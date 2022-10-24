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0056史上最大改變！一次增20檔成分股 股民可安心了？「一帖藥治五症」影響一次看

聯合新聞網／ 今周刊
元大高股息（0056）將成分股檔數從30檔增加至50檔。 示意圖／ingimage
元大高股息（0056）將成分股檔數從30檔增加至50檔。 示意圖／ingimage

【撰文・翁申霖】

擁有81.5萬股民的「國民ETF」元大高股息（0056），日前才剛除完息，就迎來成分股篩選出現史上最大變化，據臺灣指數公司資料顯示，0056將進行大規模調整，成分股檔數將會由原本的30檔，一口氣增加到50檔，且最快在12月16日收盤後開始生效。對此，成分股檔數大增將會降低個股權重，避免偏重個別產業，或許有助於分散風險，並降低單一個股對市場的影響性。

據悉，元大高股息（0056）之所以會將成分股檔數從30檔增加至50檔，背後原因在於，0056早在2007年就推出，過去15年來成長股快速成長牽動台股結構變遷，有重新檢討指數設計的必要。

這一次0056的選股邏輯為預測未來一年現金股利殖利率最高的30檔股票，並將其作為「成分股」以進一步的觀察；而0056目前選擇的前10大成分股，依序為「光寶科（2301）、廣達（2382）、聯詠（3034）、華碩（2357）、陽明（2609）、友達（2409）、聯電（2303）、和碩（4938）、亞泥（1102）、聯發科（2454）」。

有眼尖的股民留意到，這些成分股的組成多數為電子股，大多屬於2021年獲利大爆發的「景氣循環股」，但受累於2022年全球金融環境的負面因素，連帶衝擊股價表現，甚至有慘跌超過5成的個股，可說是重度受災戶。

調整成分股的消息一曝光，不少股民認為未來可以安心一點，但也有人指出，應該先看看未來會新增哪幾檔股票，才能下定論；至於屆時會新增哪幾檔股票目前尚未公告，但對於投資人來說，個股平均權重、週轉率會因此降低，因此受到單一個股波動的情況也會減緩，諸如前陣子股災的「殺傷力」可能會跟著減少，對投資大眾來說或許是件好事。

元大高股息（0056）調整4大重點

根據臺灣指數公司說明本次調整重點有四，分別為以下四點。

1. 本次成分股數量為一次性的調整，將於2022年12月半年度定審生效，即12月第三個星期五收盤後。

2.2022年12月半年度定審將暫停執行富時臺灣證券交易所臺灣高股息指數基本規則4.2.7，也就是原本此指數規則是每次最多調整五支成分股(每次半年度定審以納入五支成分股和刪除五檔成分股為上限)。

為了讓12月時富時羅素執行成分股數量調整順利進行，故暫停該規則一次；此限制(富時臺灣證券交易所臺灣高股息指數基本規則4.2.7)將在本次成分股數量增加後恢復實施。

3.本次定審調整將於指數審核生效日起之連續五個交易日實施。

4.有關新成分股數目之最新基本規則將適時公開發布。

「一帖藥治五症！」5大影響一次看

針對高股息（0056）即將升級，根據《經濟日報》報導，法人與元大投信分析，這將是一帖藥治五症。首先，降低單一個股對市場的影響性，單一個股平均權重由3.3%降至2%。

其二，分散持股到50檔有助於分散風險。第三，擴大持股後將會分散投資產業，以過去投組進行模擬，產業會由目前九大產業，加入金融、其他電子等，可投資產業變成15大。

第四個影響在於，「擴充」0056更能表彰台灣「高股息企業」。因應台股十多年來的體質轉換，企業獲利以及股利率提升，能配更高息的優質企業更多。

第五，隨著ETF持續優化，有助於ETF市場發展，法人認為，對於長線存股的投資人來說，存ETF或將比存個股更是一個好的選擇。

本文授權自今周刊，原文見此

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