連15年登巴黎時裝周 夏姿傳奇揭密！70歲「王太」人脈深不可測 連愛馬仕、浪凡都推薦

【撰文‧黃阡阡】

台灣時裝品牌夏姿，不僅連續15年登上巴黎時裝周，也是兩岸三地中，唯一打進法國高級時裝公會的會員。而造就夏姿超過40年蛻變與成長的關鍵，除了營運、設計各自獨立，更源自不同世代的衝撞與包容。

這個台灣品牌，締造了連續15年登上法國巴黎時裝周的紀錄，讓國際看到華人精品服飾之美！

「要做一個國際品牌，還要做一個百年品牌，我很堅持站上巴黎時裝周這個舞台上，你是不能下來的！」剛做完巴黎時裝周的2023年春夏大秀，夏姿．陳（SHIATZY CHEN）創辦人王陳彩霞直言，她的夢想還沒有完成，希望世界上的每個大城市都要有夏姿。

出生於彰化的王陳彩霞白手起家，早年從布莊店的學徒做起，1978年決定北上成立夏姿，不僅在台北闖出名堂，更一步步走向世界，至今在巴黎、東京、大阪、北京、上海等地共有71家門市。

熟悉精品時裝的人士推估，夏姿疫情前年營業額大約有7千萬美元（約新台幣22億元）的規模，放眼台灣，極少見橫跨超過40年的國際時裝品牌。

連登巴黎時裝周 代價不菲

業界人稱「王太」的王陳彩霞，在結束巴黎時裝周的大秀後接受《今周刊》專訪，個子小小的王太講話不快，也不善言詞，但談到夏姿，王太相當堅持，「從十五年前站上巴黎時裝周，就不打算下來。」這是她對於夏姿的期盼，也是她身為創辦人的使命。

巴黎時裝周是時尚產業的最高殿堂，2008年夏姿首度登上巴黎時裝周，雖然不是台灣第一人，卻是唯一連續十五年從未缺席的華人品牌。王太還透過時尚圈廣闊的人脈，隔年取得愛馬仕與浪凡的推薦，讓夏姿成功打進法國高級時裝公會，至今大中華區還沒有第二個品牌正式入會。

夏姿在國際時尚圈搶下一席之地，這個代價相當昂貴。從營運的角度來看，坐在一旁的王太小兒子、夏姿執行長王子瑋不諱言，「巴黎時裝周是件很花錢的事，一年兩次的巴黎時裝周，夏姿至少要抓1百萬歐元（逾新台幣3千萬元）的預算。」

為了每年在巴黎時裝周風光亮相，昂貴的預算卻難帶來實質效應，主要是夏姿在全球有自營門市，買手取得的價差小，上門的機會不多，這也是為什麼這麼多年來，偶有兩岸三地的新銳設計師登上巴黎時裝周，卻少有亞洲品牌能在巴黎時裝周堅持下去。

即使如此，王子瑋深知巴黎時裝周對於夏姿與王太而言，不是說不去就不去這麼簡單，相對地，在營運上就得靠他「看頭看尾」，夏姿才能長年維持穩定成長。

「營業講的是數字，設計講感覺，爭執是一定會有的，但最後還是會有一致的決定。」王陳彩霞不諱言，光從巴黎時裝周的例子就不難發現，藝術家性格的王太與數字導向的王子瑋，個性南轅北轍，即使每件小事兩人都能拌嘴，但凡設計相關的還是以王太的意見為主，涉及營運即使王太有不同想法，最終也尊重王子瑋的決議。

而這樣設計、營運各自獨立的運作方式，不僅是兩人異中求同相處之道，更是夏姿這幾年能夠屹立不搖的關鍵。

未來展店重心 放眼中國

先從夏姿的營運概況來看，2000年管理背景的小兒子王子瑋加入夏姿團隊後，開始進入海外擴張期，數字導向的王子瑋每晚10點半，準時核對全球營運報表，夏姿這20年營運，當然有起有落，但不至於大起大落，和王子瑋收店與展店的「快、狠、準」策略有關。

