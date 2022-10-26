習近平尚無武統台意圖 軍方專家：台灣「可做這三件事」以避戰

【撰文・劉煥彥】

長年研究共軍的國防大學中共軍事事務研究所教授，也是剛卸任的前所長馬振坤表示，中共20大結束後，兩岸海空兵力在台海周邊對峙恐成為新常態，因為北京認為必須以軍事遏止外國干涉台灣及支持所謂台獨分裂實力，惟共軍會在達到爆發衝突的臨界點前收手。

只是，由於兩岸海空軍兵力在台灣周邊海空域對峙頻率更高、距離更近，未來雙方爆發擦槍走火的非意圖性衝突，可能性大為增加。

但馬振坤也指出，目前「習近平沒有主動實施武統（台灣）的意圖」，因為北京對兩岸關係的基調依然是和平統一，而在和平統一政策下，武力是依據中國反分裂法遏制台獨促進和平統一的手段。

「若要將和統改為武統，便是（中共）黨中央對台政策的重大戰略轉變，需要中央政治局會議，甚至是中央政治局擴大會議的同意。」

他也重申，對台灣來說，「國軍做好備戰就是避戰」，台灣必須建立不對稱作戰實力、維持先進基本戰力，同時強化後備戰力，才能有效因應台海新常態。

馬振坤：習近平對台政策仍訴求和平統一

馬振坤今（24）日在國策研究院的「中共20大、國際與兩岸關係新常態」座談會，以「解放軍對台新常態」為題發表演講。

他一開頭就指出，從習近平在中共20 大發表的政治報告、之前的「告台灣同胞書40周年講話」、中共建黨100周年講話，與辛亥革命110周年講話等，在對台政策上均訴求和平統一，儘管「有警告台獨及美國干涉的強硬語句，這些都還是屬於基本立場的表達」，基調仍是和平統一。

他分析，若習近平對台政策想從和統變成武統，就不只是軍隊的任務而已，還涉及到黨中央、國務院所屬有關部門，以及各級地方政府，都必須因應戰事採取必要措施。

「透過（中共）中央政治局授權，習近平才能夠全面動員黨、政、軍系統，對台實施武統。即使當前習近平獨攬大權，中央政治局委員皆聽命於習，習也不能繞過中央政治局，直接不宣而戰。」

因此，現階段習近平沒有主動訴諸軍事手段，以武力解決台灣問題的意圖。

習近平要求共軍有武統能力 「但能力不等於意圖」

其次，習近平對軍隊說2027年要具備武統台灣的能力，「其實是建軍要求，而非用兵意圖」。

習在中共20大政治報告中指出，新時期軍隊建設的目標，要「如期實現建軍一百年奮鬥目標，加快把人民軍隊建成世界一流軍隊，是全面建設社會主義現代化國家的戰略要求」。

馬振坤說明，習近平身為中共中央軍委主席，本來就會要求軍隊建設要有成果，而建軍百年的軍隊建設成果就是具備完成祖國統一的能力，「但能力不等於意圖」。

他表示，習近平要軍隊做好準備，並非他已決定2027年建軍百年時武力犯台，而是要求共軍在建軍一百年時，實現全面建設社會主義現代化國家的「戰略要求」。

中共以海空兵力擾台 雙方擦槍走火可能性大增

問題在於，在習近平現階段沒有武統意圖的前提下，中共必然加大軍事手段遏制台獨和外力干涉的力度，包括持續派出機艦越過海峽中線活動，甚至逼進台灣本島周邊海空域，或是在外國高層政要訪台、美台進一步軍事合作時，製造更大規模海空圍台行動等灰色行動，以展現軍事遏制外力干涉和所謂台獨分裂實力。

馬振坤預期，由於兩岸海空兵力在台灣周邊對峙頻率更高、距離更近，雙方擦槍走火的可能性大增。 海軍成功級巡防艦發射標準防空飛彈。圖擷自國防部發言人臉書

俄烏戰爭證明，不對稱作戰讓弱者有效抵抗強者侵略

至於台灣因應中共軍事擾台，馬振坤認為可以從以下幾點做起：

1. 建立不對稱戰力

俄烏戰爭證明，不對稱作戰是弱者抵抗強者侵略的有效作戰型式，國軍必須建構不對稱作戰能力，例如取得可發射精準制導砲彈和火箭的火砲。

各項視距內精準打擊防空、反裝甲系統，包括可單兵攜帶、高度機動性的小型防空飛彈、反裝甲飛彈、以及無人機等。

特別的是，目前國軍還沒有察打一體（兼具偵查及攻擊能力）無人機，尤其是遊彈式小型無人機作戰能力，必須儘速建立這種新型常規作戰能量。

2. 維持先進基本戰力

國軍面對的共軍威脅，在全面武力犯台之外，還包括在外島、離島及台灣周邊海空域爆發有限度的局部衝突，以及共軍機艦逼近台灣領海領空外緣等灰色行動。

國軍面對共軍不同程度的威脅，不能只具備在台灣本島及岸際進行視距內不對稱作戰的能力，還需要能夠執行對稱作戰任務之先進基本戰力。 空軍幻象戰鬥機從新竹基地起飛。圖擷自國防部發言人臉書

尤其一旦共軍封鎖台灣，根據俄烏戰爭經驗，美日澳等國可能只提供必要軍事援助，但不會直接派兵介入。

因此，國軍必須具備足夠的海空戰力，在台灣東北方最接近沖繩美軍基地的方向，建立一條安全走廊，「一方面使各國軍援能順利抵台，另一方面也免去各國顧慮強行突破共軍海空封鎖，可能導致與共軍爆發直接衝突的疑慮」。

3. 加強後備戰力

俄烏戰爭證明，常備部隊做本土防衛作戰時，後備戰力不可或缺。「常備部隊數量有限，且必須在第一線接敵，損失必然嚴重。」

「當戰事持續進行時，必須要有足夠的後備軍人，補充常備部隊兵員戰損，更要有後備部隊擔負第二線守備的戰鬥任務。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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