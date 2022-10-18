英長年未認真看台 為何特拉斯說2次「要確保台有自衛能力」？ 72年來中英關係大轉向

【撰文・劉煥彥】

在國際上大力支持台灣的，從美國、日本，如今英國也加入這個行列？

英國新首相特拉斯（Liz Truss）9月接受美國CNN專訪時表示，絕不能讓俄羅斯侵略烏克蘭的教訓在亞洲重演，因此英國「連同所有盟邦，需要確保台灣有能力保衛自己，這點非常重要」。好巧不巧，今年6月特拉斯在英國前政府的外交大臣任內，也公開提出類似的說法。

英國是1949年10月中共建政後，第一個給予外交承認的西方大國，但在前首相強森（Boris Johnson）執政期間，英國對中國的長年友好態度已經大轉彎，愈來愈提防北京。

有英國國籍的牛津大學國際關係博士，也是政經主題作家的汪浩認為，2020年夏天起北京開始實施嚴格的港區國安法，讓英國認為北京打破了1984年中英聯合聲明中，對香港社會、經濟制度和生活方式50年不變的承諾，導致了後續一連串緊縮對中政策的變化。

汪浩也認為，在英國政府對台灣態度漸趨友善的背景下，台英關係從貿易、投資到教育文化，都有機會進一步提升。

特拉斯在公開說法上，對台灣重視「可說前所未有」

汪浩在昨（16）日播出、由財信傳媒董事長謝金河主持的「數字台灣」節目中表示，他在牛津大學的博士論文就是探討1950年代英國對台灣的政策，因此非常了解英國對台政策立場。就他了解，若用英文來說，傳統上英國是把台灣write off（可以說置之不理）。

但近幾年，英國對台及對中政策都有很大變化，至少在特拉斯公開說法上，對台灣的重視「可說是前所未有」。

「自由世界需確保台灣能保衛自己，並確保台海和平」

9月初才上任首相的特拉斯，月底接受CNN專訪時，主持人提問英國是否願意與美國一樣，在中國武力犯台時以軍事手段保衛台灣時，她說「我一直明白表明，我們所有盟邦都需要確保台灣有能力保衛自己」。

「我們要從烏克蘭學到教訓，因為自由世界就是沒有及早阻止俄羅斯入侵，做得不夠多，讓普丁有信心開啟了這場令人髮指的戰爭，我們不能坐視在世界其他地方發生這種情況。」

巧合的是，今年6月特拉斯在英國外相任內，接受Times Radio廣播電台訪問時也提到，「烏克蘭無法好好保衛自己，讓它成為俄羅斯的目標。我們身為自由世界，需要確保台灣有能力保衛自己，並持續確保台灣海峽的和平，這些是我們正在與盟邦討論及研究的事情」。

9月中特拉斯會見訪英的日本首相岸田文雄。圖擷自特拉斯 推特

「英國以為，中國會實施一國兩治，讓香港50年不變」

汪浩在節目中也指出，英國對台政策改變同時，對中國政策也有很大變化，「中間最關鍵的就是中國對香港的政策，原來英國以為簽了中英聯合聲明，中國會遵守、真正實施一國兩治，讓香港問題50年不變」。

「但2019年的反送中運動後，中國在香港實施了非常嚴厲的國安法，造成香港人大量外流、移民。在這兩三年，英國吸收了各種各樣的香港人（移民），英國對香港移民表示歡迎。」

「由於中國在全世界，特別是在亞太地區的戰狼外交，英國要重返亞太，英國也要與美國攜手維持國際秩序穩定，英國在這方面態度就變得比較積極。」

若特拉斯未能搞好英國經濟，恐成為短命政權

不過，曾旅居英國15年的國防安全研究院助理研究員，也是倫敦政經學院（LSE）國際關係博士的鍾志東提醒，特拉斯政府才上台，就因為財政政策混亂造成英鎊重貶，金融市場也大混亂。若特拉斯未能儘快搞好英國經濟，不能排除她恐難逃短命政府的命運。

「她假如在經濟上，沒辦法有很具體的迴轉，沒有在短期有立竿見影的改善，甚至是給英國老百姓看得到的願景或希望，那可能（執政黨）內部的人就會要她下台。」

英海軍一把手：台海是國際水域 維持台海自由航行重要

去年9月英國海軍參謀長拉達金上將（Tony Radakin）在倫敦接受日本經濟新聞專訪時表示，英國派伊莉莎白女王號航艦打擊群來亞洲，以及將常駐兩艘巡邏艦在東亞，「都是要（確保）自由而開放的印太（Indo-Pacific），也是要（確保有）以規則為基礎的（國際）秩序。英國與其他（聯合國海洋法公約）簽約國一樣，對這個立場很明確」。

被問及台灣海峽時，拉達金表示，台海很清楚「是自由而開放的印太的一環」，「台灣海峽明顯就是國際水域，是不同國家都可以使用的水路」。這位英國海軍的最高軍職指揮官並未特別提到中國對台灣的威脅，但強調維持台灣海峽的自由航行很重要。

另外，今年9月英國首相特拉斯在CNN專訪提及要確保台灣的自衛能力後，我國外交部表達歡迎與誠摯感謝。

外交部指出，台英兩國共享民主、自由、人權、法治等核心價值，在國際地緣政治劇烈變化的關鍵時刻，台灣將持續與英國等全球理念相近國家深化合作，共同對抗威權主義的擴張與脅迫，「並與世界各國共同維護以規則為基礎的國際秩序，以及自由、開放、繁榮的印太地區」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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