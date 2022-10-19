擁逾5億財富、外交場合說錯妻國籍！32年前赴日教英文 如今成英新財相

【撰文・林信男】

時間回到1990年，當時24歲、來自英國的傑瑞米．杭特（Jeremy Hunt），首次踏上日本土地，除學習日文之外，也在當地教英文，並陸續住過京都、長崎、東京等地，前前後後在日本待了2年，才返回英國。

如今，這個當年在日本各地遊學、教英文的英國男孩，成為近期討論度最高的政治人物。在英國前財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng），因祭出大規模減稅計畫，引發金融市場混亂，慘遭首相特拉斯（Liz Truss）開除後，此一被視為燙手山芋的遺缺，已由杭特正式接手。

1966年，出生於倫敦薩里郡（Surrey）的杭特，在就讀牛津大學期間，便積極參與政治活動，曾擔任該校保守黨協會主席。

以優異成績畢業的他，並未立刻跨入政壇，而是選擇前往日本遊學，並在當地從事英語教學工作，回到英國後，便與他人共同創業，成立名為Hotcourses的教育諮詢公司，在經營事業之餘，還創辦一個專責協助非洲愛滋病孤兒的慈善機構，且他迄今仍在該機構的運作中，扮演要角。

當年投身創業 一場併購讓他成了英國政壇富豪

5年前，Hotcourses被澳洲教育服務業者IDP Education收購，外媒以當時杭特持有的股權估算，稱他因這筆交易，賺進1400萬英鎊（約合新台幣逾5億元），使他成為英國政壇富豪之一。

創業出身的杭特，於2005年，當選薩里郡議員，而讓他在政壇地位大幅躍升的關鍵，是2010年，時任保守黨黨魁的卡麥隆（David Cameron）與自由民主黨黨魁克萊格（Nick Clegg），組成聯合政府，杭特被延攬加入內閣團隊，擔任文化、奧運、媒體暨體育大臣一職。

當時，為籌辦2012倫敦奧運，杭特與時任倫敦市長的強生（Boris Johnson）密切合作，且陸續在卡麥隆、梅伊（Theresa May）擔任英國首相期間，擔綱衛生大臣、外交大臣等要職。 杭特與妻子露西亞（Lucia Guo）。圖擷自Jeremy Hunt Facebook

以外交大臣身分訪中 「中國女婿」竟誤稱妻子是日本人

然而，仕途順遂的杭特，卻在2018年接任外交大臣、首度出訪中國時，搞出極為尷尬的場面。

杭特的妻子來自陝西省西安市，原本可用「中國女婿」身分，向中方表達友好態度的杭特，卻在與中國外交部長王毅會面時，說自己的妻子「是日本人」。

雖然他立刻發現自己口誤，並澄清，「我妻子是中國人。對不起，這（誤稱妻子國籍為日本）是個可怕的錯誤。」然而，該事件卻成了杭特本次訪中，最受矚目的消息；主因在於，杭特當時的任務，是在英國脫歐前，強化英國和中國之間的貿易關係，但他的口誤，卻可能挑起中日關係的敏感神經。

杭特「口誤事件」發生後，BBC刊登一篇報導，深入解釋為何杭特的口誤，是個「嚴重錯誤」（bad mistake），文中特別提到，老一輩中國人，基於戰爭、領土爭端等因素，普遍抱持反日情緒，報導稱，「若想討好中國政府，把中國和其他國家混為一談，是很糟糕的。而在所有容易混淆的國家中，日本恐怕是最糟的。」

非特拉斯「自己人」 杭特能安撫黨內反對派？

在梅伊因脫歐問題承受各方壓力，黯然下台後，除強生外，杭特也有意角逐首相大位，但最後仍不敵強生。今年7月，上任以來頻傳爭議的強生請辭，特拉斯與前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak），競爭保守黨黨魁期間（英國首相由執政黨黨魁出任），杭特則是蘇納克的堅定支持者。

外界解讀，特拉斯讓「非自己人」的杭特接替夸騰、出任財政大臣，看重的，不只是杭特的政治歷練，也有安撫黨內反對派的意圖。

本周一（17日），杭特一如外界預期，宣布撤銷讓執政黨陷入危機的大規模減稅計畫，包括所得稅基本稅率從20%降至19%、調降股息稅率、向遊客退還增值稅，以及凍結酒精稅稅率等措施，都被取消；據估計，此舉可望為英國國庫，帶來每年320億英鎊的收入。

杭特透過聲明表示，「政府的核心責任，是執行穩定經濟的必要措施。」他也強調，沒有政府能夠控制市場，但「每個政府都要確保公共財政的可持續性，而這正是影響市場行為的諸多因素之一。」

一度遠離權力核心的杭特，這回臨危授命，再次成為執政團隊關鍵成員，即使輿論認為，由「老面孔」杭特擔任財政大臣，有助安定市場情緒，但保守黨內對特拉斯的不滿、岌岌可危的英國經濟，能否在杭特出馬後，出現轉機，仍在未定之天。

本文授權自今周刊，原文見此。

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