亞洲第1家無人旅館！3年租40家旅館 敦謙挑戰旅宿王…手機當房卡攻年輕客

【撰文‧梁任瑋】

當全台飯店業者大喊缺工之際，敦謙國際卻可以不斷逆勢擴張版圖，它要如何利用智能化，顛覆旅館業？

因防疫封鎖兩年多的國境終於開放，原本提供入境者隔離的「防疫旅館」正式退場，恢復一般經營。

過去被稱為「海嘯第一排」的旅館業，正面臨大洗牌。近一年來，積極在全台攻城掠地的智能旅店系統敦謙國際，更加快腳步擴大市占率，預估今年底在海內外將衝至4100間房，可望成為全台最大旅館業者。

敦謙只花不到3年的時間，將房間規模從63間擴充成3200間，以每月平均增加兩家旅館的速度擴張，而近一年的旋風式成長，引起旅館業界側目。

若以房間數排名，連麗寶集團旗下的福容飯店規模，只能排在敦謙之後，讓人好奇它是如何在疫情期間突圍。

目前敦謙集團旗下共有14個不同品牌、合計44家旅館，其中有40家是在2020年2月疫情爆發後，才陸續加入，並由敦謙承租；當中最知名的就是原陽明山中國麗緻大飯店（已更名為雀客藏居台北陽明山溫泉飯店），也換了招牌加入麾下，其餘洽談中的還有7、8家，若順利的話，今年底可望再增加8、9百間房。

「這一波防疫旅館退場，是我們再次躍進的機會。」一路主導公司擴張的敦謙創辦人兼執行長吳秉庭指出，不論是老旅館面臨世代交替、二代不想經營，或是單打獨鬥的小旅館，無力更新訂房系統或導入智能服務，興起退出市場的念頭，都是敦謙的潛在接手目標，「在全球疫後旅宿復甦的時刻，我們希望透過智能技術，發起一場旅宿業經營技術的升級戰。」

建立流程 3周內接手經營

「Sam（吳秉庭英文名字）的戰鬥力很強。」敦謙一位高階主管透露，吳秉庭在公司成立一支開發部隊，專門物色旅館品牌，小到只有7間房的民宿，大到公部門BOT（興建營運移轉）案，也願意嘗試，因為已建立標準作業流程，只要雙方完成簽約，即可在3周內換上新招牌、重新營業。

吳秉庭則說，敦謙從不走「高、大、上」路線，快捷、年輕仍是目標客群，因此多鎖定交通便利的都市型旅館，為優先洽談對象，房間數多寡並非考量重點。

事實上，敦謙在7年前由葉維迪、吳秉庭兩人創辦，當時以「鵲絲旅店」品牌在台中逢甲商圈成立，訴求入住飯店不需要排隊等待，旅客透過「自助機台」登記，5分鐘即可入住；此外，它推出房務機器人、手機當房卡等新創技術，希望透過「全亞洲第一家無人旅館」的特色，快速複製到全台各地。

「創業前5年，我們幾乎被全台創投拒絕。」吳秉庭透露，創業初期光是研發技術，就燒掉很多錢，更慘的是，「當時大家都把我們當成笑話，沒有人看好智能旅館可以在台灣成功。」

2020年第一季，疫情爆發重創旅館業，鵲絲旅店也面臨觀光客一夕歸零，住房率從80％掉至8％的窘境。為了勉強維持最低的營業額，鵲絲加入防疫旅館行列，沒想到原本被視為沒溫度的「送餐機器人」，以及自助登記入住的機台，竟派上用場，代替員工成為防疫旅館的得力幫手，也成為敦謙被外界關注的契機。

自創雀客旅店品牌的王品集團創辦人戴勝益之子戴東杰，當時就驚豔敦謙的智能技術。目前擔任敦謙掌門人（CEO）的他說，八年前他跨足旅館業時發現，來自雲端平台與自營式個性旅店，帶來的威脅不容小覷，而智能旅店將是一條必須要走的路。

也正是在2020年戴、吳雙方進行合作後不久，遇上基隆顏家後代、合眾建經常務董事顏志光，相挺挹注資源，加快了敦謙擴大版圖的速度，造就如今3200個房間的驚人數字。

獲投資人挹注 布局日本市場

有了兩大投資人提供人脈、資源，今年九月敦謙首度跨足海外，與日本和歌山縣政府簽下合作協定，近期將在和歌山縣設立公司，把智能技術輸出到日本，成為日本旅館業面對缺工問題的可能解方之一。在海內外快速擴張下，「我們自詡成為台灣第一家進入全球前3百強的智能旅館集團。」吳秉庭頗具企圖地表示。

不過，在短時間內承租數量龐大的旅館，外界也開始質疑，光是租金成本就可能足以拖垮營運獲利？

對此，吳秉庭樂觀表示，「旅館業景氣再差，不會比三級警戒時只有8％住房率更差。」他對於疫後觀光業景氣復甦，持正面態度，相信壓抑多年的報復性旅遊需求，即將爆發。他強調，敦謙在谷底階段拚命擴充，就是為了等待這個時機到來。

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