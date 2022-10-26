網購回台逾2千元就課稅合理？14國低價免稅額「台灣真的太低」關務署回應了

【撰文・林韋伶】

「以前我都是在海外購物網站上買維他命，因為一樣品牌、容量大小的維他命，在台灣買一罐的錢，到國外網站上買可以買3罐耶。」平時有購買維他命習慣的陳太太精打細算地這樣分析。

只是，若選擇透過其他海外電商平台購買保健品或藥品，按照規定單筆金額在2000元內免關稅，但若在半年內累積超過6筆訂單，或單筆購物金額超過2000元，經海關抽查到就需要繳交30%關稅。

事實上，許多保健品、藥品的價格不斐，光買一罐魚油就肯定觸及2000元的免稅金額上限，讓許多消費者認為：「門檻實在太低，根本不合理。」

同樣的保健品，在台灣與海外購買價差極高，台灣人並不意外，因此過往有許多人習慣透過美國、日本的知名電商平台像是iherb、大國藥妝等購買維他命或藥品，有機會出國遊玩或出差的人，也多會安排到藥妝店採買維他命的行程。

然而，自2020年新冠肺炎疫情後，民眾自己扛維他命回來的機會變少，2021年iherb曾一度宣布暫停對台灣的服務，民眾只能忍痛用3倍的價格購買商品。

觀察在2020年以前，快遞貨物報單不管是航空或海運報單都呈現明顯成長趨勢，但在2020年，數字從高原區萎縮為小增4%後，2021年數字竟還轉為年減2%。

不過，快遞貨物報單數字緩增甚至微減，並不代表消費者的需求消失，可能反倒與近年塞港新聞頻傳，以及部分電商平台調整策略有關。

當消費者需求持續存在，若選擇透過其他海外電商平台購買保健品或藥品，按照規定單筆金額在2000元內免關稅，但若在半年內累積超過6筆訂單，或單筆購物金額超過2000元，經海關抽查到就需要繳交30%關稅。

事實上，許多保健品、藥品的價格不斐，像是光買一罐魚油，就肯定觸及2000元的免稅金額上限，讓許多消費者認為：「門檻實在太低，根本不合理。」

比較全球主要國家與地區的低價免稅額數字，以美國自2016年由200美元提高到800美元最高。

值得注意的是，800美元門檻主要參考美國旅客攜帶入境物品的免稅額同樣也是800美元，且美國有強大的跨國電子商務產業競爭力，各國低價免稅金額愈高對電子商務巨擎公司亞馬遜（Amazon）的發展愈有利，因此美國盤算可能是調高自身低價免稅限額，再進一步要求各國也要調高免稅額。

排名第二的澳洲，低價免稅額有750美元，但要留意的是，澳洲年度銷售額達7萬5千澳元的境外電商，規定須辦理營業登記，且應申報繳納營業稅。

若以台灣鄰近各國來比較，以新加坡低價免稅額達298美元較高；南韓則分為美國進口品與非美國進口品，兩種商品低價免稅額上限分別為200美元與150美元。

在台灣的部分，如果以美元兌台幣約為32元來計算，低價免稅額約為63美元，較中國、印度與印尼高，但低於日本的88美元。

對於台灣是否有可能調降低價免稅額上限，財政部關務署回應：「若低價免稅額太高，容易產生國貨逆輸入逃稅、避稅的情況。」

據了解，若業者刻意利用申請第三國、透過零售進口的方式輸入貨物，關稅、營業稅、貨物稅都免，會造成嚴重的不公平競爭，此外關務署也分析，若跨境網購大幅增長，海外業者在沒有繳稅費、沒有雇用國民或投資廠商設備情況下，卻利用低價免稅制度進攻台灣市場，對國內業者經營將產生困難，也會讓稅收大量流失。

關務署同時表示：「儘管目前沒有調整低價免稅額上限的規劃，但後續會觀察國際趨勢來調整。」

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

一顆維他命比美國貴3倍！關稅抽30％竟比香菸更高？台灣保健品千億市場背後亂象解析

維他命要飯前還飯後吃？「這樣吃」才正確！食藥署：這種吃過量有中毒風險

理科太太「太空人維他命」，1瓶真能抵12瓶？醫師：台灣人最缺的沒補到，這2種人吃多恐傷身

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】