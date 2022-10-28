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美國期中選舉是什麼、對台有影響？4個QA讓你看懂拜登會不會變跛腳總統

聯合新聞網／ 今周刊
美國總統拜登。 美聯社
美國總統拜登。 美聯社

【撰文・林信男】

即將於11月8日登場的「美國期中選舉」（Midterm Elections），是美國4年一度的政治重頭戲，由於舉辦時間，剛好落在總統任期第2年、4年任期「中間」，因此被稱為「期中選舉」；其結果，可視為對總統上任以來表現的考核，因此期中選舉，也被形容是總統的「期中考」。

於2021年1月，正式入主白宮的美國總統拜登（Joe Biden），雖然使新冠肺炎疫情對民生、社會的影響，逐漸獲得控制；但，難以抑制的高通膨、經濟前景的不確定性，都對拜登聲望，造成嚴重打擊。自去年8月以來，拜登的支持率，始終低於50%，在一項於本月25日發布的民調中，甚至只剩39%

美國國會由參議院和眾議院組成，目前拜登所屬的民主黨，在兩院的議員席次，都較前總統川普（Donald Trump）所屬的共和黨，略占優勢，也讓拜登在政策推行上，相對順暢。不過，有鑑於拜登支持率未見起色，若本次期中選舉，共和黨成功反撲，取得兩院多數席次，拜登恐在剩下的任期中，淪為「跛腳總統」。

由以上內容可得知，本次期中選舉結果，對於拜登政府後續施政、法案推動，都會帶來明顯影響，亦可能左右未來美、中、台三方關係。本文以下將透過4個Q&A，帶領讀者一次掌握美國期中選舉重點資訊。

自去年8月以來，拜登的支持率，始終在50%以下。圖擷自民調機構FiveThirtyEight官網
自去年8月以來，拜登的支持率，始終在50%以下。圖擷自民調機構FiveThirtyEight官網

一、期中選舉到底在選什麼？

期中選舉最引人矚目的，就是「參議院約3分之1席次、眾議院所有席次」的改選結果。

其中，參議院共有100個席次（全美50州、每州分配2個席次），參議員任期為6年，因任期交錯，所以每2年，就會有3分之1左右席次，必須改選。

現階段，在參議院100個席次中，民主黨（48席+加入民主黨黨團的2席無黨籍議員）和共和黨（50席），處於「50對50」狀態，當雙方僵持不下時，隸屬民主黨的副總統賀錦麗（Kamala Harris），可投下關鍵票；因此，當前民主黨仍可控制參議院，但若共和黨能在期中選舉，讓總席次超過50，就可奪回控制權。

本次期中選舉，參議院有35個席次須改選；其中，民主黨占14席，共和黨占21席。

本次期中選舉，參議院100個席次中，有35個席次須改選。圖擷自The Cook Political Report官網
本次期中選舉，參議院100個席次中，有35個席次須改選。圖擷自The Cook Political Report官網

眾議院席次共計435席，目前民主黨占220席，共和黨占212席，另有3席空缺，將另行補選；因此，眾議院的控制權，目前也掌握在民主黨手中，共和黨則希望藉由本次選舉，拿下多數席次，讓情勢逆轉。現階段，估計約有33個席次，處於拉鋸狀態，民主、共和兩黨，都有機會獲勝。

除此之外，本次選舉，也有36個州，將進行州長和地方官員改選。

眾議院席次共計435席，目前民主黨占220席，共和黨占212席。圖擷自The House Press Gallery官網
眾議院席次共計435席，目前民主黨占220席，共和黨占212席。圖擷自The House Press Gallery官網
本次期中選舉，眾議院估計有33個席次（黃圈處），處於激烈競爭的拉鋸狀態。圖擷自The Cook Political Report官網
本次期中選舉，眾議院估計有33個席次（黃圈處），處於激烈競爭的拉鋸狀態。圖擷自The Cook Political Report官網

二、期中選舉和台灣有何關係？

美國參、眾兩院，分別於當地時間9月14日、28日，提出各自版本的《台灣政策法案》（Taiwan Policy Act of 2022），外界解讀，雖然2種版本，都保留了「未來5年提供台灣65億美元規模軍援」內容，但眾議院版，似乎較參議院版更激進些，依美國立法規範，兩院須通過相同版本，才能遞交總統簽署、生效。

在上述背景下，兩院將如何針對《台灣政策法案》進行協商？最終版本內容為何？就取決於兩院的組成份子，以及控制權掌握在哪一黨手中。

外媒分析，若共和黨在本次選舉中，拿下眾議院多數席次，曾呼籲拜登，為因應中國威脅，應盡快採取行動，強化台灣自我防衛能力的眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy），極可能成為議長。

即便「對中國採取強硬態度」，已是民主、共和兩黨共識，但在共和黨人看來，拜登政府仍過於軟弱。無論最後參、眾兩院的控制權，落在民主或共和黨手上，可預期的是，拜登政府將持續面臨「對中強硬」的壓力。

三、期中選舉對2024美國總統大選有何影響？

宣稱2020年總統大選勝利「被偷走」的川普，仍持續活躍於政壇，並投身期中選舉輔選假設川普支持的參議員候選人（例如：前美式足球員Herschel Walker、知名外科醫師Mehmet Oz等人），能在選戰中獲勝，代表其政治直覺敏銳，有助川普累積再戰2024的聲望；反之，若這些人落敗，川普就未必能「重出江湖」。

相對來看，拜登雖有意爭取連任，但年齡、健康狀況，以及疲弱的支持率，都讓他的連任之路，面臨諸多變數，如果民主黨能在這次期中選舉，獲得優於預期的成績，或許可讓拜登穩住陣腳，推動中的政策，也不至於生變或中止。

四、期中選舉將使民主、共和兩黨再添衝突？

去年1月，川普鼓動死忠支持者，攻占國會山莊。拜登上台後，掌控參、眾兩院的民主黨人，便針對此事啟動調查，眾議院調查委員會已對川普發出傳票，要求他在11月14日，赴聽證會作證。

然而，已有共和黨人放話，若他們取得國會控制權，就會轉守為攻，對拜登之子杭特（Hunter Biden），當年打著父親名號（拜登時任美國副總統），與中國能源業者交易，賺取「介紹費」一事，進行調查

本文授權自今周刊，原文見此

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