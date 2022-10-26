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用人以「敢鬥爭」優先！習近平20大報告、這1.6萬字沒說出口…揭「選擇遺漏」關鍵

聯合新聞網／ 今周刊
達志
達志

【撰文‧今周刊編輯團隊】

中共二十大閉幕隔天，10月23日上午，新一屆中共中央委員舉行了二十大一中全會，選出中央政治局委員、政治局常委以及中共中央總書記。

值得留意的是，10月16日當天習近平宣讀的「流傳版」二十大報告，其實僅約3.5萬字報告全文的一半，換句話說，約1.6萬字被「選擇性地遺漏」了。

那消失的1.6萬字說了什麼？

本刊交叉比對口頭版與紙本全文報告，發現在國人最關心的台灣問題部分，相較於習口頭報告時強調「決不承諾放棄使用武力」，未說出口的書面文字包括「和平統一、一國兩制」，以及「堅持一個中國原則和九二共識」，此外亦藏著一些相對「溫情」的成分，例如「兩岸同胞血脈相連，是血濃於水的一家人」。

在攸關與西方對抗的環節中，習在口頭報告中刻意避開了「不足」的部分，但在紙本中則直接承認「推進高品質發展還有許多卡點瓶頸，科技創新能力還不強」，在有關政府內部問題上，紙本報告明載卻未說出口的，如痛批「一些黨員、幹部缺乏擔當精神，鬥爭本領不強」，似是挑明用人將以「敢鬥爭」為基本信條。

對此，某政府內部人士指出，「之前看過各種入常名單的預測，若對比結果，每個預測至少都猜錯3個，但偏偏這3個都是能力比較強的。」言下之意，是習近平確實如不少分析所言，只看忠誠度，不看能力。

攤開七名新任常委名單，若依順位推估未來接任的職位，則分別是國務院總理李強、人大委員長趙樂際、政協主席王滬寧、中央書記處書記蔡奇、常務副總理丁薛祥，以及中央紀律檢查委員會書記李希。

對於李強的出線，不少分析認為這顯示習近平已不在乎中國的經濟成長，「李強和丁薛祥都是習的祕書長，大內總管出身，毫無國務院工作經驗，現在卻要來管經濟和產業？」知名中國問題專家汪浩如是質疑。

那麼，習的第三任期，誰將主管經濟？一位熟悉中國官場的學者指出，在新任常委普遍未有經濟專業背景與中央單位歷練、都是「經濟門外漢」的狀況下，如果未來習近平真「有意」諮詢經濟政策，此次新進入中央政治局委員、現任國家發展和改革委員會主任的何立峰，或是可留意的人選，「他是廈門大學財政金融系財政學專業畢業，經濟學博士，可能比較有機會在經濟上扮演要角。」

「整體來說，這就是一份極度不尋常的名單。」一位在上海經商超過25年、長期觀察中國政治的台商分析，這回中央政治局除了讓「習家軍」全拿之外，無論是打破過去20年傳統未納入任何女性成員，或缺乏金融改革派人士，抑或中央軍委成員只有陸軍體系，種種怪象，「都代表這是大亂鬥底下、缺乏實務討論的名單。」

他進一步分析，這雖然代表習派大勝，但也代表「沒有別人要繼續跟你玩了」，影響所及，則是「政府治理恐龍化」。他說明：「一來，中國幅員廣大，各地情況差異甚大，中央領導班子本來就需要『五湖四海』的人馬參與。其次，在習近平高度集權之下，可以想像，未來各地任何事務都要等待習近平的指示，嚴重影響效率。」

中共新修訂黨章首度明確納入「反台獨」內容，也讓外界憂慮，對台「以戰逼統」的可能性恐大為提高。旅美中國獨立學者劉仲敬觀察，在「習皇帝」終於掃除一切障礙、順利連任之後，迎接他的是一個經濟、財政、軍事力量逐漸走下坡的中國，「那麼，他就有很強的理由，在軍事和財政力量還在高峰時採取冒險行動。對台灣來說，這當然意味著戰爭的風險。」

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