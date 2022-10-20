曾笑黑手出身 馬志玲5次關鍵購併、讓馬家從「無產階級」躋身富比士大富豪

【撰文・林韋伶】

「他（馬志玲）一路走來就是一個標準的、殷實的創業家。」一位金融高層這樣形容他眼中的元大集團創辦人馬志玲。

馬志玲所創辦的元大集團是少數靠著證券業，透過精準、果決的併購眼光攻入金控業的案例。2000年以來，克服各種難關，陸續併購京華證券、復華金控、寶來證券、美商紐約人壽以及大眾銀行，經過5次關鍵併購，集團版圖跳躍式擴張。

與太太兒子合力、將公司從營收30億拉到300億

「從過去一年只有30億元、50億元營收的一家公司，在太太杜麗莊與兩個兒子馬維建、馬維辰共同努力下，一路擴張到一年可以賺200億元到300億元，是證券業界中很不容易的案例。」一位金融高層認為，元大集團近年的營運擴張動能是大家有目共睹。

事實上，當馬志玲的父親，也就是京劇名伶馬繼良剛開始到台灣來時，幾乎可說是一無所有，一直到1962年台灣證交所開張後，馬繼良因為投入股市頗有斬獲，開始投入建材事業。

而成績優異的馬志玲，一路上先後考取建國中學、台大商學系，在畢業後則陪在父親身旁經營家族建材行，因此常笑稱自己「出身黑手」，後續更入主台灣煉鐵公司和新竹玻璃製造廠。

從公司股權到接班隊形，馬家早已完成布局

馬志玲其實相當有遠見，一位金融高層分析，他對集團的股權規劃做得很早且好，「綜觀目前檯面上幾大私人金控，除了國泰金跟富邦金之外，大概就屬元大金股權最穩定、集中，其他金控的股權都較少且分散，這就是馬志玲有遠見的地方」。

從公司股權到接班隊形，馬家早已完成布局，由馬維建、馬維辰兄弟接班，去年底分別回鍋元大集團，擔任元大金與旗下子公司董事。

從無產階級到台灣第14大富豪、推升元大金市值2400億

馬家從當初來到台灣的無產階級，到了2022年，馬志玲在「富比士」富豪榜上已是台灣排名第14名的大富豪，元大金市值則達2,400億，排行台灣第9大金控。

旗下元大證券更市長期佔據台灣證券業市佔第一的寶座，集團事業版圖還包括總管理資產超過8145億元的元大投信，還有元大銀行、元大期貨、元大建設，以及元大文教基金會等。

曾叱吒一時的金融圈巨擘，在歷經牢獄之災與失智後，晚年多在家休養，在18日離世後也宣告了他傳奇人生就此落幕。

本文授權自今周刊，原文見此。

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