快訊

BA.5次世代疫苗通過EUA 王必勝：最快11月上旬到貨、明天討論接種

神人級日本學者預測22縣市長選舉 指2022「他」當選北市長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

挑戰難走的路！10年沒賺錢小公司一躍亞洲矽水膠隱眼王 獲利翻倍攻上市

聯合新聞網／ 今周刊
陳睿緯
陳睿緯

【撰文‧王子承】

總部位於桃園的視陽光學，是如何靠著矽水膠隱形眼鏡，突破國際4大隱形眼鏡廠長年對市場的把持，一舉躋身為全球「五哥」呢？

今年底將從興櫃轉上市的視陽光學（以下簡稱視陽），迄今股價約兩百元，是台灣興櫃市場裡第三高價股，它之所以被資本市場追捧，就是因為該公司的主力產品——矽水膠隱形眼鏡，市占率高居全球第5、亞洲第一的地位。

H1獲利翻倍 攻新品轉上市

相較傳統水膠製的隱形眼鏡，添加矽的矽水膠，透氧性較傳統高出3倍起跳，人們戴著它，可以戴得更久且舒適，因此備受消費者愛戴，這帶動視陽去年稅後淨利達4.4億元，不僅年成長超過200％，更創下歷史新高，今年上半年獲利更來到3.1億元，較去年同期成長近一倍。

然而，亮眼的財務數字背後，成立於1998年的視陽，在變成亞洲矽水膠「一哥」前，卻是一家曾經超過10年沒賺錢、經營權還一度易主的公司。

視陽最早是由監視器廠源興科技的創辦人溫生台成立，原先主攻傳統的水膠隱形眼鏡，但因為設備並不先進，加上戰線一次擴及品牌、代工兩大事業，導致連年虧損，資金屢屢捉襟見肘，最後不得不在2009年將公司的經營權，交給前稱為達信科技、也就是現在的偏光片大廠明基材。

明基材接手的第一個決定，就是收手競爭者眾多、視陽在其中優勢並不強的水膠隱形眼鏡，轉而把資源投入市場才成形、技術門檻更高的矽水膠。

矽水膠由博士倫、視康等業者在1999年推出，主要是為了解決傳統隱形眼鏡透氧率低，導致長時間配戴不適的問題；但由於產品原料成本高、技術難，導致價格較傳統貴一倍，因此早年屬於量少價高的利基市場。

矽水膠之所以難做，在於其原料「矽」具有與水互斥、材質偏硬的特性，因此誰能把矽水膠做得含水量高並讓人戴得舒適，誰就能在市場勝出。

身為後進者的視陽，先是前往歐洲聘請四大廠：博士倫、視康、愛爾康、酷柏的退休員工當顧問，還請對方每月飛來台灣指導技術，同時，其母公司明基材更投入矽水膠的原料「矽」的研發，擺脫原料只能進口、無法客製化的限制。

視陽副總經理吳滄松回憶，為了突破技術瓶頸，公司員工除了採買競品自己試戴、翻找國際文獻，還要抽時間和明基材工程師，討論如何讓矽與水兩者相容的配方，光這幾個動作，就花掉公司超過兩年時間。

2011年，視陽終於找到第一個客戶。只是，這名總部在歐洲的隱形眼鏡通路商，仍在觀望視陽的製造經驗，當時沒有擴大下單，「原本以為客戶會下百萬片起跳的訂單，但實際上……只有10萬片的量。」吳滄松說。

打進歐洲 國際4大廠也關注

不過，視陽終究還是出了貨，此舉引來獨攬矽水膠市場的4大廠關注，當時它們甚至用找代工廠的名義，與視陽展開接觸，企圖一探其技術基底，「對方一開始不相信啊，甚至還有人請律師來說我們侵權！」明基材前董事長、視陽董事游克用指出。

當時這些業者，更對視陽提出五花八門的要求，包括提升透氧率到3位數以上、含水率要從一般的38％提升到50％。為了證明自身實力，視陽傾全公司之力配合，甚至經常熬夜開會，為的是在一周內給潛在客戶滿意答案。經過兩年、挺過種種挑戰，但視陽並沒有因此奪得大廠訂單。

不過，經歷大廠磨練，已讓視陽的技術愈挫愈勇。2015年，一家歐洲業者找上它，提出要用「雙盲挑戰」，也就是讓民眾在不知道品牌的情況下，一左一右分別配戴視陽與他牌的隱形眼鏡做測試，視陽為了迎接挑戰，還在公司打造驗光室，並請來驗光師調整產品，前前後後花了1年，才拿下訂單。

