「一個世界兩個系統」…晶片禁令打不死陸野心！他預言2030年市占超越台

【撰文・蕭婷方 整理】

美國拜登政府10月以來使出「交戰等級」制裁手段，擴大對中國晶片及設備出口限制，範圍從邏輯晶片擴大至記憶體，同時禁止美國人在中國半導體公司工作，透過徹底斬斷對中國的關鍵技術供應，要全面遏制對北京發展科技與軍事的野心。

崇越集團董事長郭智輝接受財信傳媒董事長謝金河「老謝看世界」專訪時分析，未來將走向「一個世界、兩個系統」，中國發展成熟製程拓展低階庶民產品，不過高階還是掌握在美國手上。

至於中國欲靠「晶片國家隊」另闢戰場，恐衝擊台灣半導體產業？郭智輝則估中國27奈米以下的市占率將於2030年超越台灣，不過台灣是發展先進製程，這種做法對台灣企業威脅不大。

美對先進製程祭禁令 未來將是「一個世界、兩個系統」

美國雙管齊下控制人才與設備，郭智輝認為，對中國的傳統製程影響不大，但對先進製程發展衝擊不小。郭智輝分析，半導體分為先進製程、傳統製程，美國對中制裁聚焦在先進製程領域，是因為AI、自駕（ADAS）影響非常大；據統計，2021年ADAS全球產值約410億美元，2028年將成長到850億元，2035年估將超過1350億元。

郭智輝直言，未來，將是「一個世界、兩個系統」。

郭智輝舉例，在汽車領域，中國若沒有自動駕駛等先進技術，也可以發展不需要先進製程的電動車，只要設備加快、良率高，中國要好好發展其實可以像日本技術用就設備發展新技術系統。

至於市場日前流出一張中國半導體大廠高層有美國籍的名單、共計43人，這些人對中國半導體企業貢獻不小。郭智輝則認為，關鍵就在人才的選擇，若全部撤出中國，對中國半導體產業傷害就很大。

而中國未解決技術瓶頸，頃全國之力組「半導體國家隊」，外界憂供應鏈未來將殺成一片紅海？郭智輝預估，2030年中國28奈米以下晶片的市占率會超越台灣，不過整體對台威脅不大，主因是中國發展半導體仍有技術無法克服，發展較為成熟的多是成熟製程，太多人競爭利益其實很低；反觀台灣，則是通吃先進製程。

郭智輝預測，未來中國可能走向生產較為低階的庶民產品，高階技術還是會掌握在美國手上。

供應鏈切割成風險？中國將繞道投資、星馬成贏家

據統計，台灣31家IC設計公司營收5成以上在中國，其中有9家的8成營收在中國。目前，美國喊出「友案外包」（Friend-Shoring）戰略，重視在可信任的友好國家建立供應鏈，部分聲音認為將添台灣企業風險。

郭智輝樂觀看待，「目前已經分成兩個系統，可以切割。」不過，中國設計公司不能來台投片，未來恐打「迂迴戰術」，部分可能會轉移到馬來西亞與新加坡。

郭智輝觀察，半導體是需要有學習曲線的產業，馬來西亞雖然政局不穩定，但對生產企業來說，當地人口有3200萬人，加上半導體產也以往多在馬來西亞封裝，現在往前端技術發展就會比較有機會；此外，馬來西亞工程師多華人，華人對半導體熟悉，未來可以慢慢聚焦。

郭智輝分析，現在關鍵就是看北京政權怎麼判斷，若往好的方向發展，就會軟著陸到新加坡、馬來西亞。

中國缺技術、缺人才，對台威脅還有難度

美中晶片戰升級，外媒形容將把中國半導體打回石器時代。郭智輝則認為，中國只有軍規需要先進製程，因此美國限制半導體產業到中國，但影響有限。

郭智輝認為，中芯近幾十年來有培養基本的工程師，技術慢慢跟上，而半導體是講求學習期限、經驗與合作的產品，所以美國沒有辦法輕易打趴中國，重點在張忠謀說的「重要中國的領導，他的判斷」。

美國祭人才禁令，外界憂中國將大幅來台挖角？郭智輝並不擔心。郭智輝說，人才不管你如何限制還是會去，不過現在中國做的不是高階與開發，而是要像中芯國際執行長梁孟松一樣，可以把產品良率提高的人，現在高階人才很難懂全部、只懂一部分，相信被請去的人很難解決單一問題。

郭智輝說，半導體是一個複雜的製程，需要的學習曲線很長，若無法從學習曲線上改善，就很難有成就，「沒成就，就會馬上被砍掉。」

未來要如何降低晶片戰爭帶來的風險？郭智輝認為，可以將中國、中國以外的市場切成兩部分，未來可以結合日本優勢，與台灣中小企業整合建立一個平台，去服務半導體供應鏈。

郭智輝分析，台灣多是晶圓代工，以往後端製程就在馬來西亞等東南亞國家，美國現在要求供應鏈轉移後，東南亞勢必要發展很多資通訊產品，新的市場需求都會走美國市場，至於舊的設施設備，就會維持中國市場，「這反而是一個很好的機會。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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