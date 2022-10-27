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能變有錢？日常習慣看3大特徵 前銀行行員曝：你跟「有錢人」的距離

聯合新聞網／ 今周刊
前銀行行員指出，從3點小習慣就可以判斷是不是「有錢人」。示意圖／ingimage
前銀行行員指出，從3點小習慣就可以判斷是不是「有錢人」。示意圖／ingimage

【撰文・林依榕 整理】

「有錢並非萬能，但沒錢就萬萬不能」這句老掉牙的話或許很多人都耳熟，但如果能夠賺錢發財，從此過上無憂無慮的日子、讓生活壓力小一點，卻也是大部分人追求的目標之一。一名日本前銀行行員就透露，在銀行工作時注意到那些存款破千萬日幣（約214萬台幣）的人，他們都有著3個共通點。

這名前日本前銀行行員在媒體「All About」分析，首先有錢人辦事大多從容不迫且友善，無論是物質或是精神上都相當有餘裕。例如當銀行待辦人數多，即便可能要等一小時，他們也不會大吼大叫、催促行員加快速度，相反的，會在一旁靜靜等待著輪到自己。事後依然有禮貌的向承辦人員道謝。

第二，當各家銀行推出琳瑯滿目優惠方案或折扣時，有錢人一得知情報，會主動詢問並審慎評估對自己最有利的方案，並加以採用。當然，他們也對有害消息同樣敏感，因此經常會開設許多銀行帳戶，判斷各項利弊得失後，轉入有優勢的銀行、採取最划算的方式，管理自己的財產。

不只如此，身上的錢包、紙鈔都是乾乾淨淨，很少會有磨損幾乎像全新的，也永遠不會用信封來代替錢包裝錢。

雖然錢的價值跟新舊無關，可是一張乾淨整齊的鈔票，不僅讓自己使用上感覺良好，結帳時店家收到也同樣會心情特別的好，也會重視且尊重付款的人。

該行員指出，由此可見有錢人從日常習慣到理財，對金錢的態度是相當嚴謹慎重，不會讓錢財受到汙損，無形中也增加了財運。

本文授權自今周刊，原文見此

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