習近平「稱帝」震撼全球投資人 市場跌勢有解？謝金河曝5大轉折訊號

【撰文・謝金河】

緊繃的世界，慢慢緩解⋯⋯從今年初以來的世界變局，通膨加上俄羅斯入侵烏克蘭、油價、天然氣、糧食價格飆漲、美元升升不止，全球貨幣急跌，到這次中國20大習近平稱帝的震撼，全球投資人資產都被剝了很多層皮⋯⋯。

經過漫長的10個月跌勢，世界正像「明天過後」，等待下一個變化。現在有幾個轉折訊號：

1，美元強勢是不是到盡頭？美元指數到114.788之後回到109.54，最近英鎊，歐元彈升，英國政府改組，市場反應正向，英鎊從1.035到1.1626，歐元從0.9538彈上1.0079。亞洲貨幣也見到央行出手止貶，日圓從151.94拉升到146.3，中國人行拉升人民幣從7.309到7.171，韓元已經一個月未再創新低，台幣到32.335，央行也有阻貶空間⋯⋯美元反轉，金融市場會紓緩壓力。

2，代表風險投機的比特幣經過7成大跌，在19000美元左右止跌，10/26上漲逾5%，站上20854美元，這是比特幣大跌後最強力的一記反彈，代表市場投機力開始反撲。

3，大家注意的升息，美債一年期殖利率最高4.658%，10年債到4.25%後已停下腳步。現在美國大企業利空頻傳，這幾天微軟、Google、Amazon股價大跌，今晚Meta可能出現災難性大跌，美國剩下兩次升息，可能會比市場預期小一些，巿場有喘息機會。

4，這次廿大衝擊亞洲很大，尤其是中港台股市，香港首當其衝，台灣也成重災區，很多專家不斷拉高分貝，訴說台灣的戰爭風險，像最毒舌的Intel季辛格甚至說要把半導體供應鏈移走，台積電成了外資提款機，而魏哲家的休假説又給市場帶來壓力，台股跌至12629.48，把1990年的12682都跌破。昨天聯電公布第三季大賺270.55億，EPS 2.19元，前三季純利681.84億元，EPS 5.49元，股價最慘35元，市場的恐懼已經不問價值了。

5，這次美國道瓊工業指數已經從28660.94彈升到32172.42，已經拉升3511.48，彈幅12.25%，費城半導體指數也拉升15.82%，台股仍在驚慌破底中⋯⋯也許大家的心情可以調整一下。現在油價，天然氣，糧食價格都已經離最高價很遠了！

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

中華電(2412)、大成(1210)...主力最愛的「股票田僑仔」資產概念股怎麼買？張真卿：1情形千萬別進場

選股策略〉護國神山降資本支出 現金股利有望提高？ 台積目標價、獲利被看壞 半導體股買強不買弱戰法！

他50歲被裁員在捷運打工，月掙沒2萬5，還送孩子給名師補習啟示：別把養老金全花在子女補習費

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】