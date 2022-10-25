1因素決定陸是否武力犯台 習近平冷眼看胡錦濤被架走背後的「3個意涵」

【撰文・林信男】

為期一周的中國共產黨第20次全國代表大會（中共20大），於10月22日閉幕，在隔日登場的第20屆一中全會上，破例3連任中共總書記的習近平，帶領新一屆中央政治局常委正式亮相。這批被視為中共權力核心的7人小組，以習近平為首，其餘6人「出場」順序為李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥，以及李希。

台大政治系名譽教授明居正表示，7個常委中，目前（至截稿前）有3人已確定分工，一是習近平，一是中央書記處第一書記蔡奇，另一為中紀委書記李希；而國務院總理、人大常委會委員長、政協主席和第一副總理等4個職務，若以「出場序」解讀，擬分別由李強、趙樂際、王滬寧、丁薛祥出任。

對於中共新領導班底人事安排，兩岸政策協會理事長譚耀南直言，「毫無疑問，習（近平）全拿，沒有妥協！」掌權者沒有「江派」（江澤民派系）、「團派」（前中共中央總書記胡錦濤為首的派系），只有「習派」。

左起為李希、蔡奇、趙樂際、習近平、李強、王滬寧、丁薛祥。（圖片來源：中國共產黨第二十次全國代表大會官網）

知名度低、沒政治明星 習近平一人讓他們「雞犬升天」

日本「產經新聞」台北支局長矢板明夫不諱言，撇開習近平不談，另外6名中央政治局常委，知名度可謂歷屆最低，缺乏政治明星，「都是靠著跟習近平的裙帶關係升上來的」。

矢板明夫稱，論學歷，中國有上百所政府指名的重點學校，但李強、丁薛祥、李希、蔡奇等人，沒人來自這些名校；論能力，這群人頂多是在中國某處，當縣委領導班子，「也就是說，他們是靠對習近平的忠誠、年輕時就認識習近平，或過去和習近平一起工作過的關係，才能升上來，是典型『雞犬升天』人事。」

習近平在20大政治報告中提到，過去10年，中共經歷了「迎來中國共產黨成立100周年、中國特色社會主義進入新時代、完成脫貧攻堅和全面建成小康社會」等3件大事；但在矢板明夫看來，前兩件大事是「虛的」，唯一具體的是「脫貧」，而「脫貧」功臣，是國務院副總理胡春華，「若脫貧是政績，胡春華應升官。」

然而，「團派」出身的胡春華，卻從中央政治局委員，被降級為中央委員。矢板明夫說，「這是帶有羞辱性的降職，代表習近平在這次人事中，排除了一切對他有挑戰性的人，胡春華才59歲，他將來可能挑戰習近平，因為他的經歷非常完整，且聲望高。」

胡錦濤「被離場」畫面 應是中共刻意釋放

另一方面，在20大閉幕會議上，原本坐在習近平身旁的胡錦濤，在非自願情況下「被離場」一事，引發諸多討論。事後，中國官媒「新華社」僅稱，胡錦濤是因「身體不適」，離場休息。

但，在外界看來，胡錦濤因「身體不適」離場的說法，顯然站不住腳。師範大學東亞系教授范世平指出，如果胡錦濤身體不舒服，進入會場的，一定是醫護人員，但實際上，把胡錦濤「請出場」的，卻是中共中央辦公廳副主任孔紹遜，且習近平表情非常冷漠，「如果胡錦濤有病痛，（習近平）至少會慰問一下吧。」

值得注意的是，中共並未刻意遮掩胡錦濤「被離場」的畫面，范世平認為，「他們沒有（遮掩），那就是刻意要釋放出去。」

錦濤在20大閉幕會議上「被離場」，引發諸多討論。圖／美聯社

綜觀中共新一屆「入常」陣容，以及胡錦濤「被離場」一事，大致可看出以下3個意涵。

一、「兩個確立」納入黨章修正惹怒胡錦濤？中共內部矛盾公開化

矢板明夫分析，胡錦濤「被離場」，極可能與他反對把有助習近平鞏固權威的「兩個確立」，納入黨章修正有關。所謂「兩個確立」，是指「確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位」，以及「確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」。

「這件事，胡錦濤一定會有意見。修改黨章要舉手表決，習判斷胡可能不會舉手，就以健康為由，把胡錦濤請出去。」矢板明夫研判，胡錦濤離場時，所有人都無動於衷，看來，習近平應該事前「打過招呼」了。

這件事也意味著，中共的內部矛盾已「公開化」。矢板明夫強調，20大登場前，北京四通橋就發生「反習標語」事件，所以「不管是民間或黨內，都有對政府的不滿，這是中共改革開放後，從未發生過的事。」

二、對台動武成「習近平一個人的戰爭」中共決策過程只剩噤若寒蟬

「確實，中國打台灣的可能性提升了，且變得更不透明。」矢板明夫表示，過去基於能力和後果（擔心武力犯台後受到各國經濟制裁）等考量，中國歷屆領導人最後都決定，不對台動武，除非「腦殼壞掉」，但現在的問題是，「腦殼真的壞掉了！這已變成『習近平一個人的戰爭』，他自己可以決定一切。」

矢板明夫直言，「分析國際情勢，恐怕已無意義，哪天習近平早上起來喝口涼水、牙疼，心情不好，就打台灣了。」

范世平也說，在習近平領導下，中共的決策過程就是每個人都「噤若寒蟬、明哲保身」，沒人敢講真話、沒人敢提出不同意見，「未來，中共誤判的可能性非常高，習上台後的許多誤判，都其來有自，如果中共真的對台動武，出現更大誤判，我們也不要意外。」

三、中共誤判情勢機率增「獨裁者陷阱」可能讓反習聲浪再起

俄烏戰爭爆發後，中共對於武統台灣，似乎有了不同看法。明居正指出，中共不會放棄武力犯台，但不太可能真的動手，若動手，「只有一個可能，誤判。」

明居正分析，誤判是國際政治上，經常發生的現象，俄烏戰爭之所以會打這麼久，背後所涉及的，就是俄羅斯總統普丁、美國，以及中共的誤判。

關於中共的人事安排，明居正稱，當某個派系大勝時，就容易陷入「獨裁者陷阱」，「現在這些人，絕大部分是習近平的Yes-man（附和者），所以非常可能陷入集體思考陷阱。中共搞文宣很強，文宣本來是要騙別人，但會不小心騙到自己，他們不斷說『東強西弱』，最後真相信了，這可能會強化誤判。」

根據明居正觀察，就中共新領導階層而言，若中國面對的內政（例如：經濟問題）、外交（例如：中美關係緊繃）問題，皆未改變，情況恐怕只會繼續惡化，在此前提下，「黨內一定有些有識之士，慢慢會看出問題，即便團派被『團滅』，黨內也會出現新的『反習』聲浪。」

全台同島一命 別天真認為羊可和狼談判

對於台海情勢，譚耀南解讀，當前台灣與中國的關係，是「中國和全世界民主國家制度、價值競爭關係下的一環」；所以，不惹中共、不惹習近平生氣，並非維持和平的方法，「和平是全台人民同島一命，要讓侵略者知道，侵略不會成功。」

矢板明夫也呼籲，台灣一定要做好防衛，「中國是狼、台灣是羊，作為羊，一定要高築籬笆、找獵人當朋友，別讓狼來侵犯。如果有羊幻想，和狼談判可讓狼不吃羊，那就不是狼的問題，是羊的頭腦出了問題。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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