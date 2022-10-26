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總不能一直玩大怒神…六福村淡季如何吸客25萬人次？要從墓碑鎮「搞鬼」說起

聯合新聞網／ 今周刊
陳睿緯
陳睿緯

【撰文‧陳葦庭】

90年代穩坐台灣樂園霸主的六福村，遊客人次一度銳減至一年不足百萬人，他們如何在預算有限情況下，重新搶回樂園一哥寶座？

夜幕低垂，屋子透著陰森的燈光，接著，詭異的樂聲響起，一個個面色慘白、眼窩和臉頰凹陷的「鬼」出現在眼前。兩旁還擠滿變裝的遊客，他們臉上滿是興奮與期待，等著參與這場盛大的萬聖節夜間遊行。

這是台灣前三大遊樂園——六福村主題樂園的萬聖節主題活動墓碑鎮。去年，光一個半月的萬聖節檔期就吸引25萬人次造訪，占該園全年遊客數的四分之一，以平均每張門票600元計算，可帶動逾1.5億元營收，比未舉辦墓碑鎮活動的2016年，業績成長5成。

若只計算遊樂園本業，來客數是九族文化村、劍湖山等同業的2至3倍，業者預估，今年有機會達到30萬人次。

曾靠蓋設施 穩居遊樂園王

「六福村是台灣近年將樂園與節慶結合最成功的案例！」前交通部觀光局副局長、高雄餐旅大學觀光學院教授劉喜臨如此評價。

事實上，每年的9、10月，是台灣遊樂園人流最少的時候，為什麼六福村能將傳統淡季變成旺季？

「總不能每年都問消費者要不要『再玩一次大怒神？』」六福村總監葉忠岳接受《今周刊》專訪時一語道破台灣遊樂園業的瓶頸，直言成功的行銷活動背後，是源自於缺乏大型設備投資和客源被瓜分的壓力。

時間回到1990年代，當時是台灣樂園業最風光的時候，六福村年入園人次一度衝破230萬大關，穩坐台灣民營遊樂園霸主。「當年遊客很多，兩年一個小設施、三年一個大設施，就這樣一直蓋一直蓋……。」回憶當年榮景，他指出每個設施造價從4、5千萬元到上億元不等，最貴的「蘇丹王大冒險」甚至高達8億元，「光是一個設施的資本支出，就足以蓋一個飯店了。」

但隨著台灣百貨、休閒農場等景點增加，再加上出國旅遊風氣崛起，客源漸漸分散，也讓台灣遊樂園業逐漸走下坡。最慘的2007、2008年，六福村年入園遊客甚至不到百萬人次。眼看獲利年年降低，六福村不得不停止大型投資。

只是，一個沒有新設施的樂園，該如何重新吸引消費者一再上門？

「當沒有那麼多錢，只能用小東西來刺激出遊意願。」他們思考的是，若能靠萬聖節創造話題，提升淡季造訪人次，就有機會讓每月人流穩定，同時維持市場熱度。

但，以往專靠硬體吸引遊客的六福村，要轉型靠軟實力吸客並不容易。葉忠岳坦言，一開始，公司內部並不看好。「萬一嚇到小朋友怎麼辦？員工認為化妝扮鬼很麻煩。」葉忠岳隨口說出的幾個問題，是當時團隊在會議上最常面對的質疑。

墓碑鎮「搞鬼」 展現軟實力

為此，他們決定先從園區內的付費餐廳——美國大西部牛排館試辦，讓消費者可以一面用餐，一面欣賞「猛鬼」演出，想不到第一年就有不錯成效，用餐的客人比過去增加一倍。

真正打響六福村萬聖節知名度的關鍵，是2017年起，該樂園正式以美國亞利桑那州「墓碑鎮」（Tombstone）為背景，擴大辦理萬聖節活動。

原來，六福村建造之初，就是找上打造美國迪士尼的Battaglia Associate Inc.設計公司，因此園區內融入許多美式元素。團隊認為，若能復刻這個19世紀的傳奇鬧鬼小鎮，就能做出差異化。

為此，團隊花了半年的時間，考察電影中活屍姿態、樣貌，並動員超過50名演員扮裝遊行、表演，呈現出恐怖陰森感。甚至，為了讓客人能融入情境，餐廳、設施的員工也得粉墨登場，「臉上的妝得掛整天，一開始天氣熱很多同仁都受不了。」葉忠岳回憶。

轉機，是2019年10月，六福村單月就湧入14萬人次，「遊客變裝入園，熱鬧氣氛也感染員工，現在大家每年最期待的就是萬聖節。」葉忠岳直言，遊樂園賣的就是場域和氛圍，當員工、遊客能沉浸在當下情境中，就能成功做出口碑。

根據業者統計，每年萬聖節檔期，至少有5成是年年參加的回頭客，又以親子和18到30歲的年輕人為主要客群。

活動的成功，也為該公司帶來不同機會。像是美食－KY旗下八十五度Ｃ去年底就因為看上其萬聖節活動規模和消費者影響力，主動找上門，雙方在今年推出萬聖節聯名主題蛋糕。根據八十五度C統計，業績比去年同期成長7.7％。

靠著萬聖節活動，重新贏回台灣遊樂園聲量的六福村也並非完全沒有挑戰。

去年，受疫情影響，六福村獲利由盈轉虧。劉喜臨也點出，近年台灣遊樂園相繼投入多角化經營，發展出生態學習、Outlet商場等特色，如何在疫情之後吸引國外觀光客，並發展更多元的主題活動，都是該團隊未來得面臨的考驗。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1349期)

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