國寶事件一發生北京趁勢吃豆腐…故宮出包真的關「大台獨」館長的事？

【撰文・蕭婷方】

外傳總價高達25億的故宮3件文物破損案，引發各界高度關注，一張張破碎陶瓷照片，再度摔出台灣與中國敏感的國族認同。

故宮博物院除面對檢討聲浪外，故宮館長吳密察本就難辭其咎，應負起文物保存出包的政治責任。

不過，針對吳密察的批評，卻集中在「台獨」與「去中國化」，指其是民進黨以「文化台獨」之私的酬庸人選，文物管理不彰更是起因割裂與中國的歷史文化連結。

爭議事件源於故宮典藏的三件歷史文物，為「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」，「清乾隆青花花卉盤」。依照故宮初步調查報告，「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」是整理過程中發現破損，破裂原因包括恐因關上鐵箱時，因人為施力按壓或空間縮減導致文物碰撞，或是之前就有肉眼無法看見的暗傷或裂璺。 故宮編號007167「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」監視器影像畫面。

人為文物毀損並非頭一遭 內部管理屢遭監察院調查

故宮博物院在1年多內破損3樣文物，引發朝野立委抨擊。事實上，攤開故宮人為出包事件簿，人為造成文物毀損並非頭一遭。

早在1969年珍貴文物「滿文原檔」中的女屍圖，當時因外包廠商拍攝、管理不當遺失，現在只剩複製版。

1967年故宮也因拍攝藏瓷圖錄，不慎打破「清琺瑯彩紅地纏枝牡丹盌」；1975年「清乾隆粉彩三多小盌」也因於瓷器囊匣裝箱時，不幸破損；1978年香港東方陶瓷學會前會長毛文奇來訪，參觀時不慎跌破清雍正窯琺瑯彩小碟，毛文奇最後以個人珍藏品捐故宮補償。

2000年初，馬政府執政，故宮也發生玉石盆飾栽景破損，事後檢討主因就為「受外力擠壓已嚴重扭曲變形或斷裂」。

2012年，故宮也爆發員工盜取清朝第一部泥金寫本藏文「龍藏經」、「永樂大典」等國寶文物，並在未獲取授權的情況下，將其製作成「復刻版」。 故宮鎮館寶《龍藏經》。 圖／故宮提供

故宮於2019年則兩度遭監察院糾正。包含出借重要文物「翠玉白菜」給臺中世界花卉博覽會后里馬場展覽，現場管制簡陋，引發古物安全風險的議論；同年，天下三大行書字帖「顏真卿祭姪文稿」借展日本，也因古物狀況檢驗瑕疵，導致保管借展古物之責任不明。 故宮於2019年曾出借重要文物「翠玉白菜」給臺中世界花卉博覽會后里馬場展覽，但因現場管制簡陋，遭質疑有安全風險的疑慮，遭到監察院糾正。圖擷自故宮官網

故宮文物摔出「炎黃子孫」的「去中國化」

中國官媒《環球時報》在上月底（30日）發表評論指出，「這樣事情之所以在近兩年接二連三地發生，絕非偶然，背後根源在於，民進黨當局在台灣推動去中國化，已經嚴重影響到了島內的文物保護和管理。」報導更批，這批文物當年在日軍砲火中輾轉，護送人員九死一生，一件都沒有丟失與損壞，民進黨執政卻有毀損。報導更批評吳密察當上院長，不是因為專業水準、責任心，而是因為「綠」，「民進黨當局『去中國化』的倒行逆施，是導致國寶損壞的根本原因。」

仔細檢視近日資深媒體人趙少康發言，與中國官媒同出一徹。公開直指故宮文物在抗日剿匪中輾轉，卻只有吳密察任內有損壞事件，事件不認即民進黨政府縮影。

藍天行動聯盟、中華民族團結協會、黃埔專修班校友會、忠義同志會等統派團體昨（31日）也在雨中陳抗，疾呼「故宮國寶、全民之寶、吳密察下台」。藍天行動聯盟主席武之璋更指，對此事沈默還算「炎黃子孫」嗎？

國民黨今日上午針對此事召開檢討記者會，國民黨立法院黨團副書記長林思銘在會中拿統獨大做文章，「批民進黨指派一個不愛中華民國的人來擔任中華民國的國寶管理機構故宮博物院的院長，這是很危險的，因為他壓根不將國寶文物視為寶貝，根本不會用心的守護」、「民進黨高官拿中華民國的俸祿，卻不愛中華民國」。

中華文化道統正統性 向中國的政治表態

亞太菁英交流協會秘書長王智盛分析，事件起因為國民黨立委陳以信的爆料，消息來源為故宮內部對文物處理方式不滿，問題根源應針對文物保存檢討。

「事件一發生，北京趁勢吃豆腐消費。」王智盛指，由於台灣、中國文化、歷史同源，從「國寶」來看有連結，北京當局為文物叫屈，可表現出中國有「中華文化道統的正統性」，從兩岸的角度來看，必然是政治正確的表態。

王智盛也指出，古文物本是創造想像的共同體的手段之一，國寶同樣是凝聚民族主義認同的手段之一，中國近10年很愛在國際社會渲染「國寶議題」，包含要求遭拍的圓明園生肖獸首銅像回歸中國等，消費故宮事件就是「國寶民族主義的展現」。

台北教育大學社會與區域發展學系兼任助理教授蕭文杰也發表意見，故宮推動抽點、盤點清查及文物數位化，讓文物進出庫房造成毀損，但文物持拿、運送、擺設、防震等，這些是不斷重複演練的，唯有透過定期的抽點、盤點才能知道文物的狀況，當務之急應檢討故宮文物管理SOP。

本文授權自今周刊，原文見此。

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