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一場致災豪雨 候選人跑場從衣服到鞋子都學問！「勘災政治學」合格與否看這點

聯合新聞網／ 今周刊
尼莎颱風降下豪大雨，適逢競選階段，各政治人物紛紛「衝現場」勘災，期盼博得愛民、會做事的好形象。圖／資料照
尼莎颱風降下豪大雨，適逢競選階段，各政治人物紛紛「衝現場」勘災，期盼博得愛民、會做事的好形象。圖／資料照

【撰文・蕭婷方】

台灣天災頻仍，釀災的當下都在在考驗執政者緊急處置能力。今年選情冷、人民厭惡政治口水，「會做事」才會受愛戴的社會氛圍下，颱風大雨「衝現場」的大學問，更成各參選人爭取人民熱淚、愛戴的關鍵藝術。

提及勘災政治學，馬英九政府時代爆發88風災，中央反應慢半拍，時任總統的他向災民說「我這不是來了嗎？」；而時任行政院秘書長薛香川也說「拜託！父親節去外面吃個飯，過分嗎？」都挨轟冷血無情。

勘災處理不好，招致罵名，若處理得好，危機反是展現自己執政能力的最佳舞台。民國77年時任宜蘭縣長陳定南泡在水深及腰的泥水中，淡定地拿著筆記記錄應改進事項，堪稱經典。

近年，新北市長侯友宜，坐鎮復興空難現場擊破防水門，讓大型機具進場；副總統賴清德任台南市長任內，維冠大樓倒塌後，堅守現場、甚至穿破球鞋，各界盛讚。

疫情衝擊、政治冷感 「會做事」成膠著選戰主戰場

回顧今年，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等非「網紅型」的政治人物大熱，「低調會做事」的形象受愛戴；外界分析，以往低討論度、低仇恨值反成受歡迎主因。

東海大學政治系專任教授邱師儀分析，台灣選民善變，「抗中保台」牌以往為台灣選舉主軸，執政黨過於頻繁操作，也讓人民對兩岸議題麻痺，加上過去三年的疫情改變台灣人性格，人民一直被關在家、戴口罩，大家只想好好過日子，對於負面的政治事件更為冷感。

不少民意代表也反應，疫情衝擊，選民不開門握手，也讓選戰變得很難打，個人形象與輿情回應速度反成關鍵。

如今，各縣市選戰打得膠著，參選人周日晚間起均取消既定行程，臨時改「衝現場」搏民眾好感。

民進黨台北市長參選人陳時中第一時間趕赴北市福康隧道坍塌現場，並在臉書上發勘災與關心。照片中的陳時中站在黃色封鎖線與救護車前，捲起盡濕的白色襯衫，外罩的透明雨衣與救災官員的黑色大傘呈鮮明對比，白色棒球帽被風雨吹打，風塵僕僕。

至於北市副市長黃珊珊，第一時間上傳照片更是穿著輕便、未著雨衣與戴帽，渾身溼透地站在風雨中以手機聯絡、指揮調度。

同一現場，國民黨台北市長參選人蔣萬安雖然也趕往關切，然而，蔣萬安著大學帽Ｔ與球鞋，身體乾爽地站在隧道內與工程人員對談，每張照片均是背對鏡頭，高下立判。

對比台北市長柯文哲原在外縣市助選，還說文明國家做法所有人員按照SOP自動自發進行，遭各界罵翻後才趕回台北勘災。柯文哲周一前往水門視察時，仍語帶不滿說「視察行程只出來給大家看一看」，將勘災定調為作秀行程。

民進黨北市議員及市議員參選人今召開「尋找柯文哲」記者會，指風雨釀災，北市長柯文哲卻還在外地跑行程。對此，柯文哲今日上午現身勘災現場，酸勘災即作秀。圖／資料照
民進黨北市議員及市議員參選人今召開「尋找柯文哲」記者會，指風雨釀災，北市長柯文哲卻還在外地跑行程。對此，柯文哲今日上午現身勘災現場，酸勘災即作秀。圖／資料照

然而，風災來臨時，救災本身為救急、救命與救難，靠的是行政首長平時演練，考驗施政團隊的行政效率與彈性；至於政治姿態，則是同理人民、苦民所苦，車輛泡水對首長可能僅是數字，卻會嚴重影響人民日常生活。

東海大學政治系專任教授邱師儀評論，風災來臨，政治人物嘴巴要閉緊、姿態要低調與安靜，把實際該做的事情做清楚交代，才能在這場以「做事」為主軸的選戰中掌握人民心理。

本文授權自今周刊，原文見此

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