供過於求，但這次是需求面發生斷崖式的衰退，需要較長的時間調整。

曾任面板產業研究員的第一金投顧董事長陳奕光，很認同彭双浪對產業前景的看法，不過他回歸投資面，認為這一波面板業雖受需求面衝擊，但供給面的調整卻比以往好，尤其自第三季起，因電視面板報價創新低時，各家面板廠不再如以往擴產殺價競爭，轉為減產管控庫存，對於穩定供給面很有幫助。

另外，根據集邦科技（TrendForce）近期的報價，電視面板價格在歷經連續五季的下跌後，10月終於出現止跌跡象；而NB與MNT（顯示器）面板報價跌幅也趨緩，陳奕光預期，有機會在明年第一季止跌。而電視面板報價止跌，加上11月即將開踢的世界盃足球賽，有望帶動電視面板一小波買氣，應該是短線面板股價相對強勢的原因。

從長線來看，全球三大面板生產國中，韓國已淡出LCD（液晶顯示器）領域，而中國官方也已不再補助LCD廠，依據中國的產業發展經驗，官方不補助則廠商不增產，所以未來中國擴產的因素可望減輕不少。而台廠對於提升產能也更謹慎，並積極切入其他領域，例如友達在法說會中就表示，第三季車用面板占整體營收已達到十七％，來自太陽能等能源事業的比重也接近一成，預期未來兩年將有更明顯的成績。

因此，陳奕光認為，供給面改善，加上近期面板雙虎剛減資，籌碼也獲得一定的沉澱，短線上有機會出現一波反彈。對於長期投資者，他建議，雖然投資景氣循環股的特色是「買在虧損、賣在獲利」，但後續仍得密切追蹤產品報價，趁急跌分批布局，靜待未來需求面復甦。

比較各家主要面板廠的長線投資價值，陳奕光認為友達略優於群創（3481），彩晶（6116）雖不如前兩者，但目前價位也不貴。至於股價跌幅慘烈的面板驅動IC，他表示，這部分的技術門檻原本就不高，因疫情才出現爆炸性的需求，目前已恢復常態，未來只需注意龍頭聯詠（3034）的營運即可。另外，從廣義來看，元太（8069）屬於利基型產品，未受景氣影響，也是值得注意的標的。

記憶體》減產、晶片禁令 削弱供給面

至於同屬景氣循環電子產業，報價比起面板稍好一點的記憶體，其實在今年2月高點以來，報價平均跌幅也達到3成。從全球記憶體前兩大廠——三星和SK海力士第三季的財報可以看出，營業利益率同樣受到巨大的影響，分別下跌23％及60.5％。

主因，仍是居高不下的庫存。也因為如此，美系美光（Micron）、日系鎧俠、韓系SK海力士，已經宣布減產計畫或下修資本支出，雖然三星還沒有跟進減產計畫，但是多家記憶體廠商降低資本支出或減產，有助產業供給面的改善。

寬量國際科技顧問何柏杰分析，以目前來看，只有透過減產讓價格止跌，整個產業才會開始進入打底階段，即使現在股價似乎出現了慢慢回升的跡象，但目前還在消化庫存，所以短期的價格反彈幅度，並不會持續太久。

黃國偉指出，目前市場普遍認為，庫存將會調整至明年第一季末至第二季，例如去年第三季就達到庫存高峰的筆電、電視等產品，就可能會在明年第一季先行落底，其餘到今年第二季才見到高點的晶圓代工、矽晶圓，就可能會調整至明年第二季。

另一方面，對於整體產業影響更大的則是美國晶片禁令，記憶體成為了首當其衝的產業。何柏杰指出，雖然記憶體三大龍頭——三星、SK海力士、美光，皆非中國廠商，但是目前全球最大的記憶體聚落依然在中國，這些記憶體大廠在中國都有不少產能。

即使三星和SK海力士已經向美國申請到一年的豁免緩衝期，但是何柏杰指出，韓國大廠未來一定會撤出中國，更不用說美國廠的美光了，在中國的產能一定會愈來愈少。記憶體產出減少，有機會使記憶體價格加速止跌，台股相關廠商就會因為產業落底、價格回升而受惠。

不過黃國偉則認為，由於台灣記憶體廠規模不大，台廠應該無法接到轉單的訂單，短時間內，還是只能受惠於記憶體報價上漲的評價利益。也就是說，台灣唯一會因為禁令受惠的只有「間接」利多，吃不到「直接」的訂單。

何柏杰則提到，對於車用、伺服器、工控、航太等還有穩定記憶體需求的產業，比較不受景氣影響，報價上漲還是能帶動獲利直接上漲。長期看下來，何柏杰認為，在禁令之下受惠最大的公司是美光，與台灣美光關係緊密的南亞科（2408），也有機會分到大餅。至於在工控、車用領域深耕已久的記憶體模組廠群聯（8299），也值得注意。

中長期》應回歸基本面 等待明年上半年落底訊號

最後，黃國偉也提醒，相關個股短期內仍然只能先搶反彈，在供給面減少、報價止跌的利多下，進行操作；若論中長期，還是需要回歸產業的基本面，畢竟，雖然整體記憶體及面板產業，在明年上半年有機會落底，但是「供給容易預估，需求卻很難預測。」接下來的問題是，就算庫存調整到合理的正常水位，也不代表景氣就會回暖，需求不一定會上來。

他並強調，上半年本來就屬電子淡季，再加上美國聯準會升息對消費的衝擊，還是會持續發酵，所以景氣可能也好不到哪裡去，尤其是筆電、電視的需求已經在過去兩年滿足了，基本上不會汰換得那麼快，復甦的情況可能就不會太樂觀。

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