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男昏迷「急性腦中風」亡 竟是煮菜習慣加這1物害的？食藥署提醒：3種人應少吃

聯合新聞網／ 今周刊
一名男子患有高血壓及高血脂，某天頭暈倒地後昏迷不醒，送醫急救出現急性腦梗塞（俗稱腦中風），雖有立即施救，但仍宣告不治。今周刊/提供
一名男子患有高血壓及高血脂，某天頭暈倒地後昏迷不醒，送醫急救出現急性腦梗塞（俗稱腦中風），雖有立即施救，但仍宣告不治。今周刊/提供

中國大陸一名男子患有高血壓及高血脂，某天頭暈倒地後昏迷不醒，送醫急救出現急性腦梗塞（俗稱腦中風），雖有立即施救，但仍宣告不治。

男子的女兒說，父親平常吃飯比較重口味，而且煮菜也都會加味精，陸媒也報導，醫生提醒炒菜長期放味精，比抽菸喝酒還傷血管。

究竟長期吃味精真的會對身體產生不好的影響嗎？食藥署給了答案！

溫差變化大，小心腦中風

首先我們先來認識何謂腦中風。

根據中山醫學大學附設醫院網站提供的衛教資訊，腦中風主要可分為三種：

暫時性腦缺血（俗稱小中風）

雖然症狀類似中風，但通常只持續幾分鐘且在24小時內症狀緩解。但要注意的是，出現這種症狀已經是腦部血液流量不足的重要警訊，若輕忽此警訊，約有三分之一的患者，5年內會演變成真正的腦中風。

梗塞型腦中風

此種為最常見的中風類型，因腦部血管本身的病變，動脈硬化讓血管變的狹窄，使得腦部血液流通不順暢，進而產生血塊造成阻塞，使得缺血的腦部組織缺氧而壞死。

出血性腦中風

發生原因多與血壓有關，或天氣寒冷溫差變化大、壓力大、身體疲勞、情緒起伏過大及飲酒過量等，都是造成腦部出血的原因；多數患者會感到頭部劇烈疼痛、頭暈、嘔吐、血壓急遽上升，若腦出血量大時容易導致患者昏迷，甚至嚴重到導致死亡。

腦中風徵狀有哪些？把握治療黃金3小時

如何辨別罹患腦中風？可以請患者微笑並觀察其臉部表情是否對稱，若出現麻痺微笑嘴型不對稱及流口水徵狀就應注意。

患者也可以將手掌朝下平舉雙手，觀察有無單側無力或緩慢落下現象，或是突然講話模糊不清、口齒不清無法清楚說話，就應把握緊急治療的黃金3小時盡速送醫。

味精吃多會造成味覺麻痺？

食藥署網站對於長期食用味精是否有害，曾作出解釋。不少人吃外食都會提醒老闆「不要加味精」，因為擔心味精吃多會造成味覺麻痺、頭痛、頸部僵硬等現象，甚至坊間還流傳吃多味精會中毒或致癌。

對此，食藥署解釋，味精的主要成分是麩胺酸鈉（monosodium glutamate，簡稱MSG），亦稱為谷氨酸鈉或麩酸鈉，是一種屬於調味劑功能的食品添加物。

許多天然食物中都含有麩胺酸鈉，例如番茄、乳酪或乳製品、蘑菇、玉米、青豆、肉類等，味精過去的生產方式是從海藻提取和麵筋水解，現在則以澱粉、糖蜜為原料，以微生物發酵而製成。

根據國際麩胺酸鈉資訊服務單位(IGIS)研究，即使料理完全不添加味精，我們每天正常的飲食中大約會攝取到20克的麩胺酸鈉。

美國FDA也曾公布研究指出，食用正常消費量的味精對人體無害，而且目前也無任何證據顯示食用味精和任何慢性疾病有關。

不過，食藥署仍提醒如為高血壓、心臟病、肝腎臟等疾病的限鈉患者，還是建議減少食鹽與味精的攝食量，避免攝食過量的鈉。

本文授權自今周刊，原文見此

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