舉例來說，2003年夏姿進入中國市場後，也曾在一線、二線城市積極展店，2010年前後的全盛時期高達30多間門市，但因為各地租金與消費力不同，夏姿中國的各門市表現不一，王子瑋當時就拍板決定，「只要虧錢的店，就不需要再續約。」果決停損，目前夏姿在中國只維持20多家門市的規模。

「2003年夏姿就在上海開店，直到去年，夏姿在中國的業績創下新高，可以說是一個市場（中國）救了其他市場。」這段疫情被王子瑋形容為「夏姿最痛苦的3年。」全球年營業額與疫情前相比跌落兩成，所幸中國市場異軍突起，二、三線城市的消費力，經過十年也跟著起來了，甚至夏姿推出每件40萬至50萬元的限量古董衣，在中國市場也一搶而空。

眼看中國內需消費力成長，夏姿今年在南京、煙波等二線城市加碼展店，未來每年預計以4、5間門市的速度擴張。

王子瑋透露，疫情前夏姿有在倫敦展店的計畫，但目前歐洲前景不明，倫敦展店計畫先喊卡，尤其以倫敦展店所需的兩百萬英鎊（逾新台幣7千萬元），在中國能開10間店，「若是說疫後策略，夏姿將以中國為下一個重心，布局全球則是長期目標。」

設計上，夏姿也不斷再進化。「品牌要像活水，不能像死水。」王陳彩霞認為，一個品牌要有自己的DNA，但在確立自己的品牌精神後，要不斷地把每個時代的流行元素加入，這樣做品牌比較容易成功。

雖然年過70的她仍在第一線操刀，但一個走過數十年的品牌，要不間斷地加入流行元素，靠的可不是王太一人。她堅持，夏姿的設計團隊必須有老、中、青三代，王陳彩霞笑稱自己代表的是老的那一代，但這樣的配置才能從發想、選布料到剪裁等不同環節，真正激盪出不同世代對於設計的詮釋。

「我每年都會帶隊去歐洲選布料，到了當地也是分為老中青三代去選布，」王陳彩霞透露，在這個行業裡，買對料子基本上成功一半，但「選布料」也不是她一人說了算，像是七月王太才帶隊到巴黎布料展，為期三天的差旅，老中青兩兩一組分頭進行，最終再把各自撿回來的布料，討論出一個方向。

如果遇到意見僵持不下的時候怎麼辦？「很簡單，投票啊！」王陳彩霞不假思索地說，「設計師都很有主見，他們才不會看在我的面子投我，有的時候是我贏，有的時候是別人贏……，」透過這個機制，老中青的設計師都有機會脫穎而出，除了讓夏姿有源源不絕的創新能量，設計師也能從選布料開始就有獨當一面的訓練。

不只如此，這幾年不少的跨界合作，也讓外界看到夏姿的新嘗試。繼一八與迪士尼攜手合作後，去年再攜手台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬，以結合畫作的方式推出春夏系列作品。王陳彩霞眼中，這樣的合作主要是希望讓更多人認識夏姿，「夏姿既要重視老客人，也要培養潛在新客人的加入，這樣的合作還將繼續。」

「夏姿是台灣少數走出國際的品牌，以中國風的經典刺繡加上不斷改良的設計，受到一票粉絲的青睞。」桃園大遠百店長江天佐觀察，今年初夏姿在桃園大遠百設櫃，無論在品牌力與櫃位實際業績來看，夏姿一如預期的表現，確實是國際級的時裝品牌。

夢想：每個大城市都有夏姿

走過疫情，夏姿也在拚復甦。除了持續在國際舞台上發光發熱，王子瑋透露，夏姿還有做子品牌的計畫，希望透過不一樣的品牌線，培養年齡層更低的顧客，而展店計畫則是短期內以中國為中心，長期還是放眼國際。

「倫敦的店還是要開，只是沒有那麼快⋯…。」世界上每個大城市都要有夏姿的夢想還沒達成，語氣中，儘管王陳彩霞不免帶有遺憾，但她依舊尊重王子瑋的展店計畫。

在這對母子各掌設計、營運分進合擊下，這個超過40年的台灣時裝品牌，正一步步在國際舞台闖出一片新天地。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1348期)

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