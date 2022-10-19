為何鴻海、台達電都搶灘美 爭奪4300億美元商機？ 原因是拜登做「這件事」：為台廠大開綠燈

【撰文‧王子承】

隨著美國總統拜登8月正式簽署補助金額達4300億美元的《降低通膨法案》，全面補助電動車、儲能、寬頻基礎建設，這也讓台灣資通訊業者看到新機會，齊聚北美市場。

近一個多月以來，鄭嘉仁頻繁往返美國東、西岸洽談業務，作為台達電樓宇自動化事業群安防自動化解決方案事業處處長，他掌握的業務金額雖不算是台達電的營收要角，但眼前能夠看到的「美國商機」卻十分明確，「美國總統拜登才剛簽過法案，我們的機會出現了，看起來明年狀況會不錯。」

貿協組電動車A咖艦隊 直搗三大車廠底特律總部

鄭嘉仁口中說的，正是拜登在今年8月正式簽署、預算規模達4300億美元的《降低通膨法案》，內容包括補助民眾購買電動車、安裝太陽能及儲能系統，甚至就連幫建築物節能，都能領取最高達三成的稅收減免。而以上這些產品，台灣電源供應器龍頭台達電，早已鴨子划水布局許久。

於是在10月上旬，中華民國對外貿易發展協會（以下簡稱貿協）於美國華盛頓舉辦的「台灣形象展」上，台達電主打「節能」，將充電樁、樓宇自動化系統等解決方案，一字排開展出。

台達電美洲區總經理黃彥文隨後更直飛底特律，為台達電與通用汽車合作的充電樁活動站台，「今年台達電的美國市場營收，有望成長兩成。」他樂觀表示。

在本次的「台灣形象展」當中，並非只是單一業者的火力展示，貿協這次可說是把台灣部分電動車供應鏈搬到華盛頓。除了光寶、群創、技嘉等資通訊大廠，電子五哥之首鴻海，甚至從台灣運來高階旗艦電動車Model E，而iPhone代工二哥和碩，則展出整合多螢幕的電動車智慧座艙系統，在在都是為了進攻美國電動車市場。

這次貿協亦安排數十家廠商，組成電動車訪問團，直搗通用、斯泰蘭蒂斯（Stellantis）、福特三大傳統車廠的底特律總部，也拜訪了兩家美國新創車廠。據了解已有數家台廠與參訪的車廠簽下合作協議，準備下一階段的計畫。

這次貿協領軍「打群架」出擊，無論實際成果或業者企圖心，都展現今非昔比的強度。對此，某車用零組件業者坦言，前後差異的關鍵就在「美國政策」，他表示，過去的車用零組件台廠，難免要與中資企業比價，但「現在美國有限制，中國製產品在美國沒有競爭力！」美國市場空間因此大開。

再者，《降低通膨法案》規定，電動車得在美國組裝，或是零組件一定比率來自美國，才能獲得每輛最高7500美元補助，讓已在北美市場布局多時的台廠看見新商機。和碩第八事業群（車用）總經理賴哲彥指出：「美國車廠現在都會問，你們有沒有工廠在美國？如果沒有，何時來設？」

全球代工龍頭鴻海，腳步就十分迅速，除了透過併購，在俄亥俄州擁有電動車組裝基地，今年更是與新創Lordstown在密西根州底特律，成立汽車設計中心、主攻北美車廠客戶。據了解，鴻海計畫在威斯康辛州廠設置電池模組生產線，要挑戰供應美國現在最缺的「電池」，這一切都與拜登的新政策息息相關。

和碩目前在北美市場倚靠墨西哥廠區供貨，預估年底廠區員工將達千人規模，並正在美國找尋製造基地，符合拜登新規。若加上在德州買廠的台達電，以及陸續在墨西哥擴廠布局車用領域的英業達、緯創，北美市場如今儼然為電子五哥、電動車供應鏈最新兵家必爭之地。

網通大廠打入美國供應鏈 持續強攻地方轉單商機

不只電動車供應鏈，其實，台灣網通大廠對美國基礎建設商機，也已有所斬獲。10月4日，台灣IC設計龍頭聯發科，宣布旗下達發科技成功搶進美國市場。據了解，達發科技正是打入美國固網業者Lumen的光纖固網IC供應鏈。

過去北美寬頻市場相當封閉，主要晶片由博通提供，設備則以美系業者找中國業者貼牌為主，讓台廠很難敲門。但隨著去年拜登推出《基礎建設法案》，且明令政府單位「五年內要換掉中國網通設備」，一名業界人士指出，種種政策已讓晶片廠達發，以及網通設備商智邦、合勤控等，陸續吃到地方性營運商的轉單商機。

不過業者也坦言，美國土地並不貴，貴的反而是勞力成本，雖然相對封閉的車用、寬頻市場，需要「在地人」輔助才有打入機會，但美國勞動法規頗為嚴苛，台廠雇用美國當地人員，仍持審慎態度。

美國基建商機同步存在著挑戰，但在台美關係邁向「史上最佳」的同時，從一趟貿協率隊的台灣電子業A咖美國行，已能感受到美國基建商機，絕非紙上談兵。

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