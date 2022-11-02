梨泰院悲劇像打在傷口上的重拳！南韓疫後景氣屢受挫 近7成新鮮人幾乎放棄求職…

【撰文・林信男】

10月29日晚間，南韓首爾梨泰院湧入約10萬人潮，參加萬聖節派對活動，卻因人數過多，於窄巷內發生嚴重推擠、踩踏意外，導致總計（截至11月1日上午）156人死亡的慘劇。

梨泰院踩踏悲劇，是2014年4月，世越號沉船事件以來（船上476人中，共計304人不幸罹難），南韓死傷規模最大的意外事故。

對南韓而言，世越號沉沒，不只是場意外，更是影響經濟的負面因素之一。2014年5月，南韓消費者信心指數（CCSI／數值超過100代表人們對經濟樂觀程度高於悲觀），從108降至105，創2013年9月以來新低。

當時，法國興業銀行經濟學家吳錫泰（Oh Suk Tae，音譯）便認為，消費者信心下滑，顯然和世越號沉船事故有關。

疫情重創梨泰院商機 致命踩踏事件讓復甦希望被澆熄

如今，在南韓陸續解除「戶外口罩令」、「海外旅客入境PCR篩檢」等防疫規範，盼迎接疫後景氣復甦之際，近3年來首場無防疫限制的大型萬聖節活動，竟發生嚴重傷亡，猶如對飽受新冠肺炎疫情折磨的南韓經濟，再揮出一記重拳。

作為首爾最具代表性的夜生活重鎮，梨泰院的文化、消費、觀光魅力，自是不在話下；然而，新冠肺炎爆發，對當地商家，造成嚴峻打擊。據《韓國先驅報》（The Korea Herald）報導，梨泰院地區的商用不動產，在2020年疫情高峰，空置率一度高達30%，但隨著疫情逐漸趨緩、防疫措施鬆綁，去年已降至7%左右。

對於梨泰院當地商家而言，今年的萬聖節派對，象徵著疫後生機（商機）的到來；豈料，卻發生致命踩踏意外，使他們對商業活動復甦的希望，再度受挫。一名在梨泰院經營酒吧近30年的業者，於接受媒體採訪時直言，「人們現在會來梨泰院嗎？不會。」

在踩踏意外地點附近便利商店工作的店員表示，「10月本來是個很棒的月份，有地球村節、萬聖節，但卻發生了這起事故。」 南韓總統尹錫悅就梨泰院事件，向全國發表緊急談話。圖擷自KOREA.net官網

全國進入哀悼期 零售業萬聖節檔期促銷活動「喊卡」

梨泰院踩踏事故發生後，南韓政府立即宣布，全國進入為期一周的哀悼期，許多零售業者，原本打算利用萬聖節檔期，推出促銷活動，現皆已「喊卡」。

整體來看，梨泰院踩踏意外對當地商業活動的衝擊，猶如南韓經濟的縮影。觀察該國最新經濟數據可得知，南韓消費者對通膨率的預期，從7月高點4.7%，降至9月的4.2%後，又因對石油輸出國組織及其盟國（OPEC+）減產的擔憂，於10月升至4.3%。

10月南韓消費者信心指數，則是在連續2個月上升之後（從7月的86，升至8月的88.8，再升至9月的91.4），滑落到88.8；另一方面，該國9月工業生產指數，已連續3個月走跌，同月零售業營業額、企業設備投資額，亦呈現下滑，似乎意味著，南韓經濟復甦，正在失去動能。 尹錫悅偕同夫人，赴梨泰院事故罹難者大型祭壇前獻花。圖擷自KOREA.net官網

南韓經濟復甦動能疲弱 新鮮人找工作難上加難

經濟復甦動能疲弱，也影響了企業招聘活動，「南韓全國經濟人聯合會」（FKI，簡稱「全經聯」）最新調查顯示，今年春季畢業的大學生，有近7成，幾乎已「放棄求職」。

導致上述情形的主因在於，為因應產業環境變化，目前企業多傾向雇用有工作經驗的「即戰力」，大幅壓縮了社會新鮮人的求職機會。調查結果指出，現階段，還在積極找工作的受訪者，僅占16%。

即使已鬆綁防疫措施，南韓經濟仍未擺脫疫情泥淖，景氣復甦前景，充滿高度不確定性，企業投資、民間消費、畢業生求職意願，都大受影響，也讓今年5月上任的南韓總統尹錫悅，支持率低迷不振。正如外媒所述，尹錫悅必須妥善處理梨泰院踩踏意外，證明其領導力；否則，只會招來更多「政府無能」的批評。

本文授權自今周刊，原文見此。

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