嚴陳莉蓮為嚴凱泰圓夢！近1500個日子如何蛻變 一雙紅色高跟鞋露端倪

【撰文・黃健誠】

鮮少在媒體前露面的裕隆集團董事長嚴陳莉蓮，繼日前出席鴻海科技日後週四(10/20)再次出席LUXGEN「新起點」發佈會，一襲黑色套裝配上鮮紅色高跟鞋，充滿氣勢進入會場，在新車旁比出象徵納智捷的L型手勢，讓來自四面八方的鏡頭一次拍個夠。

她甚至走下舞台準備離開會場時，雙手在嘴邊圍出一個圈喊出「請大家多多支持」，這讓外界難得見到向來低調的嚴陳莉蓮另一面，也是她近年在媒體前曝光的「最大尺度」，顯現出4年來堅持帶領裕隆轉型的決心。

當主持人蘇宗怡問到是否有親身試駕LUXGEN新型電動車時，嚴陳莉蓮表示，自己雖然有駕照，卻僅是坐在車裡體驗，並未親自駕駛，而原因是「我太寶貝、太呵護他了…」，這一番話代表著嚴陳莉蓮想替已逝丈夫、前裕隆集團董事長嚴凱泰延續實現品牌大夢的理想，又向前邁進了一大步。

嚴陳莉蓮鐵腕整頓 一次打掉244億巨幅虧損

自2018年嚴泰凱因食道癌病逝後，由妻子嚴陳莉蓮接下裕隆集團的董事長大位，但當時裕隆集團一度傳出銀行因長期潛藏的財務地雷，而準備抽走銀根，這讓當時剛接下經營棒的嚴陳莉蓮，開始對整頓整個裕隆集團，進行一連串的改革行動。

攤開裕隆的年報，2019年淨虧損244.65億元，嚴陳莉蓮在隔年的股東會上對此表示，虧損主因為大環境不佳，使得納智捷在兩岸銷售成績未如預期，再加上疫情對於汽車產業的衝擊，因此針對車型技術資產及應收帳款進行減損提列。

在嚴陳莉蓮的決斷之下，一次打掉相當於1.6個股本、高達244億元的巨幅虧損，也同時宣布減資36.4%，雖然當時創下成立67年以來最大的虧損紀錄，但此舉確實也全面掃除裕隆集團沉重的財務包袱，得已轉型再出發。

納智捷一度拖累裕隆 嚴陳莉蓮如何延續嚴凱泰的品牌夢？

過去，在裕隆集團所面臨的風風雨雨中，最常被詬病的就是集團旗下汽車自有品牌納智捷，甚至外界認為納智捷拖累整個裕隆集團運作，而納智捷自2009年成立起，便承載了嚴凱泰的自主品牌大夢，但卻因為設計、性能、品質乃至價格定位都常遭致外界批評，成為品牌發展的致命傷，雖然一度進軍中國與東風汽車成立東風裕隆，卻也出師不利、連連虧損，市場也一度傳出納智捷將收攤的耳語。

不過，在嚴陳莉蓮大刀闊斧地開始進行整頓之後，納智捷不但沒有收攤，更正視納智捷當時的經營困境，嚴陳莉蓮曾在股東會上表示，「自主品牌」是台灣產業轉型升級的必經之路，裕隆汽車過去經審慎評估後而投入自主品牌的發展，初期也取得一定成績，然近年來因各項主客觀因素的挑戰，自主品牌發展必須務實轉型，經過去年的整理，在開放平台新策略下，調整腳步再出發，並以務實穩健的原則持續努力，落實策略轉型的各項目標。

從嚴陳莉蓮的發言中，也看得出來她仍對納智捷寄予厚望，納智捷在經歷減資彌補虧損後再增資，財務體質也變得較為健全，並在2020年10月宣布與鴻海共同進軍電動車市場，當時也創下國內科技大廠全面跨足電動車領域的首例。

在今年9月1日時，納智捷宣布開放新車預售預售活動，想不到搶購狀況超乎預期，短短兩天就吸引超過1.5萬人下單，在10月18日至23日的第二波預售活動中，截自20日為止，同樣也吸引超過8千人下訂，可見外界對於鴻海與裕隆合作推出的電動車型相當有信心。

嚴陳莉蓮也強調，LUXGEN是台灣唯一自主汽車品牌，過去裕隆集團投入了很多資源，雖然遇到許多困難，但只要勇敢面對問題、解決問題，就可以引領LUXGEN在新能源時代重新出發。

全新的n⁷對LUXGEN而言，不只是一台新車，更代表著LUXGEN新起點的開始，象徵著裕隆集團朝數位化、開放化及新能源化發展的全新願景，裕隆集團將以LUXGEN品牌煥新為起點，將裕隆集團各事業體串聯成移動服務的生態系，為顧客創造全新的消費體驗。

從嚴凱泰在世時對台灣自主汽車品牌的堅持，到嚴陳莉蓮接班後，面臨虧損仍繼承丈夫遺志不願放棄納智捷，如今以納智捷n⁷為品牌名稱的鴻海Model C（電動休旅車）正式對外預售，也為台灣在電動車領域中立下里程碑，擁有第一個自主品牌，未來成果讓外界值得拭目以待。

本文授權自今周刊，原文見此。

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