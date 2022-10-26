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光10月就有6款新電動車！光陽瞄準Gogoro市場急起直追 董座：明年將是爆發年

聯合新聞網／ 今周刊
取自光陽Ionex臉書
取自光陽Ionex臉書

【撰文‧黃阡阡】

在經銷據點、換電站等建置陸續到位後，機車大廠光陽瞄準電動機車市場，卯足全力急起直追，近3個月市占交出翻倍成績後，董座柯勝峯更劍指龍頭寶座。

台灣電動機車版圖，正悄悄洗牌！

過去位居第三的機車大廠光陽，推出的ionex系列，在今年第三季急起直追，9月單月銷售544輛，交出近3月翻倍成長的6.23％市占佳績，擠下長年位居第二的宏佳騰，成為亞軍；10月中更趁勝追擊，一口氣推出6款電動機車。

只不過以平均市占來看，擁有先行優勢的Gogoro，仍以9月近7千輛銷量、近8成市占，穩居電動機車龍頭。

「一個市場裡有個品牌占到8成，是不合理的！」光陽董事長柯勝峯不諱言，電動機車在台灣發展超過10年，電車占比逾1成，是全球最領先國家，「若說電動機車初期，嘗鮮的車主會追求酷炫車款，但10年後，現在的車主講究性能與服務，這是光陽的機會。」

能在短短一季內交出市占翻倍的成績，首先，是光陽意識到自己的弱項——品牌能見度比不上競爭對手。

其實，光陽不論在經銷通路和換電站等建置，都已有初步規模。預估今年底前，光陽換電站將達到兩千座，經銷通路擴大到50個據點。

自認過去都在「鴨子划水」的柯勝峯坦言，團隊市調發現，多數消費者對光陽電動機車的性能、服務等印象，普遍都認為不錯，「但在實際購買電動車，很少人會把光陽當第一個選項。」

進駐好市多 增加品牌能見度

「競爭對手在醒目的地方有換電站，但光陽就選擇隔壁租金比較便宜的街口。」柯勝峯不諱言，Gogoro有先進者優勢，這需要時間去打破，再來光陽增設的換電站仍是成本導向，「有很多消費者不知道，原來光陽到處都有換電站，行銷是接下來要努力的方向。」

也因此，光陽在後續的行銷和通路銷售策略上，都有新嘗試。

舉例來說，今年9月，光陽首次進駐好市多，以兩周限定期，進行展示及販售，讓民眾在全台14家好市多分店選購電動機車，大幅拉升光陽在單月的表現；另外也與超商龍頭7-ELEVEN合作，到門市ibon操作就能購買ionex指定電動機車，搭配政府汰舊換新補助方案，最低3萬8千5元即可入手。

柯勝峯透露，光陽早就想進駐好市多賣電動機車，原因在於比起其他量販店，好市多顧客對於美式與新科技的接受度高；其次，會員的平均消費力也較其他量販店來得強，因此動輒數萬元的電動機車，還是有不小的市場；最後，過去無論是賣遊艇、珠寶，好市多都能繳出好成績，顯示好市多會員對賣場相對信任。

在這些基礎上，光陽近期又一口氣推出涵蓋50CC綠牌、白牌到商用車款在內的6款電動車，以更全面的車款備戰。電動機車界人士認為，「在換電站等硬體建置完備後，光陽只要銷量持續擴大，未來在版圖的變化不容小覷。」

騎到飽退場 競爭將趨公平

事實上，現階段的市場競爭態勢，確實對光陽有利。Gogoro騎到飽的資費，將於明年正式退場，市場皆認為，對於要入手的車主而言，騎到飽資費將會是影響購買意願極大的一環。

「從我們的角度來說，當然是一件好事，以前是不公平競爭，對你來說，你虧錢賣，OK！但我不能虧錢賣。」柯勝峯解釋，Gogoro過去是新創公司，資金源源不斷；反觀Gogoro上市後，一樣有成本控管和營運業績的壓力，接下來就會以更公平的基礎競爭。

柯勝峯強調，光陽現在要加大力度拚市占，「當然直接把明年視為『爆發年』，我沒有那麼多年可以慢慢等。」

沒想到，當柯勝峯正大力衝刺電動機車時，穩坐燃油機車台灣銷售冠軍多年的光陽，竟已連續5個月機車掛牌數，落後三陽機車，今年恐丟失龍頭地位。對此，他不諱言，「被超越不是一件壞事，對手真的非常認真努力，當然第一名不會永遠都是我們，剛好這件事也警惕團隊，在心態上需要調整，接下來要急起直追。」

而在電動機車部分，柯勝峯則語帶信心，「光陽當然期待電動機車的（市占）目標，可以跟油車一樣做到3至4成，接下來站穩第二名之後，就是要朝第一名邁進。」但拿下第一名的時程他卻不鬆口，怕外界認為他「太臭屁」。

從光陽油車重回銷售冠軍、電動機車劍指龍頭的目標來看，不只柯勝峯的決心展露無遺，接下來台灣機車市場，恐怕也是熱鬧滾滾。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1349期)

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