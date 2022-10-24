不畏景氣寒冬 台積電考慮加碼投資日！除地緣政治緊張外還有「2好處」

【撰文・林宏文】

根據《華爾街日報》報導，台積電正考慮以採取擴大在日本的產能，來降低地緣政治風險。日本政府也展現歡迎之意，希望台積電除了目前正在熊本縣興建的新廠外，還可以進一步在日本擴大產能。不過，目前尚未作出相關決定，台積電正在研究可行性。

有關華爾街日報這則報導，我個人覺得台積電擴大在日本的半導體產能，可能性應該是相當高的，台積電不只可以藉此降低地緣政治風險，從策略布局的角度來看，更是爭取未來十年全球汽車電子商機最具指標性的投資案，以下我就從三個方向來談。

一、日本、台灣跟美國立場最一致

首先，地緣政治是當今所有企業做重大投資決策時，一個必須仔細思索、慎重抉擇的考量，尤其是選擇投資地點，更要符合美國老大哥的要求。日本一向是美國在亞洲最重要的合作夥伴，也可以說是最鐵桿的兄弟，台積電投資日本，對美國來說，不只可以接受，應該還會舉雙手贊成。

其實，美國籌組的chip 4晶片四方聯盟，成員主要由美、日、台、韓所組成，其中，日本可以說是聯盟中和美國立場最一致的夥伴，接著是小老弟台灣，也都是站在旁邊跟著搖旗吶喊的好朋友。至於南韓的立場則一向很搖擺，最近美國推動chip 4的聲音愈來愈小，或許與南韓立場沒那麼堅定有關。

二、台日關係友好，產業互補性強

其次，台日雙方關係友好，再加上兩者的產業型態有很強的互補性，在眾多主客觀因素與條件下，都是台積電與日本進行更緊密合作的原因。

早在90年代，日本曾是全球半導體的領先大國，但近十幾年來對半導體製造的投資不足，在疫情期間，日本也深受晶片缺貨之苦，最重要的汽車產業因缺少晶片而無法出貨。因此，在考量本身半導體製程技術已經落後，便積極邀請台積電去設廠，為其解決晶片不足的難題。

日本對於爭取台積電赴日設廠，過去幾年投注很大心力，在疫情初期台灣缺疫苗時，還多次主動贈送疫苗給台灣，而且更重要的是，日本對於台積電赴日設廠的補貼最阿沙力，日本政府宣布，總計提供最高 4,760 億日圓（約新台幣 1,074 億元、36 億美元）的資金補貼。

對於台積電評估海外投資案來說，任何投資案都要將本求利，也都要符合台積電對投資報酬率的高度要求。此次日本政府的補貼，占台積電日本全案總投資額度的43%，表示未來每年的折舊費用可以少掉43%，而且前5年折舊費用本該占營業成本五成到六成，但現在少了43%，對毛利率貢獻估約22~26個百分點，應該可以抵消日本廠的高人工及建廠成本等不利因素。

事實上，對比台積電目前幾個海外投資案，美國、中國政府都沒有提供如此高額的補貼，如今日本政府補貼了台積電43%的投資金額，應該是台積電海外投資案中「最補」的案子，對於台積電未來繼續擴充日本廠產能，絕對有正面加分的效果。

三、加碼投資日本，取得汽車產業制高點

最後一點，台積電的日本投資，更是未來爭取汽車電子商機的重要布局。選擇汽車大國的日本市場加碼投資，絕對是台積電布局汽車產業一個重要方向。

台積電的日本投資案，主要合作夥伴是索尼（SONY）及日本電裝（DENSO）。索尼目前是全世界影像感測元件（CIS）的龍頭大廠，市占率超過一半，至於第二、三名分別是南韓的三星及中國的韋爾。日本電裝早年是豐田汽車內部的電氣零件部門，但如今切割出來後，成為全世界第二大的汽車零部件供應商。

汽車電子早已是大家認同未來十年成長最快速的新興產業，至於影像感測晶片CIS，又是未來電動車及自駕車最核心的關鍵晶片，所有的自駕車都要配備多達數十個CIS元件，因此，台積電這個日本投資案，完全集合了所有汽車電子產業會成功的關鍵要素。

日本是全世界最重要的汽車生產大國，至於日本國內產業對於CIS晶片的需求就相當殷切，索尼又是全世界CIS市占超過一半的大廠，銷售對象當然不限於日本汽車產業，從歐美到中韓等全世界汽車產業，大家都需要這個晶片，台積電透過與索尼及電裝的策略結盟，絕對是佔盡汽車關鍵元件產業的制高點，要不成功都很難。

張忠謀：跟可信任的夥伴建立安全、有韌性供應鏈

談到台積電的海外投資，昨天（10/20）張忠謀先生代表台灣參與APEC會議時的一番談話，剛好可以印證台積電在日本的投資，將是未來與可信任夥伴建立供應鏈的重要方向。

昨天蔡英文總統宣布，今年11月中在泰國曼谷舉行的亞太經濟領袖會議（APEC），將再度邀請張忠謀先生，第六度代表台灣參與，在美中晶片戰下，供應鏈和半導體成為眾所矚目的焦點，張忠謀的出席，也將形成此會議一個重要的話題。

張忠謀表達此行的目的，是要讓「台灣跟可信任的夥伴，建立安全又富有韌性的供應鏈。」

以張忠謀這個目標來看，日本絕對是最符合條件的合作對象，不只是台灣可信任的夥伴，而且在日本建立汽車關鍵零組件的生產據點，也會成為目前世界上既安全又有韌性的供應鏈，可以順暢地供貨給全世界的汽車產業使用。

也因為台積電在日本這個投資案，未來將扮演關鍵重要的地位與角色，我預期，在美國加強對美籍人士的管制下，未來有許多美籍人士若無法繼續在中國大陸工作，台積電海外投資案包括美國及日本，會成為吸引這些美籍人士願意轉換工作的據點，台積電可以善加利用這個人才優勢，為本身建立更長遠的競爭力做準備。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

台積電劉德音：美中兩國大力培養本土研發+製造 台灣想繼續當半導體A咖 「這四件事」得更用力！

6度出任APEC代表，張忠謀：會充分傳達台灣立場！晶片戰制裁如何突圍？教父談話洩端倪

張忠謀身價逾600億，成為「富一代」背後秘辛！祖父、父親都銀行人，家族關係圖曝光

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】