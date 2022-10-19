美中經濟脫鉤加速進行 去中國化的新產業革命帶來新機遇！謝金河：台積電只會更強

【撰文・謝金河】

繼晶片戰爭之後，美中經濟脫鉤的戲碼正加速進行中，最具代表性的是財政部長葉倫提出的Friend Shoring，中文翻譯成「友岸外包」！簡單來說就是要把供應鏈放在友善的國家生產；葉倫警告將對破壞經濟秩序的國家採取強硬措施，暗指中國。

另一個是拜登總統的Cancer Moonshooting，指的是癌症登月計劃，這個登月計劃遙指1960年代美蘇競相發展太空登月計劃，美國後來超車蘇聯。這次的登月計劃指的是生技產業的自主研發，美國要把學名藥，生物製劑的產業重回美國生產，美國把發展生技產業當成1960年代的太空競賽，這對生技產業可能是一場新的產業革命。

上個月，我到宜蘭參訪邦特，過去邦特以洗腎導管為主，現在切入微創導管，毛利率更高。為了迎接美國去中國化的新產業革命，邦特在宜蘭科技園區蓋新廠，規模比現在大兩倍，這是擴增產能，準備迎接來自美國的新訂單。

這次晶片戰爭，短期是很大的利空，尤其是終端產品全在中國市場的受害最大，但是以物質不滅定律來看，像蘋果不用長江存儲的快閃記憶體，可能是別家得利。這次美國徹底封殺中國晶片廠，很可能使中國正在興建中的29座半導體進度延宕，反而紓解產能過剩的壓力，說不定成熟製程晶片得救。

而台積電的先進製程技術更是沒有競爭者可以取代，人類的創新只會不斷向前奔馳，不會向後退，未來的台積電只會更強。一家重量級企業負責人告訴我，他已經交代公司財務部門，把資金備好，等到一個相對低點，全部押注台積電，他說他有生之年，從來沒有看過如此便宜的台積電！

葉倫的供應鏈移轉正加快推進中，拜登的癌症登月計劃可能也是台灣生技產業的新機遇。危機與轉機常在一個轉念之間！

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

「我賣日子，不賣茶」他用廣告人思維經營，6年總統府外交送禮、木村拓哉妻女都愛他家茶包

「手上有多少錢，最少要留一半！」陳美鳳只買房不買股票…66歲擁破億身價，她自揭背後秘訣

友達前總座 圓一個30年的產業自主夢 一家虧八年棘手公司 陳來助為何敢接掌

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】