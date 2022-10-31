大盤每跌3%就加碼這檔！ 小資理財教主：摸透ETF選股邏輯 報酬率變負也不怕

【撰文・盧沛甫】

美國猛烈升息的浪潮下，各國貨幣壟罩在貶值風暴中，新台幣貶值更間接影響台股表現，台積電、聯電等權值股，成為外資提款的主要對象，導致大盤指數不停下挫。在外資連續賣超的背景下，無論是追蹤大盤ETF的0050、006208，亦或主打高配息ETF的0056、00878，其股價都跌跌不休，小資族不禁懷疑，是否該暫停定期定額投資？

「小資理財教主」楊倩琳（Dr.Selena）認為，在確認存股標的前景無疑，或是ETF選股邏輯符合自己投資性格前提下，即便報酬率變負數，仍不可停扣，甚至可考慮扣更多。

楊倩琳強調：「這世界上沒有懶人投資。」即便是選擇買ETF，也要在買入前釐清自身投資屬性，並了解ETF背後的選股邏輯、成分股以及淨值表現。她表示，市面上的ETF主要分為三種：追蹤大盤指數的0050、006208；高配息型的0056、00878、00701；特定主題如：電動車（00893）、半導體（00891）、越南市場（00885）等。

小資族可依照自己的投資性格與風險承受度進行資產配置，以積極型投資人為例，楊倩琳建議，可用50%資金買進大盤型，搭配30%的高股息，最後在配置20%左右的主題型。不過在選股邏輯上，即便是同種類的ETF，其篩選條件也不盡相同，楊倩琳說：「像國泰智能電動車（00893）成分股裡面就包含許多海外股票，而中信台灣綠能及電動車（00896）則以台股為主。」

面對空頭年，楊倩琳感嘆許多小資族很怕套牢，但卻在套牢時不敢停損，甚至往下攤平，她強調每一種股票投資的方式都不同，投資前必須先了解它是什麼類型的股票、投資目的為何，更不該把做價差的標的，在套牢時改為存股，如此一來容易「屍骨無存」。

楊倩琳更以情場妙喻：「很多人在愛情裡付出了10年，擔心如果分開了，前10年的青春就浪費了，但往往沒有想到，不離開，往後60年的青春也跟著賠下去。」

ETF會定期更換成分股，相對於個股投資較為穩健、簡單，只要選股邏輯符合自己投資目的，那麼持續定期定額買進，靜待時間所帶來的複利效果即可。「每當大盤跌3%、5%的時候，我就會分批買進國泰永續高股息（00878）。」楊倩琳說。

「小資族想拉近與有錢人的距離，養成富腦袋很重要，其中就包含精進自己的投資。」楊倩琳認為，唯有認清自身投資性格、了解投資產品的特性，才能在股票市場中持續累積財富。

至於楊倩琳除了買ETF外，還存了哪些個股？她又以甚麼條件選出她的投資標的？歡迎收聽這一集的《毛利小姐變有錢》：https://apple.co/3fiZ0Yq

本文授權自今周刊，原文見此。

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