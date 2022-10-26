挑戰難走的路！10年沒賺錢小公司一躍亞洲矽水膠隱眼王 獲利翻倍攻上市

【撰文‧王子承】

總部位於桃園的視陽光學，是如何靠著矽水膠隱形眼鏡，突破國際4大隱形眼鏡廠長年對市場的把持，一舉躋身為全球「五哥」呢？

今年底將從興櫃轉上市的視陽光學（以下簡稱視陽），迄今股價約兩百元，是台灣興櫃市場裡第三高價股，它之所以被資本市場追捧，就是因為該公司的主力產品——矽水膠隱形眼鏡，市占率高居全球第5、亞洲第一的地位。

H1獲利翻倍 攻新品轉上市

相較傳統水膠製的隱形眼鏡，添加矽的矽水膠，透氧性較傳統高出3倍起跳，人們戴著它，可以戴得更久且舒適，因此備受消費者愛戴，這帶動視陽去年稅後淨利達4.4億元，不僅年成長超過200％，更創下歷史新高，今年上半年獲利更來到3.1億元，較去年同期成長近一倍。

然而，亮眼的財務數字背後，成立於1998年的視陽，在變成亞洲矽水膠「一哥」前，卻是一家曾經超過10年沒賺錢、經營權還一度易主的公司。

視陽最早是由監視器廠源興科技的創辦人溫生台成立，原先主攻傳統的水膠隱形眼鏡，但因為設備並不先進，加上戰線一次擴及品牌、代工兩大事業，導致連年虧損，資金屢屢捉襟見肘，最後不得不在2009年將公司的經營權，交給前稱為達信科技、也就是現在的偏光片大廠明基材。

明基材接手的第一個決定，就是收手競爭者眾多、視陽在其中優勢並不強的水膠隱形眼鏡，轉而把資源投入市場才成形、技術門檻更高的矽水膠。

矽水膠由博士倫、視康等業者在1999年推出，主要是為了解決傳統隱形眼鏡透氧率低，導致長時間配戴不適的問題；但由於產品原料成本高、技術難，導致價格較傳統貴一倍，因此早年屬於量少價高的利基市場。

矽水膠之所以難做，在於其原料「矽」具有與水互斥、材質偏硬的特性，因此誰能把矽水膠做得含水量高並讓人戴得舒適，誰就能在市場勝出。

身為後進者的視陽，先是前往歐洲聘請四大廠：博士倫、視康、愛爾康、酷柏的退休員工當顧問，還請對方每月飛來台灣指導技術，同時，其母公司明基材更投入矽水膠的原料「矽」的研發，擺脫原料只能進口、無法客製化的限制。

視陽副總經理吳滄松回憶，為了突破技術瓶頸，公司員工除了採買競品自己試戴、翻找國際文獻，還要抽時間和明基材工程師，討論如何讓矽與水兩者相容的配方，光這幾個動作，就花掉公司超過兩年時間。

2011年，視陽終於找到第一個客戶。只是，這名總部在歐洲的隱形眼鏡通路商，仍在觀望視陽的製造經驗，當時沒有擴大下單，「原本以為客戶會下百萬片起跳的訂單，但實際上……只有10萬片的量。」吳滄松說。

打進歐洲 國際4大廠也關注

不過，視陽終究還是出了貨，此舉引來獨攬矽水膠市場的4大廠關注，當時它們甚至用找代工廠的名義，與視陽展開接觸，企圖一探其技術基底，「對方一開始不相信啊，甚至還有人請律師來說我們侵權！」明基材前董事長、視陽董事游克用指出。

當時這些業者，更對視陽提出五花八門的要求，包括提升透氧率到3位數以上、含水率要從一般的38％提升到50％。為了證明自身實力，視陽傾全公司之力配合，甚至經常熬夜開會，為的是在一周內給潛在客戶滿意答案。經過兩年、挺過種種挑戰，但視陽並沒有因此奪得大廠訂單。

不過，經歷大廠磨練，已讓視陽的技術愈挫愈勇。2015年，一家歐洲業者找上它，提出要用「雙盲挑戰」，也就是讓民眾在不知道品牌的情況下，一左一右分別配戴視陽與他牌的隱形眼鏡做測試，視陽為了迎接挑戰，還在公司打造驗光室，並請來驗光師調整產品，前前後後花了1年，才拿下訂單。

2016年起，視陽開始對幾位客戶大舉出貨產品，帶動公司在該年首度轉虧為盈、終結連續超過10年的虧損。後來，國際4大廠擴大對矽水膠的產量，讓成本與售價進一步下降，市場需求因而打開，身為矽水膠最大代工廠的視陽，過去6年營收也從當初的4億多元，翻逾4倍至去年的近20億元。

目前矽水膠對視陽的營收占比近7成，對比其他台灣同業晶碩、精華、優你康，矽水膠的營收貢獻都小於3％，工研院產科國際所副所長張慈映指出，視陽就是因為掌握了配方與原料，又練了10年功，因此搶得了矽水膠商機的先機。

但她提醒，其他業者並非沒有準備，待矽水膠價格進一步下降，也許競爭更加劇烈。此外，未來經濟環境變數大，消費者是否會選擇較貴產品，也是矽水膠市場是否繼續成長的另一隱憂。

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