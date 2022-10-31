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普丁演講扯台、戲稱裴洛西「阿嬤」是在和習近平一搭一唱？3神邏輯說俄是受害者

聯合新聞網／ 今周刊
俄羅斯總統普丁。 美聯社
俄羅斯總統普丁。 美聯社

【撰文・林信男】

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）周四（27日）出席在莫斯科舉辦的「瓦爾代國際辯論俱樂部」（Valdai Discussion Club）論壇，除發表演說外，也在問答環節，大談對俄烏戰爭、核武，以及美中台關係等議題，並強調，他不後悔向烏克蘭發動「特殊軍事行動」。

根據英國《每日電訊報》（The Telegraph）觀察，這是普丁自今年2月下旬，命令俄軍入侵烏克蘭以來，時間最長的一次公開露面，由該報官網文字直播可得知，普丁的發言紀要，從下午3點19分起，一路橫跨至晚間7點21分，內容可謂「金句連連」，發動侵略的俄羅斯，在普丁口中，竟成了西方勢力下的受害者。

面對西方國家祭出的各式經濟制裁，普丁宣稱，「並未奏效」，且這些制裁對俄羅斯造成的困境「高峰已過」。

綜觀外媒報導，普丁以下3項論述，顯然與主流認知，有著極大落差，由此可見其思考模式之獨特。

普丁出席第19屆「瓦爾代國際辯論俱樂部」論壇。圖擷自President of Russia官網
普丁出席第19屆「瓦爾代國際辯論俱樂部」論壇。圖擷自President of Russia官網

一、俄烏戰爭、台海問題 都源自西方國家挑釁

「世界正面臨二次大戰以來，最危險的10年。」在普丁看來，北約東擴、西方國家大玩「危險、血腥、骯髒」遊戲，導致俄烏衝突變得不可避免，即使戰爭讓俄羅斯付出代價，最終仍對國家有益，「雖有經濟損失，但我們也得到巨大收穫。」

「世界正處於歷史轉捩點！」普丁認為，西方國家在世界事務中「獨霸」的時代，即將告終，俄羅斯絕不是在挑戰西方菁英，「我們只是努力捍衛自己的生存權。」

普丁強調，西方國家近期採取的一系列措施，只會讓事情變得更糟，除煽動烏克蘭的衝突外，還在台灣周邊挑釁，破壞全球糧食、能源市場穩定。

普丁出席第19屆「瓦爾代國際辯論俱樂部」論壇。圖擷自President of Russia官網
普丁出席第19屆「瓦爾代國際辯論俱樂部」論壇。圖擷自President of Russia官網

二、美國為台灣問題 破壞與中國的關係是個錯誤

普丁也在該場合，對破例3連任中共總書記的習近平，表達讚揚之意，並稱習近平是他的好友（close friend），且俄羅斯和中國之間的貿易往來，亦持續成長。

在普丁的認知中，美國為了台灣問題，破壞與中國之間的關係，是個錯誤；因為，台灣是中國的一部分，美國官員訪台，是一種挑釁。他還問道，為何來自美國的「阿嬤（grandma）」（指美國眾議院議長裴洛西），要訪問台灣？

上述論調，其實早在今年9月中旬的「普習會」中，就出現過。當時，普丁抨擊美國在台灣問題上的「挑釁」行為，並重申對「一個中國」原則的支持。

外媒解讀，普丁附和習近平的對台立場，卻未就俄烏戰爭一事，向北京尋求支持，顯見比起習近平，普丁更希望建立兩國之間的緊密關係。

普丁經常強調與中國之間的友好關係。 圖／shutterstock
普丁經常強調與中國之間的友好關係。 圖／shutterstock

三、從未「主動」表達要用核武 稱英國前首相特拉斯瘋了

普丁堅稱，俄羅斯從未「主動」談論，與使用核武相關的任何事情，「我們只是在回應西方領導人言論時，做出一些『暗示』。」

他也強調，無論就政治或軍事上來說，用核武攻擊烏克蘭，都是沒意義的，「我們覺得沒必要」。

普丁曾言，當俄羅斯領土完整性受到威脅時，將「動用一切可能手段」保衛國土。而前述言論，也被解讀為將對烏克蘭祭出核武的威脅。

今年9月，時任英國首相的特拉斯（Liz Truss）痛批，普丁的說法，是導致情勢更加劍拔弩張的恫嚇；對此，普丁僅稱，特拉斯「瘋了」

然而，普丁的發言和實際行動，似乎並不存在一致性。本月26日，俄羅斯舉行俄烏戰爭爆發以來，首次核軍演，而透過視訊督軍者，正是普丁本人。

正如英國《天空新聞》（Sky News）評論，普丁非常擅長扮演受害者角色，在他的論述中，俄羅斯不僅不必為發生在烏克蘭的戰事負責，還得穩住陣腳，對抗一心想顛覆世界、具掠奪性的西方國家；但，真正的受害者，其實是數以百萬計，受俄烏戰爭影響的人們，若不是普丁，他們仍可擁有屬於自己的家園和生活。

本文授權自今周刊，原文見此

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