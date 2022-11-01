關鍵2hr逃離梨泰院「3人貼著我吐血死去」…這爸爸拚命把孩子遞出去

【撰文・李易紓 整理】

梨泰院上週六（10/29）晚間10點多發生大規模踩踏事件，截至週一晚間死亡人數來到155人，48小時後的現在，有民眾接受中國媒體新京報專訪，將自己在梨泰院那兩小時的恐怖經歷說出來。

而南韓媒體也報導，當天萬聖節湧入超過10萬人潮，但現場維持秩序的警力卻不到200人。南韓警方說，當天因為首爾有抗議活動，警力都被調到其他地方，也沒事先規劃人流動線，才無法在意外發生的第一時間，做出正確處置。

敘事人徐青：前一秒還在喊救命，下一秒就沒有了呼吸

現在看到梨泰院的新聞，大家可能感到的是震驚，而我卻是好怕。一條生命前一秒還在喊救命，下一秒就沒有了呼吸，我當時就想著活，只想著活。

我是晚上9點30分抵達梨泰院地鐵站，剛出地鐵就很多人了，我和朋友買了霜淇淋走過去，10多分鐘後走到出事的那條巷內，不知道怎麼回事，身後的人群一直推著我，把我們推到了最前面那個三岔路口，而且剛好是在下坡位置。

因為人實在太多了，我就想說順著路口下去，右邊是梨泰院地鐵1號口，快走3分鐘能到，我倆想回家了，不玩了，沒想到剛走到一半就發生事故。

前面的人倒了，倒了一排，倒了兩排，都倒了。我和朋友被夾在人群中間，無法動彈，難以呼吸，我沒有碰到牆也沒站到地上，完全被人擠著，然後被壓倒後中間插進來了一人。

我的身高有175公分，當時還是得盡力伸著脖子呼吸，在右邊個子矮的女生應該是150公分，才5分鐘，我眼睜睜看著她斷氣，因為我脖子都動不了，右後邊的外國男生還吐血在我身上。

回想事故發生時大概是晚上10點10分，我後面一個人接一個人，兩三百人壓在我身上那種感覺，腿已經沒有知覺，救難人員大概在11點多，才讓壓在我身上的人群開始鬆動，從最後面一點一點被搬出去。

「我當時就想著活」！而我現在唯一想說的就是：我活下來了。現在胸腔還有擠壓感，不敢大口呼吸，腿上手臂上都有被擠壓後留下的淤青，依舊很疼。

當你身邊接連死去3個人，你還跟他們身體貼身體，臉貼臉的時候，你就知道什麼是絕望了，我現在也很後悔去過梨泰院，這將會是我此生難以忘記的噩夢。

圖／新京報

敘事人張立堂：有爸爸拚命想把小孩子遞出來

我是個攝影師，帶著相機一邊拍一邊走，一開始還能拍照，走著走著人群突然停了，我逐漸覺得不是自己在走，而是被動的，被人群帶著往前，已經沒辦法控制前進或者後退了。

一股力量差點把我推倒，第六感告訴我有危險了，一旦要是跌倒肯定會出事，就開始想辦法奮力往邊上擠，我看到夜店旁有根柱子，趕緊擠過去和一些女孩一起扶著柱子，不讓人群把我推走，真的從來沒見過這種場面。

我印象最深的是一家3口，父親抱著一個4、5歲的孩子，拚命想把孩子遞出來，旁邊不知道是路人還是酒吧工作人員，把孩子接住了。

我有180多公分，算是很有力氣的，但當時我一隻手舉著相機又背著包，好幾次都差點被擠倒，我前面有兩個韓國女生，小包包的鏈子都斷了，手機也擠丟了，我站在她們後面，看她們差點跌倒趕緊用手撐住，幫她們擋了幾次，我知道如果摔倒了真的就完了。

剛開始的時候，韓國人也只是罵很煩、怎麼這麼多人之類的，後來就開始有哭喊聲了，過了不知道多久，人群慢慢沒那麼擁擠，我就開始往回走，走出去看到滿街都是救護車了，但別的巷子還有很多人在開心地玩，好像停在那裡的救護車對他們沒什麼影響。

如果當場有警察維護秩序就好了，因為人真的太多了，但剛開始一個員警都沒有，出事以後員警想進入也困難。

圖／新京報

敘事人張桐：後面的韓國人，一直在喊下去下去

我和朋友大概晚上6點到的梨泰院，那時候人就很多，但還能走動路，大概晚上8點時在路邊拍照，拍了10分鐘我就感覺不太對勁，身邊的人好像都擠在一起了、走也走不動了，大家都是前胸貼著前面人的後背。

晚上8點到9點之間，我就有點害怕，拉著朋友開始想著往外走，但是那條小巷子非常窄，而且只有這麼一個巷子，有人往裡走有人往外走，大家就擠在一起了，還有很多人在尖叫。

還好我們曾經看過這種踩踏事件的資料，知道要貼著牆邊走，我們兩個就往牆邊擠，然後貼著牆往外走，有的時候實在是走不動路了，我們就進到店裡或者是爬到旁邊擺放的一些箱子上站著，能踩就踩著站一會，才一小段路大概走了有1個小時。

途中很多店家看見好多人，就把門給關了，而我們根本沒有辦法選擇方向，人群往哪裡走、就被推往哪裡，我們一直貼著路邊走，就算沒有牆的話也是靠著路邊走。

我後面的那些韓國人一直在喊：下去下去，聲音非常大，他們喊下去的意思就是趕快走，因為它是個下坡。

晚上9點51分我終於走出來了，坐捷運回去時，還看到有好多好多人往裡面走，才跟朋友說這樣會不會出事？回到家才發現當地很嚴重，很多人可能剛剛擦肩而過，下一秒就躺在那裡了。

本文授權自今周刊，原文見此。

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