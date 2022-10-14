中老年買房填子名下？過來人：先問自己1問題 以房養老「3方法」退休不苦惱

【撰文・林依榕整理】

好不容易存到了錢買房成為「有殼一族」，可是年紀已經50、60歲，未來房子也有可能贈與給孩子，那麼這時候買房到底該填自己的名字，還是乾脆就放在小孩名下？

理財專家林奇芬曾表示，由於台灣逐漸步入高齡化社會，中年開始想規劃「以房養老」或許可評估3種方式，不過都得評估自己是否有能力負擔。

一名網友在臉書社團《買房知識家Ａ你的Ｑ》詢問，如果是60～70年代的年紀（約43～62歲）買房，那麼房子該買在自己名下還是子女名下？

「以房養老」留點尊嚴給自己 放子女名下：你得先確定彼此感情堅定

多數網友認為，房子別填在孩子們名下，因為兒女終究是別人的先生或妻子，倘若未來年事已高不在了，房子還是會給孩子的，但至少在這段生命中「妳不會被趕來趕去、活著也有尊嚴，講難聽一點就是，小孩看在妳還有錢的份上，不會對你有太大的改變。」

而有網友也分享自家經驗，表示多年前父母幫弟弟買房且全額繳清，唯獨就他沒有，「我沒有因為未得而怨懟，這不是三言兩語能說明。重點是，這過程我們清楚爸媽愛我們，爸媽也信任我們會愛他們，我們知道也會做到在爸媽百年之前要一直這樣。」

他提醒，如果能夠確定親子之間的感情能夠如此，那麼買在子女名下沒問題，否則如果有疑慮，那就買在自己名下就好。但也有的人表示，「房子不是你想買誰的名字都可以，要注意金流及贈與稅的問題」、「用錢和房子綁架孩子孝順父母是最差的做法，也不是真心的」。

有房的3種處理方式 讓人生的下半場安穩有保障

根據《好房網》報導，理財專家林奇芬指出，若中年時想利用房地產養老，或許可從3方向規劃。

如果想買第2間房投資，或許出租是個可以考慮的方向。因為租金不只能夠補貼每個月的房貸，屆齡退休時房貸也幾乎繳清，等於房客這段期間幫忙養房，最後你有一棟無負債又繼續收租的房子。

但想要出租房屋養老，林奇芬提醒，必須考量房屋出租條件、從房租收入推估適合的買屋地點與房屋總價，以及最重要的，房屋總價、自備款金額甚至是當房租收入不夠的房貸壓力，這些你有沒有能力繼續負擔，評估過後才適合用這種方式以房養老。

再者，假設你只有一間房，可以先投資理財累積財富，等退休時在考慮賣房住養老院。但要注意唷，一些較有口碑的養老院，每月費用約5萬元、住20年約要1200萬元，且入住前得先繳保證金900萬到1000萬元左右，等於賣房加上退休金一共要存有2200萬元以上，才能這樣賣房養老。

這幾年，銀行也推動「以房養老」方案，如果老年退休儲蓄不多但是有一間房，這個方案也提供了另一個養老選擇。

基本上銀行的「以房養老」方案，就是將房子抵押，然後銀行會評估房價總值打折，每個月給屋主一筆扣除貸款利息的資金當生活費，屋主可以繼續住在自己的房子裡。

本文授權自今周刊，原文見此。

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