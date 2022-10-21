台積電跌到386元「還有更骨折價」 超級韭菜Joeman算命成真曝現況：要聽勸

【撰文・林依榕】

台股今（10/20）日一開盤，隨即下跌超過200點、摜破12800點，一度來到12718.07點，而護國神山台積電（2330）則一度下跌9.5元，股價最低來到386元，面臨10兆市值保衛戰。

台股近期血流成河，台積電也擋不住、股價也直直落，當初一堆人跟著搶買台積電如今成了一顆顆「套房裡的韭菜」，最慘又最大顆的韭菜之一，莫過於知名百萬YouTuber「Joeman」。曾自嘲快要拍「棺材對決」的他，今（2022）年5月就有算命師建議他「趕快賣掉（台積電），再放下去會賠更多」，沒想到現在預言成真，Joeman於10/19出席活動坦言，現在不敢打開損益試算來看，也勸誡大家「不要像我一樣，有人勸還是要聽一下」。

Joeman曾透露以股價640元買進台積電，接著一路往下攤到600元慘被套牢，金額等同快賠掉一輛價值千萬元的小牛（藍寶堅尼 Huracan），當時的他還自嘲是「超級韭菜」，但因為考慮到已經慘賠所以乾脆放著不賣。 Joeman分享買台積電的經驗。圖擷自Joeman YouTube

今（2022）年5月錄製節目訪問某間算命館時，算命師一開始還表示Joeman以後會有「百億身家」，讓他當場樂到合不攏嘴；沒想到，下一秒當Joeman進一步詢問該不該賣掉被套牢的台積電時，算命師卻馬上嚴肅警告他「趕快賣掉，再放下去會賠更多。」

而近期全球經濟不斷亮起衰退的警示燈，通膨、升息等因素夾擊，讓投資人在股市幾乎血流成河，台股今（10/20）日一開盤，隨即下跌超過200點、摜破12800點，一度來到12718.07點，護國神山台積電（2330）則一度下跌9.5元，股價來到386元。

台積電跌破400元大關，讓「超級韭菜」的Joeman再度受到關注。有網友直呼當初算命老師預言成真「真的GG了！」Joeman更語帶無奈表示，真的沒想過會到400元，而曾經開玩笑說賠到快拍「棺材對決」的他，也讓網友好奇不知道Joeman台積電賣了沒？「這樣要拍一集平價台積電（400以下）對決奢華台積電（600以上）。」 一股都沒賣的Joeman 10/13在IG吐心聲。圖擷自joemanweng Instagram

Joeman昨（10/19）日出席活動在被媒體問及此事，他嘆氣，表示當初認為不可能跌到這麼慘，卻沒想到「骨折還有更骨折價」，如今已經不敢打開損益試算來看，建議一起住「套房」的韭菜們就放著，「不然怎麼辦呢？當作嫁妝，這輩子就不賣了。」

不過虧損是否有7位數，Joeman則不願回應太多，深呼吸後表示「不方便多說，我怕我媽心情不好，但有一天（股價）會回來！還是很相信台灣科技業。」他也以自身經驗勸投資人，「不要像我一樣，有人勸還是要聽一下」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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