2016年起，視陽開始對幾位客戶大舉出貨產品，帶動公司在該年首度轉虧為盈、終結連續超過10年的虧損。後來，國際4大廠擴大對矽水膠的產量，讓成本與售價進一步下降，市場需求因而打開，身為矽水膠最大代工廠的視陽，過去6年營收也從當初的4億多元，翻逾4倍至去年的近20億元。

目前矽水膠對視陽的營收占比近7成，對比其他台灣同業晶碩、精華、優你康，矽水膠的營收貢獻都小於3％，工研院產科國際所副所長張慈映指出，視陽就是因為掌握了配方與原料，又練了10年功，因此搶得了矽水膠商機的先機。

但她提醒，其他業者並非沒有準備，待矽水膠價格進一步下降，也許競爭更加劇烈。此外，未來經濟環境變數大，消費者是否會選擇較貴產品，也是矽水膠市場是否繼續成長的另一隱憂。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1349期)

延伸閱讀》

台泥(1101)從50 →30元，幾乎年年填息、水泥股龍頭跌破10年線能買嗎？存股達人4張圖解析

台北熊好券2.0公布中獎者！何時能領券？哪裡能用、用到哪天？6大券使用方式、地點一次看

能不能變有錢？日常小習慣看3大特徵　前銀行行員分析：這就是你跟「有錢人」的距離

延伸閱讀

韓國瑜周日來桃園合體張善政 鄭運鵬酸：他們倆合作無間

桃園擱淺小抹香鯨命名「Momo」有3含意 今觀察能否達野放標準

視陽進擊 年底轉上市

桃園青埔房價高點他問「能買嗎？」 網分析1原因成優勢

相關新聞

光10月就有6款新電動車！光陽瞄準Gogoro市場急起直追 董座：明年將是爆發年

在經銷據點、換電站等建置陸續到位後，機車大廠光陽瞄準電動機車市場，卯足全力急起直追，近3個月市占交出翻倍成績後，董座柯勝峯更劍指龍頭寶座。

用人以「敢鬥爭」優先！習近平20大報告、這1.6萬字沒說出口…揭「選擇遺漏」關鍵

中共二十大閉幕隔天，10月23日上午，新一屆中共中央委員舉行了二十大一中全會，選出中央政治局委員、政治局常委以及中共中央總書記。

習近平尚無武統台意圖 軍方專家：台灣「可做這三件事」以避戰

長年研究共軍的國防大學中共軍事事務研究所教授，也是剛卸任的前所長馬振坤表示，中共20大結束後，兩岸海空兵力在台海周邊對峙恐成為新常態，因為北京認為必須以軍事遏止外國干涉台灣及支持所謂台獨分裂實力，惟共軍會在達到爆發衝突的臨界點前收手。

「一個世界兩個系統」…晶片禁令打不死陸野心！他預言2030年市占超越台

美國拜登政府10月以來使出「交戰等級」制裁手段，擴大對中國晶片及設備出口限制，範圍從邏輯晶片擴大至記憶體，同時禁止美國人在中國半導體公司工作，透過徹底斬斷對中國的關鍵技術供應，要全面遏制對北京發展科技與軍事的野心。崇越集團董事長郭智輝接受財信傳媒董事長謝金河「老謝看世界」專訪時分析，未來將走向「一個世界、兩個系統」，中國發展成熟製程拓展低階庶民產品，不過高階還是掌握在美國手上。

做不到這點 你這輩子只能當青貧族！巴菲特點出一般人「最大錯誤」

國內「青貧族」問題逐漸加劇，根據人力銀行2021年調查，39歲以下青年平均存款僅有13.3萬元，甚至有近2成的人沒有存款；時間拉近到今年的調查，結果顯示，39歲以下有超過2成青年沒有存款，讓「零存族」比例又破紀錄，甚至有36.3％屬於「出現財務赤字」的狀況。存錢的重要性人人都知道，但為什麼多數人存錢是困難的？

比吃太鹹還恐怖！這口味更容易洗腎、6成活不過十年 醫警告：兇手就是它

台灣洗腎人口超過9萬人，堪稱是「洗腎王國」，甚至每年都在虧損的健保，花最多錢就是洗腎，可說是最燒錢的疾病，相較於癌症花費來得更多，不少人以為這是跟台灣人嗜吃重鹹、重口味食物有關，但事實上並非如此，有家醫科醫師直言，吃太鹹固然會影響腎功能，但吃甜的更容易步上洗腎的後塵，到後來10年的存活率僅剩35%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。