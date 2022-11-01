如何讓外資大買台積電？謝金河：提高配息就會回頭！老美說台不安全？事實是這樣…

【撰文・彭蕙珍】

二十大閉幕後，全球關注中國帶來的衝擊和影響，以及兩岸會不會爆發戰爭，其中護國神山台積電(2330)的角色最為主要。

謝金河在「老謝看世界」節目中表示，未來全世界不斷往前走，台積電還是重中之重的焦點，他建議台積電降低資本支出，可以拉高配息率，從原本的一年配11元提高到18元，殖利率就4點多百分比，吸引外資回頭。

他分析，現今對台灣最不友善的是英特爾執行長季辛格，「他最近說台灣供應鏈岌岌可危，全球供應鏈應該要從台灣撤出，但全世界要蓋新的半導體最少5~10年。」

印度能否急起直追？他透露力積電董事長黃崇仁曾經告訴他，印度總理莫迪邀請他到印度勘查兩次，因水、電等基本建設，以及供應鏈問題，讓他不知道要怎麼投資。

台積電無法取代 應提高配息

「現在想想地表上有那一個國家可以快速取代台灣和台積電，沒有這個國家，也沒有這個企業。」

謝金河強調，面對未來，台積電要有新的論述，像今年台積電前3季已經賺了27.79元，今年EPS達到36或37元。

他指出，台積電資本支出在縮減，原本一年配息11元，明年可以將獲利的一半拿出來配息，就可以配18元，殖利率4.多%，「這是台積電面對衝擊，需要提出的新論述和想法。」

謝金河在建議台積電拉高配息率，吸引外資回頭。路透

東升西降 中美關係惡化

至於美中角力，如何觀察台海未來？節目邀請台大政治系副教授陳世民來談這個議題。他指出，習進平在2021年提出「東升西降」，意即作為東方文明代表的中國，已經崛起和復興，將會取代以美國為代表、逐漸衰落的西方文明。因此，中國在慢慢脫離經濟上對美國的依賴。

「在這狀況下，中國要去製造對他有利的環境，會採取相當強硬的姿態，希望能改變目前的區域，或是世界秩序，讓美中未來處於更加戰略競爭的態勢。」所以，集權是習進平的道路。

他分析：「這樣會讓未來的5年，中國有可能爆發慘烈的全面鬥爭時期。」他指出，現今中國一人獨大，習進平很難得到正確的資訊，恐怖會做出錯誤判斷，如同今年2月，普丁攻打烏克蘭，很多人認為可能下面的人給他很多錯誤的資訊。當中國內部的問題慢慢浮現，如清零政策、爛尾樓…，就會出現政治鬥爭。

集權統治 台灣成鬥爭工具

「當中國發生鬥爭的時候，習進平會不會想透過對外的強硬作為，轉移內部社會經濟的注意力和焦點？藉由這個方式提振統治的威望，去遏制其他權力鬥爭勢力？」

他強調，此時中國最有可能對付台灣，「拿下台灣代表你完成『祖國統一大業的中國夢』，這是過去毛澤東、鄧小平都做不到的事。對習進平的統治正當性有很大的作用。」另外，他認為如果可以的話，習進平會一直獨大並繼續做下去。

謝金河指出，習進平一定會做到生命最後一刻，這個毋庸置疑。因此，兩岸最大危機是會不會擦槍走火？「世界上只有極權統治者，為了永不下台一定要尋找一些出口，當然發動戰爭是他們的專利。」

拿回失去的土地？ 更應往北走

謝金河也提到，以中國來說要處理的不只是台灣問題，外蒙古也是，「1945年10月21日外蒙古公投獨立，蔣介石讓外蒙古獨立，同時接收台灣；外蒙古的命運和台灣是一樣的，如果台灣不可分割，外蒙古也是。」

他強調：「歷朝歷代偉大的皇帝，像成吉思汗，一定往北走，所以要北伐。如果習進平偉大的話，他應該攻打俄羅斯，順便把當初尼布楚條約、雅爾達密約割出去的土地拿回來，這才是偉大復興。」

在過往的中國政權往南走代表的都是滅亡，如鄭成功南明時代快滅亡才往南走，「這時候（中國）只看到台灣，格局當然不會大。」他認為，台灣政府對兩岸關係要提出新的論述。

美國為了自我利益 突顯台海危機

中經院WTO及RTA中心副執行長李淳則是表示，現在台海情勢對外國投資人來說有風險的，特別是美國為了推銷晶片法，用各種言論說台灣不安全，「台灣要告訴美國，我們是安全的，請你不要再為了你的內政問題，突顯台灣不安全這個說法。」

「第二，我們要讓外國投資人要安心，告訴他們台灣的安全性，包括台灣不會主動挑釁。」他表示，如果外資因為台海的不確定、不安全，而去投資別的地方，是不智的，因為沒有辦法找到像台灣這樣有效率、完整的科技基礎生態和人才。

本文授權自今周刊，原文見此。

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