聽到槍聲才想找掩蔽！20大後陸富豪急售資產 謝金河曝5大經典人物：最大贏家是他

【撰文・謝金河】

賺錢靠智慧，還要有行動力！

這幾天，外媒報導廿大後，中國富豪拋售資產，上海豪宅暴跌40%，台商急售資產，其實，聽到槍聲才想找掩蔽已經來不及了。投資理財要有比別人早一步的器識與眼光。

這十年中，有幾個高檔出脫中國資產的經典佳作，一個是服飾業出身的林士廷，他在90年前後，跟康師傅，旺旺投資上海，創了鹿港小鎮，他在2012年有韓定國組成的私募基金用3億美元買下，他高檔出售，現在據說1000萬人民幣都沒有接手，林士廷現在在台東金樽海岸過著快樂的退休人生。

2，最精典代表作是Tutor ABC的楊正大，2018年前後，中國平安集團的創業投資基金看中，用5億美元買下一部分股權，楊正大高價出場，現在的Tutor ABC不知道經營得怎麼樣？

3，2010年左右，在蘇州生產防曬油的丁家宜，老闆莊文陽以24億人民幣賣給法國香水第一品牌的Francois Coty，逢高出場，三年後，對方經營不下去，他又用1億人民幣，100%股份又買回來。這一段時間另一個精典佳作是生產糖果的徐福記在2011年將60%股權以17億美元賣給雀巢公司，他們都是大贏家。

4，台灣最經典代表作是尹衍樑先生把36%的高鑫零售賣給阿里巴巴，交易價格是6.5港元左右，作價224億港元，高鑫零售後來漲到13.4港元，大家覺得尹先生賣便宜了，但現在高鑫零售剩下1.31港元，市值剩下133.5億港元，回頭一看，才知道尹先生是逢高賣資產的贏家。

5，最有智慧的大嬴家非李嘉誠莫屬，2014年中國房地產大熱，李嘉誠連土地都賣，很多人笑他賣太早，現在才知道他的厲害。這次廿大後，潘石屹，張欣夫婦看情況不妙，留在美國，他們的命運比好朋友任志強罵習近平是沒有穿衣服的國王，結果被判刑18年好很多。

廿大閉幕後，港股首日大跌1030點，在美國上市中國企業像拼多多跌24.65%，蔚來汽車跌15.7%，阿里巴巴從最高跌下，最大跌幅81.6%，騰訊從775.5跌到198.6港元⋯⋯習近平主席在廿大強調：不鼓勵資本市場投機牟利行為，大家心中應該有數。

1978年，我讀大三，那年看到鄧小平改革開放，他喊出：不管白貓黑貓，能抓老鼠就是好貓！又說讓少數人富起來！摸石過河！我決定考東亞所，專心研究馬列思想，毛澤東思想。我相信中國人會大起，中國會大好！1990年我說台灣會慘卅年，中國會好卅年，大家都不相信。

2017年，我看到中國訴求民族主義，喊出：厲害了我的國！一帶一路，彎道超車，中國製造2025！我對中國的未來開始保守，這次廿大只是讓趨勢更加明朗化而已。這次我寫成「變調的中國夢」，也是我對中國經濟發展40年來的起承轉合的記錄。

本文授權自今周刊，原文見此。

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