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開放零股交易如塞一把刀給年輕人？20~29歲金融風險抵抗力低：亂砍容易自傷

聯合新聞網／ 今周刊
根據最新的台灣金融生活調查，20~29歲的年輕世代是金融風險抵抗力唯一退步的族群，金融研訓院院長黃崇哲直指2點原因。林韋伶／攝影
根據最新的台灣金融生活調查，20~29歲的年輕世代是金融風險抵抗力唯一退步的族群，金融研訓院院長黃崇哲直指2點原因。林韋伶／攝影

【撰文・林韋伶】

「如果沒有好好教育年輕人，開放現股當沖、零股交易就像塞一把刀給他們，讓他們去亂砍，很容易自傷。」台灣金融研訓院所長傅清源示警，根據最新的台灣金融生活調查，20~29歲的年輕世代是金融風險抵抗力唯一退步的族群。

在2020年台灣金融研訓院首次發布台灣金融生活調查後，今年再度進行全台大調查，發現儘管受疫情影響，國人平均金融風險抵抗力分數由2.77分微幅進步至2.88分，但背後卻隱含著不同族群、世代間兩極化的發展，本來好的更好了，原本弱的卻也更弱。

其中，20~29歲的年輕世代是金融風險抵抗力唯一退步的族群，進一步檢視金融風險抵抗力四個面向，發現年輕世代「金融素養」下滑嚴重，屬於低落區間的比率更在這2年之間擴大了10%，且年輕世代的儲蓄和籌款能力皆低於平均，顯示年輕世代金融教育的急迫性。

電子支付、行動支付盛行 黃崇哲：年輕人貨幣直覺低

金融研訓院院長黃崇哲解釋，年輕人金融風險抵抗力低，可能與生活環境與經驗有關。「過去我們買東西都會找零錢，能養成所謂的『貨幣直覺』，但現在電子支付、行動支付盛行，嗶一下就付了錢，外送又很盛行，買杯飲料35元，但加上運費可能就變80元了。」黃崇哲這樣分析。

進一步探究年輕人常誤踩的地雷區，包括沒有儲蓄卻先考慮投資、信用卡分期使用頻繁、一直無法提高收入成為月光族。值得注意的是，有超過4成的年輕世代在受訪時回應，自認金融素養極低。

「在台灣社會中，家庭間其實很少會談論錢的事，這也是其中一個年輕人金融素養低落的原因。」傅清源這樣分析。

只靠網紅獲取理財知識 對正確觀念建立幫助有限

事實上，現在有很多年輕人是透過YouTuber或網紅來獲取理財知識，但這些意見領袖在分享金融商品或觀念時，很多其實是在銷售特定商品，對年輕人正確觀念的建立幫助有限。

另一方面，當今的金融教育還有「學理財等於學投資」的迷思，忽略養成良好財務行為與習慣的正確態度，是亟待改善的一環。最後，目前金融教育還有一個瓶頸是教的方式蜻蜓點水，偏向煙花式教育，不是細水長流的做中學教育，能達成的效果有限。

對於這次調查的結果，金融研訓院分析，儘管全民金融風險抵抗力平均分數提升，整體金融生活面貌大多有進步，然而，在台灣朝向進步的列車上，有一部分的台灣人卻脫隊了，成為亮眼成績單下的缺憾。

金融研訓院因此期許，真正的普惠金融應是拉回脫隊的人，讓脫隊者有機會歸隊，這份報告盼各界關注並投入更多資源，藉由提升金融素養，強化民眾金融風險抵抗力。

本文授權自今周刊，原文見此

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