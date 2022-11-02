把「紙風車」做起來卻付出代價...李永豐罹憂鬱症告白：老婆生第二胎我只感到疲憊

【撰文‧今周刊編輯團隊】

紙風車劇團創辦人李永豐憂鬱很久了，不只是心裡難受那種憂鬱，纏身數十年的是「憂鬱症」。

李永豐是台灣劇場界名人、政商關係好，意志卓絕，沒多少人敢把他看作「細漢」，更不會有人認為他軟弱。但表象之後，他卻艱辛扛著自己疲憊又易碎的靈魂。

自1992年起，他和羅北安等人一手創辦「紙風車劇團」，30年間李永豐馬不停蹄。他應酬酒也喝了、兒童與成人劇都演了、政商關係打好了、票也賣了，「綠光劇團」也是他創的，而紙風車長年累月推動的「319、368藝術工程」，更遶境全台鄉鎮，燒錢免費演戲給孩子們看。

在外界眼裡，他就像不斷在現實中奮戰的「唐吉訶德」，披星戴月地幹、焚膏繼晷地「喬」，遇到什麼困難，外號「李美國」的他還不就是撩落去拚了，水裡去火裡來。

憂鬱症的來源，其實和憂鬱病症本身一樣晦澀，「我根本也不知道從何時開始的。」他只記得，15、6年前，自己早已身心俱疲，「紙風車看起來蒸蒸日上，但……我付出了代價，10倍，然後20倍。」

這些年，李永豐的家人一個個離世，父親走後，他大哥因為惡性腫瘤走了，二哥跟著也走了，母親隨後也跟著去世。「我父母雙亡，哥哥們也走了，我在燒紙錢的時候會哭、會難過，但辦後事好像也是一個『要很努力解決的事情』……。」

難過的事情如此，開心的事也不例外，「我老婆生第二胎時，我還記得，我太累了，太太先去醫院，我睡3小時後才過去。孩子出生是件開心的事，但我只覺得自己好疲憊，已經快要沒力氣應付接下來的事情了。」

最後，他甚至連家裡也待不住，好些日子，他孤身躲到旅館，一住就是以月、甚至以年計算，「我沒有辦法面對太太和孩子……。」

鬱期時，他想躲起來，躁期卻又會讓他情緒失控。本來，李永豐就是火爆浪子，但他「是嚴厲而溫暖的，我嚴格，但不羞辱人。」可是憂鬱症逐漸侵蝕，讓他再也無法控制自己，一日，他家的貓惹怒他，李永豐作勢要打，「我其實不會真的打牠，但我女兒看到，不准我打，我情緒馬上爆發，她媽媽也來，我就全家一起罵。」此時，他眼鏡起了霧，眼眶像也溼了，「後來我跟女兒說：『爸爸真的是有問題』，身心症，全家、身旁的人，都陪你一起痛苦。」

「有人要我多運動、要我作息正常不要喝酒。但沒生過病的人真的不懂！我聽到這種話，就覺得那更刺傷我！」光是奮力活著都累了。「他們根本不了解我，要我做我無法做的事。」

「我懦弱、無力，但依然奮力過生活……，XXX。」他動情又用力罵了句國罵；「我為什麼不自殺？因為我縱使無力，卻還沒有無能。我還有一口氣，我還有能力原諒別人，也可以用最大的力氣去和解！」

李永豐鼓了口氣：「我不再想自己要去征服什麼，但我會想，我是不是還可以在心靈上扶別人一把？這是價值，是一種堅持，縱然我因此被遺棄，我也無憾。」

「人類都很虛弱，都走向死亡，但我們不是一個人在走，我想讓讀到你們這篇報導的人知道，我們正一起走著這段過程。」李永豐說。

你的每一個關心，都有無限可能的力量。隨時隨地關心周遭的人，讓你我都是自殺防治守門人。生活沒有過不了的難關，珍惜生命，擁抱希望！

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