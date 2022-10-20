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做不到這點 你這輩子只能當青貧族！巴菲特點出一般人「最大錯誤」

聯合新聞網／ 今周刊
國內「青貧族」問題逐漸加劇，巴菲特點出，「沒有養成正確儲蓄的習慣」是一般人的最大錯誤。示意圖／ingimage
國內「青貧族」問題逐漸加劇，巴菲特點出，「沒有養成正確儲蓄的習慣」是一般人的最大錯誤。示意圖／ingimage

【撰文・翁申霖 整理】

國內「青貧族」問題逐漸加劇，根據人力銀行2021年調查，39歲以下青年平均存款僅有13.3萬元，甚至有近2成的人沒有存款；時間拉近到今年的調查，結果顯示，39歲以下有超過2成青年沒有存款，讓「零存族」比例又破紀錄，甚至有36.3％屬於「出現財務赤字」的狀況。存錢的重要性人人都知道，但為什麼多數人存錢是困難的？

大多數人之所以存不到錢，背後原因在於，做不到「領薪先存錢再消費」這件事。許多人都會在發薪日當天，選擇清空購物車裡的商品，心中想著「好不容易熬到發薪日，要好好犒賞自己一下，若到月底有剩的錢再存起來」，結果通常會是如何？

如此的消費模式，往往到了月底不僅沒存到錢，甚至還出現透支的情況，下個月的錢再拿去繳卡費，開啟了無限惡性循環。根據「市場觀察（MarketWatch）」報導，「股神」巴菲特（Warren Buffett）過去在一場對大學生的演講時就提到，「一般來說，在積重難返之前，習慣都自然養成，令人渾然不知」，直指多數行為是習慣使然所導致。

巴菲特也點出，「沒有養成正確儲蓄的習慣」是一般人最大的錯誤，他認為，要趁年輕時就養成儲蓄習慣，「能簡單養成習慣的方式，就是讓它自動化」，舉例來說，可以設定薪資自動轉帳，定期把一部分的錢存到儲蓄和退休帳戶，不去動用這筆錢，隨著職涯發展等，每年檢視自己的財務狀況，試著增加定期存款的金額。

從基本原則上來看，巴菲特表示，一定要先存錢，盡可能存多一點，接著才允許自己花錢，「別把花完的錢存下來，而是花存完剩下的錢」。在消費方面，巴菲特一向走省錢路線，他有句名言這麼說，「無論是襪子還是股票，我都喜歡在打折時買品質好的。你付的代價是價格，你得到的是價值」。為了不讓付出的代價無法匹配價值，他建議可透過購買折扣商品來節省開支。

成功儲蓄的黃金公式：薪水－存款－必要支出＝可動用的錢

巴菲特指出，別把花完的錢存下來，而是花存完後剩下的錢。示意圖／ingimage
巴菲特指出，別把花完的錢存下來，而是花存完後剩下的錢。示意圖／ingimage

根據CNBC報導，美國一名理財部落客Steve Adcock也以自己家族為例，提到父親在早年只是一位靠薪水過活的月光族，但幸運的是，他的爸爸後來發現到家族一直以來的理財壞習慣，開始有意識地改變生活方式，並同時教會Steve Adcock儲蓄和投資的重要性，才扭轉家庭生活開銷。此外，Steve Adcock強調，信用卡債務會破壞財務穩定，「卡債是所有債務類別中最糟的一種」。

想要改善一直以來存不了錢的狀況，不妨從以下3點開始做起：

1.算出每月必要花費項目有哪些：如房租、水電費、貸款、電話費等。

2.檢視以前過高的花費項目：仔細想想這些花費都是必需的嗎？

3.實際可以存下的錢：薪資扣掉必要花費再減去飲食費用，就是實際可以存下來的錢。

一旦養成了正確儲蓄的習慣，不再為月底、失業煩惱，還能有餘裕能規劃投資的資金以及緊急預備金，讓人生有更多的選擇權。

本文授權自今周刊，原文見此

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